«Україна нагадує нам про ціну Свободи» – Литва відзначає День захисників Свободи, згадуючи трагічні події 1991 року

У Литві 12 і 13 січня згадують події 35-річної давнини, коли в одній із останніх спроб втримати держави Балтії від відновлення незалежності радянські війська штурмом взяли будівлю телецентру у Вільнюсі.

Січневі події 35-річної давнини стали кульмінацією тривалої боротьби за відновлення незалежності Литви. У ніч із 12 на 13 січня 1991 року десятки тисяч жителів Вільнюса вийшли захищати стратегічні об'єкти від радянської армії. Того дня внаслідок дій військ СРСР у Вільнюсі загинуло 14 захисників, сотні зазнали поранень. У незалежній Литві цю дату вшановують як День захисників Свободи.

Хоча радянським військовим вдалося захопити телевежу та будівлю Литовського радіо і телебачення, вони не наважилися атакувати оточену тисячами людей будівлю тодішнього парламенту, який із Верховної Ради Литовської РСР перетворився на Сейм Відновлення литовської держави.

Урочистості з нагоди Дня захисників Свободи розпочалося 12 січня: біля Сейму на центральному проспекті Гедимінаса та біля телевежі запалили багаття, нагадуючи про події 1991 року, а на площі Незалежності урочисто підняли литовський національний прапор.

Після запалювання вогнів біля Вільнюської телевежі президент Литви Гітанас Науседа заявив, що свободу, як і вогонь, потрібно постійно підтримувати, «щоб вона яскраво горіла».

«Ми ніколи не повинні зупинятися і думати, що битви за свободу відбувалися в минулому, що ми їх виграли раз і назавжди. Це не так, і Україна, кров, яку вона пролила, нагадує нам про ціну свободи, яку ми повинні бути готові заплатити в будь-який момент», – сказав Науседа.

Опівдні 13 січня відбувся марш почесної варти з військовим оркестром з цього місця до Соборної площі, а до пам'ятників захисникам незалежності на Антокальському кладовищі та в інших місцях поклали квіти.