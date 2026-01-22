Норвегія передала Україні ракети для систем протиповітряної оборони NASAMS – уряд

Норвегія передала Україні ракети протиповітряної оборони для систем NASAMS власного виробництва – про це йдеться в повідомленні уряду країни 22 січня.

Уряд вказує на те, що «невтомні» ракетні атаки Росії на Україну тривають.

«Норвегія нещодавно поставила Україні значну кількість ракет протиповітряної оборони Україні, щоб забезпечити спроможність розроблених у Норвегії систем NASAMS надалі захищати Україну», – йдеться в заяві.

Пресслужба зазначає, що міністр оборони країни Торе Сандвік сьогодні вперше зустрівся з українським колегою Михайлом Федоровим з моменту призначення останнього на посаду.

За коментарем голови норвезького уряду Йонаса Гара Стере, підтримка ППО є пріоритетом Осло в допомозі Україні. Зокрема, через програму Нансена країна виділила 85 мільярдів норвезьких крон (понад 7 мільярдів євро) на цивільну та військову підтримку України в 2026 році.

Норвегія нагадує, що системи NASAMS Україні надавали, крім неї, Сполучені Штати, Канада та Литва. За спостереженнями уряду скандинавської країни, вони довели свою ефективність проти російських ракет. Сандвік уточнює, що ракети надали в співпраці зі США та іншими країнами, щоб забезпечити Україні захист від «смертоносних повітряних атак».





«Українці майже щоночі зазнають ракетних атак та атак безпілотників. Зараз через російські атаки значні райони Києва залишилися без опалення, води та електрики. Минулого тижня я зустрівся з президентом Зеленським у Києві, і це саме та допомога, яка їм потрібна, щоб захиститися від цих атак», – сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Українська сторона наразі не коментувала передачу ракет.

Комплекси NASAMS є одними із систем протиповітряної оборони, які Україна залучає для відбиття російських повітряних атак.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде 12 заявив у Києві про виділення Україні допомоги на 4 мільярди крон (це близько 17 мільярдів гривень за поточним курсом). Ці ресурси будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.



