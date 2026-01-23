Українська армія чисельністю в мільйон має бути основою європейських об’єднаних сил – Зеленський

Українська армія чисельністю в мільйон має бути основою європейських об’єднаних сил, це залежить від того, чи буде бажання щодо створення такої армії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Що стосується європейських сил, ми говоримо не тільки про кількість, а про можливість, про досвід. І без української армії, без мільйона українців не обійтись. І це буде основою такої армії. Але ж це залежить, знов повертаємось до початку, до цих термінів і до бажання. Це можливо зробити, якщо зараз буде таке бажання у всіх. Не лише в України, яка у війні, а й передусім у європейців», – сказав Зеленський журналістам.

«Росія не просто так розігнала цю машину. Просто машина по виробництву зброї, по кількості людей… Хто її зупинив? Знаєте, вона летить, зупинив один світлофор – це Україна. Але червоний постійно не буде. Потрібна допомога», – додав президент.

Напередодні Зеленський під час промови до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі наголосив, що Європі потрібні об’єднані збройні сили.

«Європі потрібні об’єднані збройні сили – сили, які зможуть реально захистити Європу. Якщо Путін вирішить узяти Литву або вдарити по Польщі, то хто відповість?»

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрю Кубілюс 12 січня підтримав ідею створення Європейської Ради Безпеки на тлі загрози Росії та позиції Сполучених Штатів, які наполягають на тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за свою оборону.

Минулого року Єврокомісія представила ініціативу «Переозброєння Європи/Готовність 2030», яка передбачає збільшення витрат на оборону та важливі інвестиції в європейський оборонний промисловий комплекс. Головною причиною розробки цієї оборонної дорожньої карти головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвав загрози з боку Росії.



