Зеленський: Україна могла б «допомогти» з російськими кораблями біля Гренландії, якби була в НАТО

Європа повинні знати, як себе захистити, заявив президент Володимир Зеленський у своєму виступі на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі 22 січня.

Він, зокрема, вказав на реакцію європейських країн на попередні заяви Сполучених Штатів щодо встановлення контролю над Гренландією. Після цього кілька країн повідомили про відрядження своїх військових на острів для навчань.

«Якщо ви відправляєте 30 або 40 солдатів до Гренландії – для чого це? Який меседж це надсилає? Який це меседж Путіну, Китаю і, найважливіше – який меседж це надсилає Данії? Вашому близькому союзнику? Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії й Китаю, і розгортаєте ці бази, або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть всерйоз», – заявив Зеленський.





За словами президента, Україна має досвід протидії російському флоту й могла б застосувати його в ситуації з Гренландією, якщо там є загроза від кораблів Росії:

«Якщо російські кораблі ходять вільно навколо Гренландії, Україна може допомогти. У нас є експертиза й зброя, щоб упевнитися, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії точно так само, як тонуть біля Криму. Немає проблеми, в нас є інструменти і люди. Для нас море – це не перша лінія оборони, і ми можемо діяти. Ми знаємо, як там битися, якщо б нас попросили – якби Україна була в НАТО. Але ми не в НАТО».

Президент наголосив, що Україна могла б «вирішити цю проблему» з російськими судами.

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Ґринкевич 22 січня заявив, що вважає ключовою загрозою для безпеки Гренландії та Арктики загалом дедалі сильнішу військову співпрацю Росії та Китаю.

Президент США Дональд Трамп заявив ввечері 21 січня, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі, що вони «сформували рамки для майбутньої угоди щодо Гренландії». За його словами, це рішення, якщо воно буде ухвалене, «стане чудовим для США і всіх країн НАТО». Він не повідомив деталей домовленостей, але згодом ЗМІ повідомили, що Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва американських військових баз.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав, що ці слова Трампа є «позитивним сигналом», попри те, що він не відмовився від прагнення приєднати острів до США.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.



