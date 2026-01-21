Президент Фінляндії розповів про готовність захищатися від Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Фінляндія здатна захищатися у разі військової агресії з боку Росії. Таку позицію він пояснив 21 січня під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Якщо ви запитаєте мене, чи здатні збройні сили Фінляндії захистити себе від російського нападу з огляду на всю оборонну побудову та спосіб її організації – так, ми здатні», – заявив Стубб.

За його словами, Фінляндія протягом десятиліть системно інвестувала в оборону й не послаблювала своїх військових спроможностей навіть після завершення Холодної війни. Країна зберігає систему загального призову, яку пройшли близько одного мільйона громадян, і може мобілізувати до 280 тисяч військових упродовж кількох тижнів.





«У нас є 62 винищувачі F-18. Ваше наступне запитання буде: чи літають вони без американців? Ні, не літають. Але чи довіряємо ми тому, що вони й надалі літатимуть, бо це в інтересах Америки? Так, довіряємо. Ми щойно закупили 64 винищувачі F-35. Ми маємо найбільшу артилерію в Європі разом із Польщею. У нас є далекобійні ракети – наземні, морські та повітряні. І ми маємо все це не тому, що хвилюємося за Стокгольм, правда ж?» – заявив Стубб.

Водночас він зазначив: коли йдеться про війну Росії проти України, його непокоїть, що Москва тепер просто «не може собі дозволити» завершити війну з огляду на перехід економіки на воєнні рейки.

«Подивіться на російську економіку зараз: якщо орієнтуватися на рівень інфляції за перші два тижні, ми бачимо близько 30% інфляції цього року, 16% відсоткових ставок, нульове зростання, відсутність резервів, нездатність платити солдатам, коли війна завершиться. Тож мене більше турбує небажання Росії завершувати цю війну, бо вона не може собі цього дозволити, ніж її спроможність виграти цю війну», – сказав президент Фінляндії.

У вересні 2025 року голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив із погрозами на адресу Фінляндії. Зокрема, вступ Фінляндії до НАТО, посилення її армії, а також надання країною допомоги Україні Медведєв потрактував як порушення положень післявоєнних договорів.



Фінляндія надає активну підтримку Україні, а її президент Александр Стубб відіграє важливу роль у переговорах лідерів країн ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання і підтримки України.

У Фінляндії, як і інших країнах НАТО, що межують з Росією, багато політиків попереджають про загрозу можливого нападу з боку РФ. Вони посилаються при цьому і на висловлювання різних російських діячів.



