Росія: інженера підприємства ОПК ув’язнили на 13 років у справі про держзраду на користь Швеції

Другий Апеляційний суд загальної юрисдикції Санкт-Петербурга затвердив вирок інженеру-конструктору одного з підприємств оборонно-промислового комплексу Михайлу Взводнову у справі про державну зраду – про це повідомляють російські медіа, передає канал «Настоящее время».

Раніше Ленінградський обласний суд призначив чоловіку 13 років колонії суворого режиму та штраф у розмірі 250 тисяч рублів.

За версією слідства, Взводнов, який має посвідку на проживання у Фінляндії, нібито перебував у шпигунському зв’язку з представниками Служби розвідки та безпеки Швеції та виконував їхні завдання щодо збору відомостей військово-технічного характеру.

Як стверджує російське слідство, представники шведських спецслужб, діючи, зокрема, в інтересах України, намагалися отримати від фігуранта інформацію, що містить державну таємницю, про озброєння та техніку, яку використовує армія РФ.





«За вказівкою шведських кураторів, росіянин здійснював поїздки з Фінляндії в Росію, де в умовах суворої конспірації збирав відомості, які зберігав у своєму заміському будинку для передачі представникам іноземної розвідки. Згідно з отриманими інструкціями від шведських спецслужб, передача зазначеної інформації повинна була здійснюватися через закладки», – йдеться у повідомленні.

Михайла Взводнова заарештували 2023 року в Москві. За даними російського видання «РБК», його підозрювали в передачі українській розвідці секретних даних про розташування оборонних підприємств, засобів ППО та розташування військ РФ у Ростові-на-Дону.

За даними російського проєкту «Перший відділ», 2025 рік став рекордним у Росії за кількістю вироків у справах про держзраду, шпигунство, конфіденційну співпрацю з іноземцями та надання допомоги противнику. З початку минулого року за такими звинуваченнями засудили 470 осіб. Ще щонайменше 420 перебувають під слідством, а матеріали справ щодо 179 людей надійшли до судів. Виправдувальних вироків не було.











