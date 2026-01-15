Суд у Росії засудив жителя Криму до 4 років колонії за дописи про Керченський міст

Російський суд засудив 34-річного жителя Джанкойського району Криму до чотирьох років позбавлення волі за нібито опубліковані ним у Телеграмі публікації про підрив Керченського мосту. Про це пишуть російські медіа з посиланням на пресслужбу управління ФСБ Росії у Криму та Севастополі, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як стверджують російські силовики, чоловік, будучи адміністратором одного з Телеграм-каналів, нібито публікував матеріали, що виправдовують підрив моста.

«Лінгвістична експертиза виявила у публікаціях висловлювання, спрямовані на виправдання тероризму», – пише державне агентство «РИА Новости Крым» із посиланням на ФСБ.





Що саме писав кримчанин – не уточнюється. Його ім’я та прізвище не називаються, а публічні коментарі у цій справі відсутні.

Перевірити достовірність тверджень російських силовиків за умов війни важко.

Керченський міст з’єднує окупований Крим із територією Росії. 8 жовтня 2022 року стався перший вибух на мосту.

17 липня 2023 року відбулася друга атака – тоді українські дрони врізалися в опору мосту й пошкодили один із автомобільних прольотів. За словами Василя Малюка, це була спільна операція СБУ та Військово-морських сил України. Для її проведення використовувалися спеціально розроблені морські дрони Sea Baby.

Читайте також: У Росії засудили до довічних термінів вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту

Третій удар по Керченському мосту стався 3 червня 2025 року шляхом підриву підводних опор конструкції. За даними СБУ, для підриву використали понад тисячу кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Опори були заміновані заздалегідь, стверджували в українському відомстві.

У Міноборони заявляли, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, щоб знизити логістичний потенціал РФ.



