У Росії засудили до довічних термінів вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до довічного позбавлення волі вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту в жовтні 2022 року.

Підсудних визнали винними у скоєнні теракту і незаконному обігу вибухівки. Суд відбувався в закритому режимі. Підсудні провину не визнали. Вони наполягали, що не знали про вантаж.

Керченський міст з’єднує окупований Крим із територією Росії. 8 жовтня 2022 року стався перший вибух на мосту. Тоді вибух начиненої вибухівкою вантажівки обвалив частину автомобільної дороги на об’єкті й пошкодив залізничні колії. Загинули п’ятеро людей, у тому числі водій вантажівки, і люди в легковому автомобілі, що проїжджав поряд.

Один із засуджених, Олег Антипов, чия компанія прийняла замовлення на перевезення до Криму 23 тонн будівельної плівки, за словами дружини, дізнався про подію з новин, сам сконтактував зі спецслужбами і після цього був заарештований.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповідав, що розробкою і реалізацією цієї спецоперації займався особисто він і двоє довірених співробітників.

Після цього вибуху Керченський міст зазнавав атак ще двічі.

17 липня 2023 року відбулася друга атака – тоді українські дрони врізалися в опору мосту й пошкодили один із автомобільних прольотів. За словами Василя Малюка, це була спільна операція СБУ та Військово-морських сил України. Для її проведення використовувалися спеціально розроблені морські дрони Sea Baby.

Третій удар по Керченському мосту стався 3 червня цього року шляхом підриву підводних опор конструкції. За даними СБУ, для підриву використали понад тисячу кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Опори були заміновані заздалегідь, стверджували в українському відомстві.

У Міноборони заявляли, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, щоб знизити логістичний потенціал РФ.