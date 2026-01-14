В окупованому Криму – масові відключення світла. «Пряме влучання»?

В окупованому Криму відбуваються масові відключення світла. Місцева російська влада посилається на «технологічні проблеми». Але кримські телеграм-канали пишуть про атаки безпілотників, одна з яких призвела до пожежі на великій електропідстанції в Джанкої. Що відбувається, з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

13 та 14 січня у кримських пабліках повідомляли про атаку БпЛА та звуки ППО у різних регіонах Криму. Дрони атакували об’єкти у Феодосії, Керчі, Джанкої та під Сімферополем. Наслідки відчули кілька регіонів Криму, які залишилися без світла.

«Уражена електропідстанція»

Про пошкодження електропідстанції в Джанкої повідомляє проукраїнський телеграм-канал «Крымский ветер».

«У Джанкої уражена електропідстанція. Спочатку на її територію впали уламки дрона, а за деякий час було пряме влучання, після чого в частині міста та Джанкойського району зникло світло», – повідомляв паблік увечері 13 січня з посиланням на своїх підписників.

Згодом підстанція в Джанкої «дуже сильно горіла», а місто «занурилося в темряву», стверджував «Крымский ветер». Офіційних повідомлень про це в Джанкої не було.

Про те, що над Джанкоєм увечері 13 січня був помічений БпЛА, який летів у бік електропідстанції, після чого в місті зникло світло, писав місцевий паблік «Типичный Джанкой».

У такий лютий мороз особливо розумієш, як важливо, коли в домі є світло та тепло

Вранці 14 січня цей паблік дякував енергетикам за повернення електрики до їхніх домівок.

«У такий лютий мороз особливо розумієш, як важливо, коли в домі є світло та тепло. Сьогодні весь Джанкой і Джанкойський район відчув, наскільки злагоджено та швидко можуть працювати наші енергетики. Величезна подяка співробітникам РЕМ за оперативне усунення аварії та швидке повернення світла в наші домівки. Дякуємо, що не залишили нас без світла в такий холод!» – пише він.

Російська влада окупованого Криму про наслідки дронової атаки 14 січня публічно не повідомляє.

У Міноборони РФ заявили про протидію десяткам українських дронів над Кримським півостровом та Чорним морем 13 та 14 січня. Про руйнування внаслідок цього не згадали.

«Технологічні порушення»

Після повідомлень про пожежу на джанкойській підстанції у «Крымэнерго» оголосили про запровадження графіків відключення світла в Джанкої та низці регіонів Кримського півострова – у Сімферополі, Євпаторії, а також Сакському, Сімферопольському та Джанкойському районах.

Причиною відключення названо «технологічні порушення в мережах».

Також 14 січня повідомлялося про часткове відключення електрики на кілька годин у Привітному (Велика Алушта), а також селищі Чорноморське та селах Окунівка, Новосільське і Громове Чорноморського району.

14 січня кримські пабліки писали про звуки вибухів у центрі Криму та дим у Сімферопольському районі, який піднімався з боку селища Гвардійське, де розташований військовий аеродром, контрольований російською армією.

Після цього російська влада Криму повідомила, що знеструмленими залишилися низка вулиць у Сімферополі.

Про відновлення подачі електрики в ці регіони на момент виходу матеріалу не повідомлялося. У Сімферополі та Сімферопольському районі графіки планових відключень електрики продовжили на 16 і 17 січня. Це пояснили ремонтом на високовольтних лініях.

«Вузол зв’язку» з окупованим півднем України

Підстанція «Джанкой» використовується російськими військами для зв'язку з енергосистемами окупованих Росією частин Херсонської та Запорізької областей, заявляв раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Підстанція 330 кВт у Джанкої є великим вузлом в електромережі, який приймає, переробляє і перерозподіляє електроенергію високої напруги, забезпечуючи електронапругу на великих територіях і підприємствах. Використовується для під'єднання потужностей через лінію «Мелітополь-Джанкой-Сімферополь», – заявляв він.

Про пожежу на підстанції «Джанкой» повідомлялося місяць тому – у грудні 2025 року.

Про пошкодження високовольтної лінії електропередачі «Джанкой-Мелітополь» тоді заявляв голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. Згодом ці пошкодження усунули.

«Місто – військова база»

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну війська РФ перетворили Джанкой та прилеглі райони на свою найбільшу військову базу, заявляв раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Місто Джанкой та прилеглі до нього райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу на тимчасово окупованій території Криму, звідки здійснюється передислокація окупаційних російських військ та техніки Збройних сил РФ», – стверджував він.

За його словами, на півночі Криму війська РФ тримають резерви для посилення своїх угруповань на південному фронті в Україні.

Присутність російських військових у Джанкої помітна неозброєним оком. Військові вантажівки із символікою Z та V можна бачити на вулицях міста. Місцеві жителі вже навчилися відрізняти російських військових і техніку, які прямують на фронт і їдуть назад.

Місцеві також відзначають засилля в місті наочної пропаганди війни. За їхніми словами, символіку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та військову риторику «розкручує і роздмухує місцева влада під чуйним контролем ФСБ».

У цьому місті та околицях періодично фіксують вибухи та «прильоти». Російська влада про це, як правило, не повідомляє і забороняє місцевим оприлюднювати наслідки ударів ЗСУ.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Криму практично щодня фіксують атаки безпілотниками та ракетами. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджують влучання по військових об'єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

У Збройних силах України заявляють, що атакують військові об'єкти РФ у Криму, аби зруйнувати логістику Росії, яка постачає через територію півострова військову техніку та живу силу на південний фронт.

У зв'язку з цим жителям анексованого Криму рекомендують не наближатися до військових об'єктів Росії та місць, де зберігаються боєприпаси чи техніка, розташовуються штаби російських військових.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підконтрольна Москві влада Криму переконувала, що жителям півострова «нічого не загрожує». Але згодом змушена була визнати, що не може гарантувати повну безпеку.