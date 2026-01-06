Ув’язнена кримчанка Данилович просить частіше порушувати питання політв’язнів, утримуваних у РФ

Ув’язнена кримська правозахисниця та громадянська журналістка Ірина Данилович закликала всіх небайдужих людей у 2026 році частіше порушувати питання про долю політв’язнів, які опинилися у російських в’язницях через війну. Про це повідомляє український правозахисний телеграм-канал «Трибунал. Кримський епізод» із посиланням на родичів жінки, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Також Данилович вважає за необхідне «відв’язати» пункт про звільнення цивільних осіб від інших пунктів мирного плану.

«Світ уже показав, що може зробити, щоб повернути українських дітей. Але не час зупинятися на цьому. Настав час показати, що він може зробити для повернення українських жінок і людей похилого віку, яких вивозять до російських в’язниць», – заявила Данилович.

Читайте також: Владислав Єсипенко та інші кримські журналісти у російських в’язницях

Вона наголосила, що для цивілізованих країн, для яких гуманізм та права людини є пріоритетними, питання звільнення українців із російських в’язниць має бути в статусі «попередньої умови» перед початком будь-яких переговорів.

Данилович передала слова подяки всім людям та організаціям, які підтримують її та домагаються якнайшвидшого звільнення з російської неволі.

«Я живу з постійним головним болем. У мене гул, свист і дзвін у вухах. Все це не дає жодної можливості зосередитись і відповісти на ті нечисленні листи, які мені передають. Але я дуже ціную кожне ваше тепле слово та почуття дружнього плеча від десятків незнайомих людей із різних країн», – зазначила правозахисниця.





2022 року кримську журналістку та правозахисницю Ірину Данилович викрали співробітники ФСБ. Згодом її звинуватили у зберіганні вибухових речовин, а у слідчому ізоляторі тривалий час не надавали медичної допомоги у зв’язку з гострим отитом. Внаслідок цього активістка втратила слух на одне вухо, але так і не отримує лікування.

Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров’я на анексованому півострові.

У своєму останньому слові Ірина Данилович наголосила, що справа проти неї – це «показова страта», і що «Крим знову стане вільним місцем».

27 грудня 2022 року російський суд у Криму засудив громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі.



