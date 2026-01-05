КРЦ: у анексованому Росією Криму 31 людина є зниклою безвісти, більшість – кримські татари

Від початку російської анексії Кримського півострова зниклими безвісти, про долю яких немає жодної інформації, числиться 31 людина. Більшість із них – кримські татари, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на Кримськотатарський Ресурсний Центр (КРЦ).

За даними правозахисників, серед зниклих було 18 кримських татар. У КРЦ опублікували список імен, серед яких громадянські активісти та військовослужбовці.

«На даний момент, за нашими відомостями, що зникли в окупованому Криму, вважаються: Абдураманов Різван, Алієв Арсен, Алієв Сервер, Аляутдінов Марсель, Апселямов Ескендер, Аріпов Шевкет, Арісланов Мухтар, Арсен Суюнов, Батиров Марат, Бондарець Іван, Ващук Валерій, Ганієв Руслан, Грищенков Сергій, Джеппаров Іслям, Дубущак Андрій, Зінедін Сейран, Ібрагімов Ервін, Іслямов Джевдет, Ісмаїлова Сусанна, Каплієнко Максим, Клапова Катерина, Кобзар Анатолій, Костенко Федір, Мангубі Саха, Платонов Олег, Полюх Наталія, Солієв Фархад, Терехов Арлен, Черниш Василь, Шаймарданов Тимур, Шевкетов Марлен», зазначили в КРЦ.





Правозахисники наголошують, що підконтрольна Кремлю фактична кримська влада лише створює видимість розслідування цих зникнень. При цьому, згідно з Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, саме Росія як держава-окупант несе повну відповідальність за дотримання прав людини на цій території.

«Ми засуджуємо арешти, затримання та викрадення людей, які використовуються в Криму як спосіб тиску та залякування корінного кримськотатарського народу та проукраїнських активістів», – заявили в КРЦ.

Фахівці центру також зазначили, що критично важливим фактором порятунку життя є максимальний розголос у перші години після зникнення людини.

«Це не лише вияв солідарності, а й реальний інструмент впливу», – резюмували в організації, закликавши міжнародне співтовариство посилити тиск на російську адміністрацію.

Представництво президента України в АРК повідомляло, що на 8 грудня 2025 року в анексованому РФ Криму за ґратами з політичних мотивів утримують щонайменше 224 людини. З них 133 – представники кримськотатарського народу.

У липні 2025 року КРЦ повідомляв, що російська влада утримує в місцях позбавлення волі 260 кримчан, які переслідуються з політичних мотивів. При цьому 153 із них є кримськими татарами.

За даними правозахисної організації «КримSOS», у 2024 році не менш як 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими у РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.

Російська влада відкидає звинувачення в масових порушеннях прав людини в Криму, зокрема, переслідуванні кримських татар.











