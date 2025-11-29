Мирний план і пропущений пункт: як повернути Крим під контроль влади України?

Війна завершиться тоді, коли Крим повернеться під контроль України. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час Парламентського саміту Кримської платформи. Водночас тема повернення Криму не звучить у переговорному процесі.

Яке місце посідає Крим у переговорах? Як це може вплинути на його долю? І чи може завершитися війна без повернення півострова під контроль України? Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії ведуча Олена Бадюк поговорила з політологом Володимиром Фесенком і головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим.

24 листопада у столиці Швеції Стокгольмі відбувся IV Парламентський саміт Кримської платформи. Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Київ готовий до «змістовних переговорів» після закінчення війни з Росією, зокрема на рівні глав держав. Водночас, за словами Стефанчука, для України є певні «червоні лінії», які «ніхто не має права перетнути».

Спікер підкреслив, що це стосується правового визнання російської окупації українських територій, обмежень щодо Сил оборони України та права України обирати своїх майбутніх союзників.

Опублікований у ЗМІ «мирний план» США із 28 пунктів передбачає визнання Криму, Донецької та Луганської областей де-факто російськими, а Херсонської та Запорізької областей – «замороженими» на лінії зіткнення. Згідно з цим планом, частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під де-факто російським контролем. Обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що від початкових 28 пунктів залишилося 19. При цьому не повідомляється, які пункти було виключено, а які змінено. Також було опубліковано пропозиції, сформульовані лідерами ЄС. Вони ґрунтуються на плані з 28 пунктів, але багато в чому змінені. Зокрема, цей план передбачає, що переговори щодо територій мають розпочинатися з поточної лінії зіткнення.

У Кремлі заявили, що отримали «останні версії» мирного плану, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.

У міністерстві закордонних справ Росії зазначили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання, але підкреслили, що поступок у цьому питанні з боку Москви не буде.

Територіальний глухий кут

Будь-які пропозиції, пов’язані з визнанням Криму чи інших окупованих територій російськими, для України неприйнятні, вважає політолог Володимир Фесенко.

Він зазначає, що наявні ініціативи, які обговорювалися в межах міжнародних консультацій, уже співвідносяться з цією позицією. Європейці, наприклад, пропонують компромісний варіант – визнати окуповані території російськими де-факто. Але для України – це «табу», каже Фесенко. Він упевнений, що в територіальному питанні неможливий навіть теоретично компроміс.

У територіальному питанні глухий кут. Я просто не бачу можливості для поєднання позицій України та Росії

«У територіальному питанні глухий кут. Я просто не бачу можливості для поєднання позицій України та Росії саме в територіальному питанні. Тому українська сторона в подальших переговорах активно боротиметься разом із нашими європейськими партнерами за те, щоб не було порушення питання про визнання Криму російським», – сказав Володимир Фесенко.

Найбільш імовірний сценарій припинення бойових дій – це припинення вогню вздовж лінії фронту, впевнений політолог. А це означає, що частина окупованих українських територій може залишитися під контролем Росії.

«Війна в нинішньому вигляді може припинитися, і Крим може залишитися під контролем Росії. На жаль, це так. Залишитися на невизначений час. Але протистояння політичне між Україною та Росією збережеться», – вважає Володимир Фесенко.

Перспективи миру

Повернення українських територій можливе лише після припинення глобального протистояння Росії та України. Але зараз перспективи припинення війни невизначені й навряд чи можна цього очікувати найближчими місяцями, вважає Володимир Фесенко. У Росії є перевага на фронті, і позиція Путіна очевидна: переговори будуть, але й війна продовжиться.

«Для того, щоб домовитися, наприклад, про припинення війни по лінії фронту, потрібно спочатку зупинити російський наступ. Якщо нам це вдасться, тоді можна буде домовлятися через певний час... І тоді, так, буде шанс домовитися про припинення вогню. Якщо ні, тоді або війна триватиме, або нам доведеться домовлятися про припинення війни з певними поступками. І такий сценарій також актуальний, і американці тиснуть саме з такими пропозиціями», – каже Володимир Фесенко.

Справа Сталіна живе

Коли йдеться про можливе припинення вогню за умови збереження російської окупації, зокрема й Криму, потрібно пам’ятати, що йдеться не лише про територію, а й про долю корінного народу Криму, заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він акцентує увагу на тому, що тривалий російський контроль створює загрозу остаточного витіснення кримських татар зі своєї батьківщини.

«І те, що не вдалося здійснити Сталіну, виселивши кримських татар, і пів століття кримські татари перебували у вигнанні, тепер завершуватиме Путін. І тому ми абсолютно не хочемо і не будемо обговорювати будь-які варіанти, які пов’язані з тим, що Росія продовжуватиме контролювати ситуацію в Криму. Але це наша позиція», – заявив Рефат Чубаров.

Чубаров не виключає, що ситуація може скластися так, що Росія ще довго зможе контролювати Крим. І в цій ситуації дуже важливо пояснити наслідки для всього світу.

Продовження російської окупації Криму означає, що Росія залишає за собою плацдарм для подальшої експансії

«Продовження російської окупації Криму означає, що Росія залишає за собою плацдарм для подальшої експансії. Чорноморський і Середземноморський простори, країни НАТО, Болгарія, Румунія, Туреччина – це подальший контроль над Грузією. Отже, Крим – це ще й механізм для того, щоб Росія продовжувала війни проти своїх сусідів», – упевнений Рефат Чубаров.

Ніякого «де-факто»

Голова Меджлісу категорично проти визнання окупованих територій де-факто російськими.

«Не потрібно підписувати жодного договору, де де-факто ця територія визнаватиметься російською. Цього не можна робити, абсолютно. Я не пам’ятаю в новітній історії таких угод між державами», – заявив Рефат Чубаров.

Він навів як приклад країни Балтії, які опинилися у складі СРСР після Другої світової війни. У США вважали це окупацією та не визнавали їх частиною Союзу.

«Для того щоб вони справді повернули, відновили свою незалежність, знадобилося майже 50 років. Щодо нашої ситуації, ми просто через 50 років чи десятки років нас там нікого не залишиться. Вони повністю змінять населення Криму, вичавлять усіх кримських татар, етнічних українців, поселять своїх громадян і закриють будь-яку можливість повернути нашу територію», – наголосив Рефат Чубаров.

Чи є надія?

Тому, каже Чубаров, Україні необхідно обстоювати свою позицію, спираючись на підтримку міжнародних партнерів. Її вони вкотре продемонстрували 24 листопада у столиці Швеції Стокгольмі. Там відбувся IV парламентський саміт Кримської платформи.

Не можна порушувати існуючі кордони силою

«Усі виступи глав парламентів країн-учасниць міжнародної Кримської платформи були абсолютно синхронні, що європейські країни і не лише європейські країни, учасниці Кримської платформи, підтримуватимуть Україну, доки Україна не відновить свою територіальну цілісність. Я думаю, що така позиція абсолютно домінуватиме у світі, що не можна порушувати існуючі кордони силою», – зазначив Рефат Чубаров.

Голова Меджлісу впевнений, що силові дії Росії щодо «привласнення чужих територій» не підтримує більшість країн. За винятком деяких політиків. Але вони приходять і йдуть, а позиції країн залишаються, і тому, наголошує Чубаров, необхідно продовжувати боротьбу за повернення всіх окупованих територій.