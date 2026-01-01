Де бензин? Де інтернет? Де вода? Окупований Крим у 2025 році

Новий 2026 рік жителі окупованого Росією Криму зустріли в умовах браку пального, перебоїв чи блокуванням інтернету. Минулий 2025 рік позначився регулярними повітряними тривогами, палаючими нафтобазами, збільшенням заборон та посиленням репресій.

Більше про це в огляді Про ключові зміни на Кримському півострові у 2025 році розповідаємо в огляді Крим.Реалії.

Влада Росії активізувала зусилля щодо обмеження доступу своїх громадян до інтернету. Обмежується доступ до месенджерів та інших сервісів. Це зачепило не лише усі регіони РФ, а й окуповані українські території, зокрема і Крим.

Так, вважають експерти, російська влада намагається ізолювати громадян Росії та окупованих нею території від альтернативних джерел інформації та зовнішнього світу загалом.

Відключення інтернету в Криму

У Криму також періодично відключають інтернет. Місцеві залишаються в «інформаційному вакуумі», як правило, під час військових навчань та відбиття атак ЗСУ по військових об’єктах РФ у Криму.

Така ситуація триватиме до завершення повномасштабного вторгнення РФ в Україну, попередив російський голова Криму Сергій Аксьонов.

«Відключення або уповільнення мобільного інтернету періодично здійснюватиметься на території Криму аж до закінчення СВО (так у Росії називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.). Це вимушений захід, вжитий виключно з метою безпеки. Не можна дозволити противнику використовувати інтернет проти нас», – заявив він.

Російські оператори зв'язку також почали відключати громадянам цієї країни інтернет на добу після повернення з-за кордону. Це пояснюють заходами щодо посилення захисту від безпілотників, оскільки сім-картки можуть перебувати всередині дронів і використовуватися для їхньої навігації.

Вододефіцит

Глобальною проблемою для Криму у 2025 році став дефіцит води.

Особливо він проявився влітку, коли місцеві річки масово пересохли. У восьми регіонах діяв режим природної надзвичайної ситуації. У селах Великої Алушти з'явилися спеціальні ємності з водою, які були присутні в Криму в найбільш посушливі роки.

Непросту ситуацію із водою найближчими роками в Криму прогнозують експерти. Кримські вчені фіксують стрімке обміління місцевих водосховищ.

За даними українських та кримських учених, Кримський півострів заходить у свій природний посушливий цикл, який може тривати кілька років. Пік посухи прогнозують на 2027 рік. Як за таких обставин Крим житиме без дніпровської води, місцева російська влада не каже.

Найближчими роками на півострові розраховують побудувати нові водосховища, а також відновити постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом, що викликає великі запитання, враховуючи зруйновану греблю Каховської ГЕС.

На водний баланс Кримського півострова суттєво впливає те, що російська армія безконтрольно витрачає воду на свої потреби, зазначають українські експерти. Також навантаження на кримські ресурси створює штучне зростання населення півострова за рахунок масового переселення росіян.

Масові арешти жінок

У 2025 році в анексованому Криму проявилася тенденція масових переслідувань жінок за тяжкими кримінальними статтями. Найрезонанснішими на півострові стали затримання та подальший арешт кримчанок Есми Німетулаєвої, Насіби Саїдової, Ельвізи Алієвої та Февзіє Османової за підозрою в організації та участі в терористичній організації (стаття 205.5 КК РФ).

ФСБ називає їх учасницями «законспірованого жіночого осередку забороненої на території Росії міжнародної терористичної організації, що поширювала ідеологію всесвітнього халіфату».

Затримані та їхній захист ці звинувачення заперечують. Стаття, за якою заарештовані кримчанки, передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Раніше за нею у Криму звинувачували лише чоловіків. Затримання ж кримських жінок викликало резонанс у кримському суспільстві. Десятки кримськотатарських активістів ходили до Духовного управління мусульман Криму (ДУМК) та російського уряду Криму з проханням розібратися в ситуації та захистити заарештованих кримчанок.

Не дочекавшись реакції, батьки Есми Німетулаєвої, Насіби Саїдової, Ельвізи Алієвої та Февзіє Османової їздили до Москви зі зверненнями до адміністрації президента РФ, Генпрокуратури РФ та Уповноваженого з прав людини РФ щодо вжиття заходів для звільнення їхніх дітей. Публічної реакції від цих відомств немає.

Українські правозахисники вважають це переслідування політично мотивованим. Про понад 40 жінок, яких Росія переслідує з політичних мотивів у Криму, заявила коаліція з 15 українських правозахисних організацій. За їхніми даними, на Кримському півострові суттєво посилилися переслідування жінок під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У багатьох випадках такі затримання відбуваються непублічно, і про долю затриманих тривалий час нічого не відомо.

Паливна криза

Резонансною подією 2025 року в Криму стала паливна криза, якій передували систематичні удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.

Останнім часом повітряні атаки військових та паливних об'єктів в анексованому Криму з боку ЗСУ стали значно регулярнішими, що створює великі проблеми для російської влади Криму, наприклад, призводить до частого дефіциту бензину на анексованому півострові.

У підсумку бензин і дизельне пальне в Криму спочатку різко подорожчали, а згодом і зовсім зникли з місцевих заправок. Це вдарило по логістиці та багатьох сферах у Криму.

Перебої з постачанням пального тривали кілька місяців. Щоб відновити їх, Росія купує пальне в інших країн, з якими має партнерські відносини.

Загалом під удари українських дронів потрапили 16 із 38 російських нафтопереробних заводів, підрахувало видання Financial Times. Чи може Росія гарантувати неповторення паливної кризи, невідомо.

В останні дні року на багатьох заправках Криму світилися нулі.

У зв'язку з нестабільною роботою переправи на Керченській протоці через штормову погоду в Криму зник бензину популярних марок А92 та А95 та дизпаливо. Що може свідчити про відсутність будь-яких значних запасів пального на окупованому півострові.

«Варто було порушитися роботі переправи через Керченську протоку, за допомогою якої до Криму постачають пальне, як тут же зник бензин на кримських заправках. Це підтверджує наші спостереження, що на півострові відсутні будь-які значущі запаси пального, зокрема бензину. І в цьому не стільки недопрацювання окупаційної влади Криму, скільки успішна робота ЗСУ, які своїми точними ударами знищили практично всі паливні сховища в Криму», – розповів на умовах анонімності кримчанин.

«Путін, допоможи!»

У 2025 році в Криму спалахували скандали, пов'язані з діями російської влади та забудовників. Кримчани зверталися по допомогу до президента РФ Володимира Путіна. Відеозвернення до нього, зокрема, записували мешканці південнобережного селища Гурзуф. Вони скаржилися, що адміністрація санаторію «Гурзуфський», керуючись антитерористичними заходами, перегородила парканом центральну частину їхнього селища.

Люди втратили доступ до унікального Гурзуфського парку, вхід до якого став платним.

Санаторій «Гурзуфський» із 2014 року контролює кримське Управління справами президента РФ. Тобто гурзуфці, по суті, скаржилися Володимиру Путіну на його ж структуру.

Шукали захисту у Володимира Путіна і мешканці Полікурівського пагорба в Ялті. Там активізувалася техніка російського забудовника, яка розчищає ділянку, знищуючи унікальну рослинність на зсувонебезпечному схилі.

Публічної реакції адміністрації президента РФ на ці звернення немає. Більшість кримських звернень, у яких Путіна раніше просили про допомогу, залишалися без відповіді та до розв'язання проблем не призводили.

Арешти чиновників

Протягом 2025 року Кримом прокотилася хвиля затримань та арештів місцевих чиновників. Більшість із них, зокрема, стали фігурантами низки корупційних справ.

В отриманні хабаря у 4,5 мільйона рублів звинувачують заступника голови підконтрольної Росії Нахімовської ради Севастополя Сергія Михальчука. Хабар у 2,5 мільйона рублів інкримінують заступниці голови російської адміністрації Ялти Ірині Бєломєстновій.

За звинуваченням у незаконному збагаченні на два мільйони рублів заарештовано російського голову Сакського району Владислава Хаджієва.

За ґратами у 2025 році опинився ексвіцепрем'єр російського уряду Криму, ексдепутат Держдуми РФ Руслан Бальбек.

Він кілька місяців переховувався від слідства, але зрештою його вдалося затримати. Експолітика звинувачують у створенні та фінансуванні телеграм-каналів, які нібито «публікували фейки про кримську владу та «зливали» службову інформацію».

Ці публікації, зокрема, стосувалися Сергія Аксьонова. В одній із них повідомлялося про обшук у нього вдома та затримання «десантом ФСБ» із Москви. Ця інформація, хоч і виявилася згодом недостовірною, серйозно занепокоїла підконтрольних Москві кримських чиновників, які поширювали її між собою. Сергію Аксьонову навіть довелося їх публічно присоромити за це.

Кримінальне переслідування Руслана Бальбека називають помстою російського голови Криму. Як самому Сергію Аксьонову вдається так довго триматися при владі, читайте тут.

Російський мазут у Чорному морі

Аварія російських танкерів у Керченській протоці наприкінці 2024 року обернулася масштабним викидом мазуту в Чорне море. Він стрімко поширився від східного до західного узбережжя.

Російська влада Криму оголошувала надзвичайну ситуацію в регіонах найбільшого забруднення. Ці території намагалися очистити волонтери та російська влада. Але на кримському узбережжі з'являлися все нові плями мазуту. Ситуація загрожувала курортному сезону.

У підсумку підконтрольна Москві кримська влада заборонила говорити про мазут. Тих, хто наважувався показувати забруднення на пляжах, звинувачували у брехні та переслідували за поширення завідомо недостовірної суспільно значущої інформації.

Курортний сезон у Криму відбувся всупереч негативним експертним прогнозам. Якою є ситуація у Чорному морі та біля берегів Криму у зв'язку з мазутним забрудненням, досі достовірно невідомо.

Російська влада Криму заявила, що зібрала з пляжів сотні тонн мазутно-піщаної суміші. Але якими є масштаби забруднення і скільки мазуту залишається в Чорному морі, достовірно невідомо. Подібні забруднення, на думку українських експертів, можуть мати наслідки до сотні років.