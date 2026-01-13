Москва заявила послу Польщі протест через арешт археолога Бутягіна на запит України

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського і висловило йому «рішучий протест» у зв’язку із затриманням у Польщі в грудні 2025 року російського археолога Олександра Бутягіна на запит влади України. Про це йдеться в опублікованому 13 січня повідомленні МЗС.

У ньому сказано, що польського посла викликали 12 січня, коли суд у Варшаві продовжив Бутягіну арешт до 4 березня. 15 січня суд має розглянути питання про екстрадицію археолога до України, де його звинувачують у знищенні культурної спадщини під час проведення археологічних розкопок в окупованому Криму без дозволу влади України.

Як ідеться в повідомленні МЗС, послу Польщі сказали, що звинувачення української влади щодо Бутягіна «мають абсурдний характер» і пов’язані з його науковою діяльністю. МЗС також відзначило, що Бутягін до приїзду до Польщі відвідував інші європейські країни, але там заарештований не був. Російська сторона вказує також, що Бутягін є «археологом зі світовим ім'ям» та «веде дослідження на Керченському півострові вже кілька десятиліть».

Про затримання Бутягіна у Варшаві стало відомо 11 грудня. Рішення ухвалене на підставі міжнародного ордера на арешт, який видала Україна. Російський науковець читав лекції в Європі та перебував у Польщі проїздом із Нідерландів. Представники МЗС та Кремля коментували арешт Бутягіна, проте офіційний протест Польщі був заявлений уперше. В Ермітажі, де працює Бутягін, заявляли, що науковець завжди дотримувався «міжнародних норм проведення археологічних досліджень, як юридичних, так і етичних». При цьому, за даними співробітників музею, керівництво Ермітажу не виділило коштів для допомоги Бутягіну і намагалося «замовчувати справу».

Коментарів польської влади з цього приводу наразі не було.

Олександр Бутягін є завідувачем сектору античної археології Північного Причорномор'я Відділу Античного світу Ермітажу. З 1999 року він керує роботами Мірмекійської археологічної експедиції, яка досліджує античне городище Мірмекій на території сучасної Керчі.

Влада України називає незаконною участь Бутягіна у розкопках після 2014 року – з моменту окупації Криму Росією.

Археолога підозрюють у частковому руйнуванні об’єкта культурної спадщини та заподіянні збитків на суму понад 201,6 мільйона гривень (4,8 мільйона доларів), заявляв речник Варшавської окружної прокуратури Петр Скіба. Науковцеві може загрожувати до п’яти років позбавлення волі в Україні.