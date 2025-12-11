ЗМІ: в Польщі затримали російського археолога. В Україні його підозрюють у незаконних розкопках у Керчі

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали російського археолога, співробітника російського державного музею Ермітаж Олександра Бутягіна, повідомляє RMF FM.

За даними телеграм-каналу Baza, його заарештували і допитали у Варшаві минулого тижня. Олександр Бутягін опинився у Польщі проїздом – він їхав із Нідерландів, де раніше проводив серію лекцій.

В Україні його підозрюють у незаконному проведенні розкопків на об’єкті культурної спадщини у Керчі в окупованому Криму.

За версією слідства, після окупації Криму Росією Бутягін як керівник Мірмекійської археологічної експедиції Ермітажу, не маючи дозвільних документів від компетентних органів України, незаконно проводив розкопки на об’єкті культурної спадщини – у «Стародавньому місті Мірмекій» у Керчі.

В Офісі генпрокурора України заявляли, що він своїми діями «фактично здійснював руйнування об’єкта національного значення, що охороняється законом».

RMF FM пише, що Україна домагатиметься екстрадиції російського вченого.

Влада України ситуацію поки не коментувала.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова у розмові з Baza заявила, що співробітники посольства РФ у Варшаві зустрілися із Бутягіним. Захарова підтвердила, що археолога затримали на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною. Вона висловила сподівання, що польська влада «усвідомлює абсурдність» висунутих проти вченого звинувачень.

Олександр Бутягін – завідувач сектору античної археології Північного Причорномор’я відділу Античного світу Ермітажу. У серпні 2022 року під час розкопок городища Мірмекій російські археологи під його керівництвом знайшли там 30 золотих монет, 26 із яких були з ім’ям Александра Македонського.