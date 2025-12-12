У Польщі затримали «відомого російського науковця» за «чорні» розкопки в окупованому Криму. Деталі

Євген Майко





У Польщі затримали російського археолога «за проведення незаконних розкопок» в окупованому РФ Криму. Йому закидають завдання збитків об'єкту культурної спадщини України.

Хто це такий і чим займався на Кримському півострові, розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Затримання

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали російського археолога, співробітника музею «Державний Ермітаж» у Санкт-Петербурзі Олександра Бутягіна, якого українські правоохоронці підозрюють у незаконних розкопках у Криму, повідомила радіостанція RMF FM.

Згідно з публікацією RMF FM, українська сторона направить до Польщі офіційний запит про екстрадицію затриманого. Рішення про видачу прийматиме польський суд. За даними радіостанції, інформацію про затримання науковця передано до російського дипломатичного представництва.

Вранці 11 грудня в ефірі польського телеканалу Polsat News про затримання «відомого російського науковця та високопоставленого представника музею «Ермітаж» розповів прессекретар міністра – координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

Затримали науковця співробітники Агентства внутрішньої безпеки (АВБ) ще 4 грудня 2025 року. Польські ЗМІ вказали ім'я та першу літеру прізвища затриманого, Олександр Б., а також обійману ним посаду – директор відділу давньої археології музею «Ермітаж».

За словами Добжиньського, науковець перебував у Варшаві проїздом, подорожуючи з Нідерландів на Балкани. Росіянин був затриманий на прохання української сторони «за незаконні розкопки» в анексованому Криму – зокрема на об'єкті «Стародавнє місто Мірмекій» у Керчі.

Затриманому польськими спецслужбами російському археологу Олександру Бутягіну може загрожувати до 10 років в'язниці, повідомив телеканалу TVN24 прессекретар Окружної прокуратури Варшави Пьотр Скіба.

За даними телеграм-каналу Baza, Бутягіна допитали у Варшаві минулого тижня.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова в розмові з Baza повідомила, що співробітники посольства у Варшаві зустрілися з Бутягіним. Захарова підтвердила, що археолога затримали на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною.

Представниця МЗС РФ висловила сподівання, що польська влада «усвідомить абсурдність» висунутих проти науковця звинувачень.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що затримання росіянина «стало абсолютним правовим свавіллям», пише ТАРС. Москва захищатиме інтереси громадянина, наголосив він.

Продовжено [термін], протягом якого може бути винесене рішення про екстрадицію в Україну

Бутягіна, затриманого в Польщі, можуть екстрадувати в Україну. Про це тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш повідомив телеканалу «Росія 24».

«Продовжено [термін], протягом якого може бути винесене рішення про екстрадицію в Україну», – сказав він.

Дипломат порадив росіянам не їздити до Польщі. «Затримати можуть наших громадян буквально за якийсь невинний коментар у соцмережах, який може бути в Польщі невірно витлумачений», – попередив він.

За словами Ордаша, приводом для затримання «може також стати поїздка до нових регіонів Росії» (так у РФ називають окуповані території України – ред.).

Науковий співробітник Інституту археології Криму РАН Еміль Сейдалієв прокоментував кримським ЗМІ затримання Бутягіна.

Бутягіна більше цікавили античні розкопки на городищі Керчі. Він узагалі курує в «Ермітажі» всю археологію, але спеціалізується саме на Криму

«З Олександром я добре знайомий, ми неодноразово зустрічалися на різних наукових конференціях. У тому числі в Керчі, де у нас щороку відбуваються «Московські читання». Наш інститут археології та КІПУ активно співпрацюють з «Ермітажем», проводимо спільні розкопки в Старому Криму. Бутягіна більше цікавили античні розкопки на городищі Керчі. Він узагалі курує в Ермітажі всю археологію, але спеціалізується саме на Криму. Він з українських часів «копає» як дослідник. Як оцінити його затримання? Річ у тім, що в Києві створили певні ресурси та організації, які відстежують такі моменти, пов'язані з археологією, і вони практично всіх кримських археологів записали у злочинці. І я теж у цих списках значуся, і не лише в цих», – сказав Сейдалієв.

Музей «Державний Ермітаж» ситуацію з Бутягіним не коментував.

Круїз Європою

Як повідомляють польські ЗМІ, Бутягін приїхав до Польщі 3 грудня за італійською туристичною візою і зупинився в одному з готелів у центрі Варшави. Уже наступного дня, 4 грудня, у польській столиці в нього мала відбутися лекція російською мовою на тему «Останній день Помпеї» – про це свідчить анонс заходу на одному із сайтів.

29 листопада у своєму телеграм-каналі археолог анонсував «короткий євротур із розповіддю про Помпеї». У рамках турне Бутягін встиг виступити у Празі та Амстердамі, а завершити його планував у Белграді.

Чи був лекційний тур, що проводився, офіційним російським заходом, чи це була приватна ініціатива Бутягіна, невідомо. У Варшаві квитки на лекцію продавалися по 139 злотих.

Розкопки та кримінальні статті

Олександр Бутягін закінчив кафедру археології Санкт-Петербурзького держуніверситету і з 1993 року працює в «Ермітажі». Він відомий як популяризатор античної історії та куратор тематичних виставок.

Науковець керує роботами Мірмекійської археологічної експедиції з 1999 року, йдеться в його біографії. З 2000 року читає лекції на кафедрі археології СПбДУ. У біографії зазначено, що Бутягін вважається фахівцем у галузі античної археології, з орієнтацією на колонізаційний період, також має великий досвід викладання історії античного мистецтва, є автором понад 120 наукових робіт, у тому числі іноземними мовами. У 2010 році Бутягін очолив Стабіанську археологічну експедицію – першу російську археологічну експедицію у Західній Європі.

Україна підозрює Бутягіна в незаконному проведенні розкопок на об'єкті культурної спадщини в Керчі. За версією слідства, після анексії Криму Бутягін як керівник Мірмекійської археологічної експедиції «Ермітажу», не маючи жодних дозвільних документів від компетентних органів України, незаконно проводить розкопки на об'єкті культурної спадщини – у «Стародавньому місті Мірмекій» у Керчі.

В Офісі генпрокурора України заявили, що російський археолог своїми діями «фактично здійснює руйнування об'єкта національного значення, що охороняється законом».

У листопаді 2024 року українські правоохоронці повідомили про підозру російському археологу, який розкопками в Криму завдав країні понад 200 мільйонів гривень збитків (ч. 4 ст. 298 КК України). Як йшлося в повідомленні пресслужби СБУ, група підозрюваного здійснювала незаконні розкопки на площі сотень квадратних метрів, унаслідок чого було знято так званий культурний шар українського півострова на глибину майже 2 м. Йдеться про територію українського археологічного комплексу «Стародавнє місто Мірмекій», розташованого в районі Керчі.

Дещо здивований тим, що в той момент, коли доля України вирішується на полі бою, вони витрачають час на такі справи

Коментуючи заяву Офісу генпрокурора, Бутягін раніше казав, що здивований звинуваченнями на свою адресу.

«Дещо здивований тим, що в той момент, коли доля України вирішується на полі бою, вони витрачають час на такі справи», – сказав Бутягін.

У вересні 2022 року про знахідку, зроблену експедицією Бутягіна на розкопках у Керчі, оголосила пресслужба «Ермітажу». Там стверджували, що російські археологи знайшли глиняний глечик, у якому знаходився скарб із 30 золотих монет.

«Попередній аналіз показує, що монети скарбу були викарбувані в містах Македонії та півночі Егейського моря. Контекст знахідки дозволяє припустити, що скарб був захований у міському будинку в останні два десятиліття IV століття до н. е.», – йшлося в повідомленні.

В «Ермітажі» заявили, що «наразі скарб передано на зберігання до Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника (у Керчі – ред.), де триває його наукове вивчення».

Мірмекій був заснований іонійськими греками в середині VI століття до н. е. на березі Керченської протоки, це невелике місто входило до складу Боспорського царства, і розташоване в межах міста Керчі. Є пам'яткою культурної спадщини національного значення України. Після анексії Криму Росія оголосила Мірмекій «об'єктом культурної спадщини федерального значення».



