Україна просить Польщу про екстрадицію російського археолога Бутягіна

Влада України зробила запит до окружної прокуратури Варшави на екстрадицію заарештованого в Польщі російського археолога, співробітника Ермітажу Олександра Бутягіна, повідомило 23 грудня радіо RMF FM.

Бутягін був затриманий на запит України 11 грудня за підозрою в незаконних розкопках в окупованому Криму. В Україні Бутягіна з 2024 року оголошено в розшук. Російський науковець читав лекції в Європі та перебував у Польщі проїздом із Нідерландів. Термін арешту росіянина спливає 13 січня 2026 року.

Олександр Бутягін – завідувач сектору античної археології Північного Причорномор’я відділу Античного світу Ермітажу. З 1999 року він керує роботами Мірмекійської археологічної експедиції, яка досліджує античне городище Мірмекій на території сучасної Керчі.

Влада України називає незаконною участь Бутягіна у розкопках після 2014 року – з моменту окупації Криму Росією.

Археолога підозрюють у частковому руйнуванні об’єкту культурної спадщини та заподіянні збитків на суму понад 201,6 мільйона гривень, заявляв речник Варшавської окружної прокуратури Петр Скиба. Ноуковцеві в Україні може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. У Варшаві Бутягіна відправили під арешт на 40 діб, його вже відвідали російські дипломати.

В Ермітажі наголошували, нібито Бутягін завжди дотримувався «міжнародних норм проведення археологічних досліджень, як юридичних, так і етичних». При цьому, за даними співробітників музею, керівництво Ермітажу не виділило коштів для допомоги Бутягіну і намагається «замовчувати справу».