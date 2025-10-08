ГУР: російські окупанти викрали 37 пам’яток із музею «Кам’яна Могила» на Запоріжжі

Головне управління розвідки оприлюднило дані про ще 178 історичних цінностей, викрадених російською владою на окупованих територіях України – про це відомство заявило 8 жовтня.

Дані про пам’ятки внесли до реєстру War&Sanctions, який містить інформацію, зокрема, про викрадені об’єкти спадщини.

Серед нововиявлених викрадених пам’яток – понад 140 артефактів, виявлених під час незаконних археологічних розкопок у Криму. Розкопки велися на Південному передмісті Херсонесу Таврійського, в городищі Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури «Церква Іоанна Предтечі».

«(Російські окупанти – ред.) вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею «Кам’яна Могила» до музею «Херсонес Таврійський» під виглядом «тимчасової виставки» «Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили» у 2023 році», – заявляє управління.

ГУР додає, що через привласнення української культури та історії «Росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію».

Заповідник «Кам'яна могила», який у свій час був внесений до переліку кандидатів об'єктів ЮНЕСКО, розташований поблизу Мелітополя і з 2022 року перебуває в російській окупації.

У липні розвідка опублікувала інформацію про ще 110 культурних цінностей, незаконно присвоєних Росією на території анексованого Криму.