Польська прокуратура схвалила екстрадицію в Україну російського археолога Бутягіна

Прокуратура окружного суду у Варшаві виступила на підтримку екстрадиції в Україну громадянина Росії Олександра Бутягіна. Українська сторона розшукує його за підозрою в незаконній археологічній діяльності на території окупованого Криму, повідомляє польський мовник RMF24.

Згідно з процедурою, до варшавського суду вже надійшло відповідне клопотання. Позиція прокуратури, долучена до матеріалів справи, підтверджує підтримку вимоги Києва щодо видачі підозрюваного. На цьому етапі суд розглядає питання щодо подальшого тримання росіянина під вартою.

Бутягін був затриманий на запит України 11 грудня за підозрою в незаконних розкопках у Криму. В Україні Бутягін із 2024 року оголошений у розшук. Російський науковець читав лекції в Європі та перебував у Польщі проїздом із Нідерландів. Термін арешту росіянина спливає 13 січня 2026 року.

Олександр Бутягін – завідувач сектору античної археології Північного Причорномор’я відділу Античного світу Ермітажу. З 1999 року він керує роботами Мірмекійської археологічної експедиції, яка досліджує античне городище Мірмекій на території сучасної Керчі.

Влада України називає незаконною участь Бутягіна у розкопках після 2014 року – з моменту окупації Криму Росією.

Археолога підозрюють у частковому руйнуванні об’єкту культурної спадщини та заподіянні збитків на суму понад 201,6 мільйона гривень (4,8 мільйона доларів), заявляв речник Варшавської окружної прокуратури Петр Скіба. Науковцеві може загрожувати до п'яти років позбавлення волі в Україні. У Варшаві Бутягіна відправили під арешт на 40 діб, за ґратами його відвідали російські дипломати.

В Ермітажі наголошували, що Бутягін завжди дотримувався «міжнародних норм проведення археологічних досліджень, як юридичних, так і етичних». При цьому, за даними співробітників музею, керівництво Ермітажу не виділило коштів для допомоги Бутягіну і намагається замовчувати справу.