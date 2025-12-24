За час повномасштабної війни РФ звинуватила в держзраді 14 науковців і трьох студентів – T-Invariant

Російська влада активізувала зусилля з переслідування науковців за політичними статтями, і в першу чергу за статтею про державну зраду, йдеться в дослідженні видання T-Invariant.

Згідно з підрахунками журналістів, за чотири роки, з 2019-го до 2022 року, у держзраді були звинувачені п’ятеро російських наукових співробітників, при цьому за один лише 2023 рік таких випадків було вже сім, а у 2024-му та 2025 році звинувачення отримали три і чотири науковці відповідно.

Десятьом із них вироки вже оголошені. Ці люди отримали від семи до 21 року – найбільший термін має Артем Хорошилов. Валерій Звегінцев, Владислав Галкін, Вадим Салтиковський перебувають у СІЗО, про Леоніда Пшеничнова немає даних.

Також у державній зраді звинуватили трьох студентів – Гліба Вердіяна, Микиту Меньшова, Леоніда Каца, та двох інженерів-дослідників – Андрія Вер’янова та Валерія Качина.

Усього з 2022 року репресій у Росії зазнали 115 представників науки, підрахувало видання. 24 науковці визнані екстремістами або терористами, 39 потрапили до списку «іноземних агентів». 34 особи перебувають у СІЗО чи колонії.

За даними правозахисного проєкту «Перший відділ», 2025 рік став рекордним за кількістю вироків у справах про держзраду, шпигунство, конфіденційну співпрацю з іноземцями та надання допомоги противнику. З початку року за такими звинуваченнями були засуджені 468 осіб. Ще не менш як 420 перебувають під слідством, а матеріали справ 179 людей уже надійшли до судів. Виправдувальних вироків не було.

До кінця року стаття про державну зраду стала найпопулярнішою в політичних справах у Росії, повідомляв проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал». Щоп’яте нове політичне переслідування у третьому кварталі було за цією статтею, підрахували правозахисники.

Звинувачення у держзраді зазвичай пов’язані з різними варіантами взаємодії з українцями (зокрема, з грошовими переказами приватним особам: одним із таких випадків стала справа Олександра Вечірка, який переказав дочці в Україні 600 рублів у криптовалюті).

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до кінця 2024 року за статтею про держзраду були засуджені 792 особи, підрахував раніше «Перший відділ».