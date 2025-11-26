ФСБ РФ заявляє, що засуджений за держзраду археолог хотів підірвати літак «високопоставленої особи»

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що засуджений до 24 років колонії за звинуваченнями в державній зраді та тероризмі російський учений-геофізик та археолог Андрій Вер’янов готував підрив «повітряного судна високопоставленої особи». Про це йдеться в опублікованому 26 листопада пресрелізі ФСБ.

Вирок Вер’янову за статтями про державну зраду та участь у терористичній організації був ухвалений ще у травні. 26 листопада ФСБ повідомила, що він набрав чинності.

Справа розглядалася в закритому режимі, і її подробиці не були відомі. Стверджувалося, що він «установив контакт із представниками українських спецслужб» і визнаним у Росії терористичною організацією легіоном «Свобода Росії». У новому повідомленні ФСБ стверджується, що науковець «за вказівкою куратора» збирав дані про розташування систем ППО в Московській області та запускав саморобний безпілотник для перевірки вразливості їхньої роботи, а також що він «одержав завдання на скоєння підриву повітряного судна високопоставленої особи Російської Федерації». Про кого саме йдеться, спецслужба не уточнює.

Андрій Вер’янов багато років жив у Перу. У Латинській Америці він досліджував цитадель інків Саксайуаман у місті Куско. 2019 року він приїхав до Росії для догляду за близьким родичем і не зміг виїхати до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Правозахисний проєкт «Перший відділ» цитував лист засудженого із СІЗО з такими словами: «Відтоді, як перебуваю в РФ, не міг прийняти той кошмар, у який поринула країна. Як міг виходив на протести, мітинги. Коли він розпочав війну, намагався чинити опір, шукав однодумців». Вер’янов був заарештований наприкінці 2023 року. Коментарів засудженого чи його адвокатів щодо тверджень ФСБ поки що не було.