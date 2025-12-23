Радіо Свобода знайшло 5 учасників війни проти України, яких у РФ судять за держзраду

У Росії за статтею про державну зраду судять щонайменше п’ятьох учасників повномасштабного вторгнення в Україну. Першим із таких стало відомо про тувинця Антона Куруу, про справу якого проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії повідомив 22 грудня.

Ще чотирма обвинуваченими є Олександр Фірстов, Георгій Бордзов, Микита Богомолов та Артем Харін.

Олександру Фірстову 30 років, він народився в селі Миколо-Павлівське, неподалік міста Нижній Тагіл у Свердловській області. Після закінчення школи та служби в армії Фірстов вступив до Свердловського обласного медичного коледжу, який закінчив у 2019 році, а потім ще рік проходив курси перепідготовки на лікаря швидкої допомоги. У лютому 2022 року його засудили до одного року умовно і до такого ж випробувального терміну за статтею про завдання тілесних ушкоджень – під час бійки він відкусив опоненту частину носа. За даними правозахисного центру «Меморіал», Олександр Фірстов був найманцем ПВК «Вагнер», служив медиком. На сайті «Миротворець» зазначено, що Фірстов «у період із лютого 2022-го до травня 2023 року був нагороджений медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною». Цю інформацію журналісти Сибір.Реалії з інших джерел підтвердити не змогли.

Коли Фірстов повернувся з фронту, невідомо. У січні 2025 року його заарештували у кримінальній справі про держзраду та участь у терористичній організації, розповідав «Меморіал». Його звинувачують у спробі вступити до Легіону «Свобода Росії». Інші подробиці справи невідомі.

24-річний Георгій Борздов – уродженець міста Ясинувата в Донецькій області України, нині підконтрольного Росії. У 2019 чи 2020 році Борздов отримав російське громадянство (звинувачення в держзраді не можна висунути іноземному громадянину) і переїхав до Ростовської області, свідчать дані витоків. Жодної інформації про те, як Борздов потрапив на фронт, видання Сибір.Реалії не знайшло. Але в картці справи на сайті Південного окружного військового суду зазначено, що стосовно арештованого Борздова було порушено кримінальну справу за трьома статтями: замах на держзраду і замах на участь у терористичній організації, а також самовільне залишення частини. Останню статтю не можуть інкримінувати особі, яка не є військовослужбовцем.

Микиту Богомолова з Кірова теж звинувачують за статтями про держзраду, самовільне залишення частини, участь у терористичній організації та сприяння терористичній діяльності. Коли саме його затримали, незрозуміло. Подробиці справи невідомі. Про 35-річного Богомолова відомо, що він закінчив Вятський державний університет і служив в армії.

Ще один військовослужбовець із Кіровської області – 23-річний Артем Харін. Його звинувачують за статтями про держзраду, диверсію та участь у терористичній діяльності. Він народився у невеликому селищі Кумени. У 2017 році його двічі притягали до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Харін імовірно був мобілізований. Його мати опублікувала дані про сина в одній із груп пошуку зниклих на війні. У січні 2024 року Харіна внесли до списку екстремістів і терористів. Справа дійшла до суду 14 січня того ж року, проте жодних даних про те, чи був ухвалений вирок, немає. У чому суть звинувачень, невідомо.

За даними правозахисного проєкту «Перший відділ», 2025 рік став рекордним за кількістю вироків у справах про держзраду, шпигунство, конфіденційну співпрацю з іноземцями та надання допомоги противнику. З початку року за такими звинуваченнями було засуджено 468 осіб. Ще не менш як 420 перебувають під слідством, а матеріали справ 179 осіб уже надійшли до судів. Виправдувальних вироків не було.