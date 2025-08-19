У РФ 54-річному інженеру дали понад 13 років колонії в справі про держзраду

У Росії Ростовський обласний суд засудив 54-річного інженера-енергетика одного з місцевих промислових підприємств до 13 з половиною років колонії суворого режиму у справі про державну зраду, повідомляє російська агенція «Інтерфакс» із посиланням на регіональне управління ФСБ.

Ім’я засудженого та місце його роботи не вказані. За версією слідства, у квітні 2024 року чоловік передав «українській стороні» інформацію про дислокацію військової техніки, яка могла бути використана проти Збройних сил РФ.

Під час обшуку у чоловіка, як стверджується, було вилучено «засоби зв’язку, які він використав для передавання даних представникам спецслужб України».

Наприкінці 2024 року проєкт «Перший відділ» підрахував, що в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну 792 особи стали фігурантами кримінальних справ про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземною державою. Правозахисники вважають, що багато справ були пов’язані з провокаціями ФСБ, а їхніми жертвами стають користувачі соцмереж, які перебувають у антивоєнних та опозиційних пабліках.



