У РФ співробітники ФСБ прийшли з обшуком до засновниці «Руху свідомих відмовників»

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії після шостої ранку 5 серпня прийшли з обшуком до помешкання засновниці «Руху свідомих відмовників від військової служби» Олени Попової.

Відео з квартири Попової опубліковано в телеграм-каналі руху, причини обшуку невідомі, інформує «Перший відділ».

У 2013 році активістка правозахисної організації «Солдатські матері Санкт-Петербурга» Олена Попова та ще двоє людей створили «Рух свідомих відмовників від військової служби» в Росії. Упродовж цих років організація допомагає людям, які підлягають призову, не йти до армії та не брати до рук зброю.