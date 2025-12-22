Росія: учасника війни в Україні звинуватили в державній зраді

Російського військового з Туви звинуватили у державній зраді – на це звернув увагу проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії. За даними проєкту, це перша відома справа за цією статтею проти учасника повномасштабного вторгнення в Україну.

Південний військовий суд розглядає справу про державну зраду щодо уродженця Туви Антона Куруу.

Справа надійшла до суду 21 листопада 2025 року. Перше засідання щодо нього мало відбутися 8 грудня, але суд оголосив перерву. 17 грудня розгляд справи знову було відкладено, бо підсудний не з’явився до суду.

Коли відкрили кримінальну справу та в чому її суть, невідомо. Найчастіше обвинуваченим у держзраді у вигляді запобіжного заходу призначають арешт. Чому підсудний міг не брати участь у засіданні, неясно.

Антону Куруу 26 років. Він народився у Кизилі. Видання «Тувінська правда» розповідало про юнацтво Куруу. У 14 років він вступив до «Молодої гвардії», де «взяв участь у суспільно корисних справах, просвітницьких заходах, у профілактичних рейдах разом із правоохоронцями».

Після закінчення школи Куруу вступив до Санкт-Петербурзького технікуму бібліотечних та інформаційних технологій. Там він здобув спеціальність діловода.

Куруу створив регіональне відділення «Волонтерів Перемоги» у Туві (це лояльна до влади федеральна організація, яка бере участь у патріотичних заходах), а у 2018 році став послом Перемоги – брав участь у ході Безсмертного полку Червоною площею.

У 2019 році він повернувся до Кизила і став директором ресурсного центру. Це волонтерська організація, яка співпрацює із регіональним міністерством освіти, Народним фронтом та іншими громадськими структурами.

На сторінці центру йдеться, що його учасники у 2020 році були волонтерами Конституції – вони агітували людей приходити на так званий референдум щодо зміни основного закону РФ. За його підсумками президент Володимир Путін отримав можливість брати участь у виборах у 2024 та 2030 роках.

У групі центру у російській соцмережі «ВКонтакті» останні пости зі згадкою Антона Куруу датуються 20 травня 2020 року. На сайті ресурсного центру дані про те, що організацію колись очолював Куруу, відсутні.

Куруу брав активну участь у громадському житті: він був секретарем молодіжного уряду Туви, отримував грамоти від «Єдиної Росії» і входив до громадської ради при МВС.

2022 року Куруу став учасником повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сибір.Реалії достовірно невідомо, в якому статусі Куруу вирушив на фронт, але, найімовірніше, він був добровольцем, оскільки вже 6 березня 2022 року Головне управління розвідки України опублікувало список військових, які вторглися до країни, серед яких був і Куруу. Він служив рядовим у танковій бригаді.

У травні 2023 року Куруу отримав подяку від голови Туви Владислава Ховалига за «сумлінне виконання службового обов’язку». У пресрелізі уряду Куруу називають заступником командира взводу, командиром медичного відділення медичного взводу, на фотографії він у формі молодшого сержанта.

Чи повернувся після цього Куруу на фронт, невідомо.

За даними російського правозахисного проєкту «Перший відділ», 2025 рік став рекордним за кількістю вироків у справах про держзраду, шпигунство, конфіденційну співпрацю з іноземцями та надання допомоги противнику. З початку року за такими звинуваченнями було засуджено 468 осіб. Ще не менше 420 перебувають під слідством, а матеріали справ 179 осіб уже надійшли до судів. Виправдувальних вироків не було.



