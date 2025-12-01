Росія: трьох підлітків у Сибіру засудили в справі про державну зраду та диверсії

У російському Іркутську військовий суд засудив до позбавлення волі від 6,5 до 9 років Тамірлана Хайруліна, Івана Найденова та ще одного неповнолітнього обвинуваченого у справі про нібито скоєння теракту та підготовку до нього, передає проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

У момент скоєння ймовірних злочинів усі засуджені були неповнолітніми. За версією слідства, нібито за винагороду 15 тисяч рублів Хайрулін та його знайомий, позначений як Ш., підпалили станцію стільникового зв’язку в Іркутській області. Їх також звинуватили в підпалі релейної шафи на перегоні «Іркутськ-Пасажирський-Академічна».

Крім того, Хайрулін, Найденов та їхній знайомий, за твердженням слідства, планували підрив або підпал літака Ту-22М3 на авіабазі «Біла», яку згодом атакували українські дрони під час операції «Павутина».

Зрештою, підлітки нібито планували підпалити один із центрів зі збору допомоги учасникам війни. Обвинувачених затримали влітку 2024 року, коли їм було по 17 та 15 років. Не повідомляється, чи вони визнали провину.

Також 1 грудня стало відомо, що в Томську суд призначив 8,5 років виховної колонії місцевому підлітку за статтями про диверсію та держзраду. Про це повідомило російське видання «Медіазона». Засудженому, ім’я якого не називають, закидають два випадки диверсії і чотири випадки сприяння диверсії. Що саме він зробив, не повідомляється. Невідомо, чи він визнав провину.

З початку війни у справах про тероризм і диверсії, до яких російська влада почав відносити діяння, які раніше кваліфікувалися як пошкодження майна або вандалізм, в Росії засудили понад 150 осіб віком від 14 до 17 років, повідомляла «Верстка» в жовтні 2025 року. З кожним роком війни проти України кількість засуджених зростає.



