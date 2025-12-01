ФСБ заявила, що її співробітники вбили у Криму людину, яка нібито планувала теракт

В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки РФ убили людину, яка, за твердженням спецслужби, намагалася закласти вибухівку під машину «одного зі старших офіцерів» міністерства оборони Росії.

ФСБ заявляє, що вбитий під час спроби затримання чинив збройний опір, і його «нейтралізували». У ФСБ назвали вбитого громадянином України. За версією відомства, він готувався підірвати російського генерала за завданням Головного управління розвідки (ГУР).

У пресрелізі відомства «організатором теракту» називають Рустема Фахрієва, якого ФСБ вважає співробітником ГУР. Телеграм-канал RT також опублікував аудіозапис нібито розмови Фахрієва з убитим, у якому від виконавця потрібно за потреби застрелити членів родини російського генерала. Незалежних доказів достовірності цього запису немає.

ФСБ також повідомила про затримання жителя Криму, названого поплічником убитого. Його відправили до СІЗО у кримінальній справі щодо сприяння терористичній діяльності. На відео затримання він спирається на милицю.

Українська влада та представники ГУР Міноборони України поки що ці повідомлення не коментували.

З 2022 року і до початку серпня 2025 року під час операцій ФСБ із затримання підозрюваних загинули щонайменше 70 людей, четверо з них – на окупованих територіях України, підрахувало раніше видання «Важные истории». 24 листопада ФСБ повідомила про вбивство двох жителів Алтайського краю, яких підозрювали в підготовці диверсії на залізниці.