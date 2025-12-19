Росія: звинувачені в замаху на телеведучого Соловйова отримали вироки – від 12 років до довічного

Другий Західний окружний військовий суд у Росії засудив Андрія Пронського та ще шістьох людей до термінів від 12 років колонії до довічного ув’язнення за звинуваченням у підготовці замаху на російського телеведучого Володимира Соловйова, участі у терористичній організації, підпалах військкоматів та автомобілів із Z-символікою. Про це повідомляють російські медіа 19 грудня.

Пронський отримав довічне ув’язнення, Тимофій Мокій – 28 років, Володимир Біляков – 27 років, Володимир Степанов (Молодой) – 26 років, Максим Дружинін – 25 років, Андрій Волков – 18 років та Денис Абраров – 12 років. Ще одного фігуранта справи Василя Стрижакова суд раніше відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні.

За версією звинувачення, Пронський у жовтні 2021 року створив московський осередок руху National-Socialism/White Power (NS/WP) – через чотири місяці після визнання його «терористичним» – і залучив до неї інших фігурантів. Вони підпалили чотири автомобілі, чотири військкомати та один приватний будинок. Цілі для підпалів, як стверджується, Пронський визначав разом із співробітниками спецслужб України, а відео підпалів викладав у канал Oderint, Dum Metuant.

Крім того, у березні 2020 року, як стверджує слідство, вони збиралися вбити російського телеведучого Володимира Соловйова. Посередником між невстановленим співробітником української розвідки та Пронським був нібито «український неонацист» Артем Дериглазов, який відбуває в Україні довічний термін за вбивство міліціонера. Члени групи, як стверджується, планували закріпити бомбу на кузові автомобіля Соловйова та підірвати її.

Російські силовики стверджували, що під час обшуку у членів групи вилучили «саморобний вибуховий пристрій, вісім саморобних «коктейлів Молотова», шість пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів, наркотичні засоби, підроблені українські паспорти».





Пронський раніше заявив, що його катували після затримання, щоб отримати доступ до каналу Oderint, Dum Metuant. За його словами, його «намагали водою, точили зуби напилком, змушували стояти по 16 годин біля гальм, не рухаючись».

«А що вони з Молодим зробили – взагалі сказати страшно», – розповів він у своєму листі.

У квітні 2022 року Служба безпеки України заявила, що «з цікавістю ознайомилася» із заявами російської про нібито свою участь у замаху на Соловйова. Відомство заперечило, що має плани щодо вбивства Соловйова, водночас зазначивши, що той «відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України».



