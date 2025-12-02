Доступність посилання

Новини | Міжнародні

У Росії визнали «небажаною» федерацію за права людини FIDH

FIDH була заснована у 1922 році і сьогодні об’єднує 196 правозахисних організацій зі 116 країн
Міністерство юстиції Росії внесло до переліку «небажаних організацій» Міжнародну федерацію прав людини (FIDH), передає російська служба Радіо Свобода.

Формально рішення про заборону ухвалила генпрокуратура Росії ще в листопаді, але публічно про нього не повідомлялося.

Це рішення автоматично криміналізує діяльність двох структур правозахисної організації «Меморіал» – його антидискримінаційного Центру та Центру захисту прав людини, що входять до FIDH.

FIDH була заснована у 1922 році і сьогодні об’єднує 196 правозахисних організацій зі 116 країн. Федерація брала активну участь у просуванні ідеї створення Міжнародного кримінального суду у Гаазі і виступала за розвиток міжнародного правового механізму переслідування за військові злочини.


Після початку повномасштабної війни в Україні FIDH зверталася до МКС із проханням провести розслідування щодо прокремлівських медіаперсон, в тому числі Володимира Соловйова та Маргарити Симоньян, звинувачуючи їх у розпалюванні ненависті. Крім того, федерація публікувала доповіді про репресивні закони, ухвалені в Росії напередодні та після початку війни.

За участь у діяльності «небажаної організації» чи репост її матеріалів може загрожувати адміністративна відповідальність. Повторна участь після рішення в адміністративній справі, що набуло чинності, загрожує кримінальним переслідуванням.

У березні FIDH також передала до МКС докази імовірних злочинів проти людяності, скоєних представниками білоруської влади.

