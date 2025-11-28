Росія визнала Human Rights Watch «небажаною» організацією

Мін’юст Росії визнав американську правозахисну організацію Human Rights Watch «небажаною» в Росії: це випливає з оновленого реєстру міністерства, передає канал «Настоящее время».

HRW існує з 1978 року. Вона займається моніторингом порушень прав людини у світі та випускає щорічну доповідь про порушення прав людини у різних країнах.

У 2022 році сайт організації в РФ був заблокований «Роскомнаглядом» на вимогу російської прокуратури.

Генпрокуратура Росії стверджувала, що нібито виявила «недостовірну інформацію» на сайті організації, яка стосувалася розв’язаної Росією війни в Україні.



