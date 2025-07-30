HRW: Росія поширює обмеження свободи в інтернеті на окуповані українські регіони

Російські війська посилили онлайн-цензуру, стеження та перешкоди в інтернеті після початку повномасштабного вторгнення до України, повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch (HRW). Про це йдеться в звіті організації «Зруйноване, обмежене та заблоковане: державна цензура, контроль та посилення ізоляції інтернет-користувачів у Росії».

За висновками HRW, нарощення технологічних спроможностей Кремля дозволяє йому більш широке та непрозоре блокування та обмеження небажаних сайтів і інструментів для обходу цензури, а також обмежувати й вимикати інтернет-зв’язок під приводом громадської безпеки.

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Правозахисники посилаються на інтерв’ю з 13 російськими та міжнародними журналістами й експертами з цензури та цифрових прав. Вони також проаналізували російське законодавство та відкриті джерела.

За їхніми висновками, влада РФ заблокувала тисячі сайтів, в тому числі незалежних видань та правозахисних організацій, сторінки опозиційних політиків та соцмережі за невиконання «драконівських вимог регулювання» онлайн-активності. Водночас деякі іноземні сайти та платформи перестали працювати в Росії через санкції то політичний тиск після початку повномасштабної війни проти України в 2022 році.

Зокрема, в Росії переважно неможливо користуватися заблокованими сайтами та застосунками на кшталт Instagram і Facebook без VPN-сервісів. Але, додає HRW, близько половини населення країни не знають, як ними користуватися, а влада дедалі більше їх блокує.





«Це, разом з активним просуванням російських альтернатив, що фінансуються державою, змусило дедалі більшу кількість користувачів переходити на російські браузери та платформи соціальних мереж, на яких користувачам пропонується контент, що просувається урядом, та інтерпретації поточних та історичних подій. Вони також стикаються з вищим ризиком передачі своїх персональних даних правоохоронним органам», – йдеться в пресрелізі.

Крім того, Москва дедалі більше тисне на іноземні технологічні компанії, такі як Apple, Google і Mozilla, з вимогою видаляти VPN-інструменти та контент, який уряд вважає руйнівним, під загрозою штрафів і блокування.

Правозахисники також згадують, що Кремль посилив посилив контроль над інтернет-простором, перебравши владу над його архітектурою. Зокрем, половина російських IP-адрес консолідована в руках семи державних інтернет-провайдерів. Також влада скоротила загальну кількість провайдерів і створила національну систему доменних імен.

«Регіони України, окуповані Росією до і після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, підлягають такій же онлайн-цензурі та перешкодам в інтернеті», – зазначає HRW.





Організація закликає Росію припинити цензуру міжнародно захищеного висловлення думок в інтернеті і «забезпечити», аби будь-які обмеження онлайн були законними, необхідними та пропорційними».

«Іноземні та російські технологічні компанії повинні протистояти тиску держави щодо цензурування контенту та розкриття даних користувачів з порушенням міжнародного права, використовуючи всі доступні правові засоби та технологічні рішення. Вони також повинні гарантувати, що не вдаються до цензури», – йдеться в звіті.

HRW також закликає західні уряди, міжнародні та міжурядові організації підтримувати зусилля громадянського суспільства зі створення інструментів, які дозволяють обходити державну цензуру.

У травні 2025 року Володимир Путін доручив своєму уряду опрацювати «запровадження додаткових обмежень» для програмного забезпечення, виробленого в так званих «недружніх країнах». За дорученням Путіна, чиновники мають подати пропозиції в цьому напрямку до 1 вересня 2025 року.



