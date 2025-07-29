«На СВО всім роботи вистачить» – у РФ влада відповіла на скарги через відсутність інтернету

Жителі Красноярського краю Росії, де четвертий день не працює мобільний інтернет, поцікавилися, як за цих умов бути тим, хто працює віддалено. Очільниця місцевого Центру управління регіоном (ЦУР) Катерина Кузьміних відповіла, що «на СВО всім роботи вистачить», інформує місцевий телеграм-канал «Борус».

Запитання місцеві жителі поставили під постом губернатора Красноярського краю Михайла Котюкова, в якому він підтвердив, що в регіоні запроваджені «тимчасові обмеження» на роботу мобільного інтернету. «А як бути тим, хто працює віддалено? «Оріон» (очевидно, місцевий оператор дротового зв’язку – ред.) усіх нагнув, люди працювали з мобільного. Як бути, якщо дротовий знову здохне? Люди роботу втратять», – ішлося в одному із коментарів.

«На СВО (російська офіційна абревіатура на позначення повномасштабної війни проти України – ред.) всім роботи вистачить», – написала у відповідь Катерина Кузьміних. Телеграм-канал «Обережно, новини» зазначає, що обліковий запис належить саме цій чиновниці, вона активно веде його з 2020 року.

Кузьміних була призначена головою Центру управління регіоном у грудні 2023 року. Сама вона описувала ЦУР як «елемент федеральної структури, яка створена для комунікації жителів і тих, кого прийнято називати узагальненим словом «влада».

У Красноярську четвертий день практично не працює мобільний інтернет. Губернатор Красноярського краю Михайло Котюков пояснив, що обмеження пов’язані «з необхідністю посилення заходів безпеки на певних територіях Красноярського краю, виходячи з даних про оперативну обстановку та для профілактики мережевих загроз».