Російський парламент Криму запровадив штрафи за фото й відео військових РФ і влучань на півострові

Підконтрольний Росії парламент Криму в остаточному читанні ухвалив закон про адміністративну відповідальність та штрафи за публікацію фото та відео місць розміщення ППО та інших військових об’єктів РФ, вибухів та «інших наслідків надзвичайних подій». Про це заявив підконтрольний РФ голова кримського парламенту Володимир Константинов, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Законопроєкт представив російський голова Криму Сергій Аксьонов. Документ передбачає запровадження штрафів для фізичних осіб – від 3 тисяч до 5 тисяч російських рублів, для посадових осіб – від 20 тисяч до 50 тисяч, для юридичних осіб – від 50 тисяч до 100 тисяч рублів.

Російський парламент півострова схвалив законопроєкт у першому читанні місяць тому.

У липні цього року підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов видав указ, який забороняє поширення в медіа, соцмережах та месенджерах фото та відео місць розміщення засобів протиповітряної оборони та інших військових об’єктів РФ, вибухів та «інших наслідків надзвичайних подій». Однак у ньому не уточнювалося, яка відповідальність передбачається за порушення.

Хоча досі не було встановлено відповідальності за такі дії, заборона на зйомку ударів по Криму де-факто діє з 2023 року, а російські силовики вираховують авторів таких фото та відео та переслідують їх.

Від 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

У Генштабі ЗСУ, коли підтверджують атаки, вказують, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







