РФ визнала «терористами та екстремістами» Чичваркіна, Шендеровича та інших політемігрантів

Росфінмоніторинг включив до списку терористів та екстремістів ще чотирьох політичних емігрантів – бізнесмена Євгена Чичваркіна, публіциста Віктора Шендеровича, економіста Сергія Алексашенка та політика Максима Резніка. Усі вони є учасниками Антивоєнного комітету Росії.

У жовтні 2025 року стало відомо, що проти членів комітету порушено кримінальну справу про насильницьке захоплення влади, організацію терористичної спільноти та участь у ній.

За версією слідства, в установчому документі комітету заявлено про «необхідність ліквідації чинної влади Росії». Крім того, стверджується, що учасники організації фінансують визнані в Росії терористичними «українські воєнізовані націоналістичні підрозділи, а також ведуть рекрутингову діяльність щодо набору осіб у ці формування для подальшої реалізації задуму щодо захоплення влади в РФ силовим шляхом».

Антивоєнний комітет Росії створений у лютому 2022 року з метою протистояти повномасштабній війні Росії проти України. У січні 2024 року Генпрокуратура Росії внесла Антивоєнний комітет до реєстру «небажаних» організацій.