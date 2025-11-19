Росія включила політемігрантів Ходорковського і Гудкова до списку «екстремістів і терористів»

Росфінмоніторинг включив до списку «екстремістів і терористів» бізнесмена Михайла Ходорковського, колишнього депутата Держдуми Дмитра Гудкова та історика Юрія Пивоварова.

Біля їхніх імен стоїть зірочка, це означає, що проти них порушено справу за терористичною статтею.

У жовтні ФСБ Росії повідомила про порушення нової кримінальної справи проти Ходорковського та ще кількох членів «Антивоєнного комітету Росії», визнаного в країні небажаним. Серед них – Дмитро Гудков та Юрій Пивоваров. Справу порушено за статтями про насильницьке захоплення влади та організацію терористичної спільноти.

Щодо Михайла Ходорковського також порушено справу за статтею про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності.

«Антивоєнний комітет Росії» – організація, заснована групою російських громадських діячів та цивільних активістів 27 лютого 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У маніфесті групи зазначено, що її цілі – зупинити війну та протистояти режиму Володимира Путіна, який організація вважає диктаторським. Багато членів руху виїхали з Росії після початку війни.

У січні 2024 року російська Генпрокуратура надала «Антивоєнному комітету» статус так званої небажаної організації. Це означає, що його діяльність у Росії заборонена, а за співробітництво з ним передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.