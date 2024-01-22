РФ оголосила Антивоєнний комітет «небажаною організацією»

У РФ Генеральна прокуратура надала Антивоєнному комітету Росії статус так званої небажаної організації. Його діяльність у Росії буде заборонена, за співпрацю з ним передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Разом із самим комітетом Генпрокуратура внесла до списку «небажаних» дві афілійовані з ним некомерційні організації в європейських країнах: французьку Russie-Libertes та іспанську La Asociaсion de Rusos Libres.

Перевірку діяльності Антивоєнного комітету прокуратура порушила на запит одного з депутатів Державної думи. Пізніше депутат Держдуми РФ Андрій Луговий заявив, що Генпрокуратура ухвалила рішення за його запитом. Луговий відомий тим, що британське слідство назвало його виконавцем убивства в 2006 році в Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Велика Британія вимагала від Москви видачі Лугового, але російська влада в екстрадиції відмовила.

Антивоєнний комітет Росії – громадська організація, створена групою російських громадських діячів та громадянських активістів 27 лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні. У маніфесті організації зазначено, що її цілі – зупинити війну та протистояти режиму Володимира Путіна, який організація розцінює як диктаторський. Серед членів Комітету є Михайло Ходорковський, Гаррі Каспаров, Дмитро Гудков та інші.

Закон про небажані організації діє в Росії з 2015 року. Робота структур, які влада вносить до відповідного реєстру, у країні заборонена. За участь у діяльності небажаної організації загрожує штраф до 500 тисяч рублів, а за повторного епізоду – до чотирьох років позбавлення волі. При цьому формулювання, що саме може вважатися участю, в законі є розпливчастим.