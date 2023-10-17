Ходорковський: повернення України до кордонів 1991 року – «це неминучість»

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну «м’яке» вирішення питання окупованого Криму неможливе, заявив російський опозиційний діяч Михайло Ходорковський.

В інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») Ходорковський висловив упевненість у тому, що тепер закінчення війни і повернення України до кордонів 1991 року – «це неминучість».

«Путін змінив ситуацію, розпочавши війну. Якщо до початку широкомасштабного вторгнення справді ситуація з Кримом могла вирішуватися довго, бо там багато є різних зустрічних інтересів і можна було б її вирішувати дуже м’яко протягом багатьох років, зараз, після початку широкомасштабного вторгнення, природно, ніякої м’якості вже просто не вийде. І на виході, звісно, Путін найважче підставив усіх тих людей, які зараз перебувають у Криму. Але тепер жодних сумнівів немає, закінчення конфлікту, повернення України до кордонів 1991 року – це, зрештою, неминучість», – сказав Ходорковський.

За його словами, повернення Україною своїх територій було б «найкращим варіантом для всіх».

«Тоді б путінський режим упав, тому що він не виконав своє ключове зобов’язання, а влада, що прийшла йому на зміну, перед нею б не стояла б ось ця проблема – а що з усім цим робити і як», – сказав опозиціонер.

У 2015 році Ходорковський заявляв, що питання про незаконну анексію Криму необхідно вирішити «законним шляхом», але на це необхідна буде згода російського суспільства, і процес не буде швидким.