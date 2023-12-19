МВС РФ знайшло «ознаки злочину» в діях 13-го чемпіона світу з шахів

Міністерство внутрішніх справ Росії знайшло «ознаки злочину» в діях опозиційних політиків, які живуть за кордоном, – співзасновників «Форуму вільної Росії» Гарі Каспарова та Івана Тютріна. Російські силовики розслідують проведення аукціону на підтримку російських добровольців, які воюють на боці України. Про це йдеться в отриманому Радіо Свобода інформаційному повідомленні «Форуму вільної Росії». Про результати перевірки також інформує офіційна російська агенція ТАСС із посиланням на її ініціатора – депутата Державної думи РФ Андрія Альшевських.

У відповіді депутату МВС зазначає, що у діях Каспарова й Тютріна вбачаються ознаки злочину за статтею про участь у діяльності так званої небажаної організації. Такою організацією було раніше визнано «Форум вільної Росії». У МВС повідомили, що матеріали перевірки передані до Слідчого комітету «для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства».

Аукціон провели у Вільнюсі 9 листопада. Як лоти на аукціоні фігурували «артефакти війни, предмети, надані самими добровольчими батальйонами, роботи українських та російських художників». За даними організаторів, було зібрано понад 50 тисяч євро, на які для російських добровольців, що воюють на боці України, закупили обладнання та спорядження.

«Форум вільної Росії» був створений у березні 2016 року Тютріним та Каспаровим. Організація проводила конференції у Вільнюсі та інших містах. Після російського вторгнення в Україну вона проводить так звані антивоєнні конференції.

Гаррі Каспаров – 13-й чемпіон світу з шахів, активний учасник опозиційного руху в Росії. 2013 року він залишив Росію. Активно виступає в американських ЗМІ проти російської влади й на підтримку України.