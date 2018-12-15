Каспаров: Росія швидко втрачає свої позиції на світовій арені

Критик Кремля, 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров стверджує, що Росія швидко втрачає свої позиції на світовій арені через «агресивну» політику президента Володимира Путіна.

«Основна проблема Кремля пов’язана не з неможливістю контролювати процеси всередині країни, але з тим фактом, що режим почав швидко втрачати свої міжнародні позиції. Рано чи пізно це мало статися, оскільки агресивна політика Кремля мала переконати вільний світ у тому, що безглуздо вести переговори з Путіним», – заявив Каспаров в інтерв'ю, оприлюдненому 14 грудня російською службою Радіо Свобода.

На думку Каспарова, Росія вклала «величезні ресурси» для перемоги Дональда Трампа над Гілларі Клінтон у 2016 році на виборах президента США, а згодом російська пропаганда зображувала це як перемогу Путіна.

Каспаров додав, що «тріумф» у Москві був недовгим, оскільки «президент Сполучених Штатів з усією його величезною політичною владою обмежений у можливостях здійснювати політику, якої Путін очікував від нього».

Звинувачення у втручанні Росії у вибори в США стали причиною початку очолюваного спецпрокурором Робертом Мюллером розслідування потенційної змови між Москвою та кампанією Трампа. Сам Трамп спростовує ці твердження, називаючи це «полюванням на відьом».