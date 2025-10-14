У РФ відкрили справу проти членів «Антивоєнного комітету» за створення «терористичного товариства»

Проти російського бізнесмена Михайла Ходорковського та ще 22 членів «Антивоєнного комітету Росії» порушили кримінальну справу про насильницьке захоплення влади та організацію «терористичного» товариства та участь у ньому, заявила пресслужба російської ФСБ.

Серед фігурантів справи – колишній прем’єр-міністр Михайло Касьянов, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, політик Леонід Гозман, галерист Марат Гельман, політик Володимир Кара-Мурза, журналіст Віктор Шендерович, ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков, актор Артур Смольянінов, політологиня Екатерина Олексашенко, бізнесмен Борис Зімін, головний редактор «Нової газети Європа» Кирило Мартинов, політик Максим Резнік.

За версією слідства, про «необхідність ліквідації чинної влади Росії» заявлено в установчому документі Комітету.

Читайте також: Росія внесла політемігрантів Яшина і Кара-Мурзу до списку «екстремістів і терористів»

Крім того, Ходорковський та інші учасники організації, як стверджується, «фінансують визнані в РФ терористичними українські воєнізовані націоналістичні підрозділи, а також ведуть рекрутингову діяльність щодо набору осіб у ці формування для подальшої реалізації задуму щодо захоплення влади в РФ силовим шляхом».

Щодо Ходорковського також відкрили справу про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності.

«Антивоєнний комітет Росії» створили в лютому 2022 року із заявленою метою протистояти повномасштабній війні РФ проти України.

«Ми віримо у цінність людського життя та права кожного на свободу. Режим Путіна – пряма загроза цим принципам. Наша мета – об’єднати сили для опору цьому режиму», – сказано на сайті об’єднання.

У січні 2024 року Генеральна прокуратура РФ внесла комітет до реєстру «небажаних» організацій.



