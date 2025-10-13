Росія внесла політемігрантів Яшина і Кара-Мурзу до списку «екстремістів і терористів»

Росфінмоніторинг 13 жовтня вніс російських опозиційних політиків-вигнанців Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу до списку «екстремістів і терористів».

У 2022 році Яшина в Росії засудили до восьми років колонії у справі про «фейки» про російську армію, а в 2023 році Кара-Мурзу – до 25 років колонії суворого режиму за звинуваченням у поширенні «фейків» про армію РФ, участі в діяльності «небажаної» організації та державній зраді. 1 серпня 2024 року обидва політики були звільнені під час масштабного обміну між Росією, Білоруссю та західними країнами.

Проти Яшина в РФ порушили кримінальну справу щодо порушення режиму діяльності «іноземного агента», його оголосили в розшук. Включення до реєстру Росфінмоніторингу означає, що їх переслідують за терористичною чи екстремістською статтею. Раніше 13 жовтня стало відомо, що МВС Росії оголосило Кара-Мурзу в розшук. За якою саме статтею його розшукують, поки що невідомо.

Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов раніше говорив, що проти організаторів антивоєнної ходи в Берліні, що відбулася 1 березня 2025 року, у Росії розслідуються кримінальні справи за чотирма статтями. Імен він не назвав, але відомо, що його організували вдова Олексія Навального Юлія, Яшин та Кара-Мурза.