Кара-Мурза про завдання опозиції: «Масштабні політичні зміни в Росії, як правило, відбуваються раптово й несподівано»
Російський опозиційний політик у вигнанні Володимир Кара-Мурза намагається пом’якшити напруженість, що виникла серед противників Кремля за кордоном через рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) надати опонентам президента Володимира Путіна сильніший голос у головному європейському правозахисному органі. Попри таку пропозицію, у ПАРЄ не побачили серед російських демократичних сил Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснований Олексієм Навальним.
В інтерв’ю телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время», створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, Володимир Кара-Мурза заявив, що майбутня делегація кремлівських опонентів за межами Росії до ПАРЄ повинна мати «якомога ширший представницький характер», підкресливши, що це «єдина умова, яка може забезпечити її легітимність».
Він висловив так думку після того, як ПАРЄ проголосувала 80–0 (при чотирьох, які утрималися) за створення «Платформи для діалогу з російськими демократичними силами» з метою «обговорення питань спільної стурбованості».
У резолюції ПАРЄ йдеться, що вона має на меті «посилити спроможність російських демократичних сил досягти сталих демократичних змін у Росії та допомогти забезпечити тривалий і справедливий мир в Україні, а також гарантувати відповідальність російських осіб за міжнародні злочини, які були вчинені».
Росію виключили з Ради Європи та її Парламентської асамблеї через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
Кара-Мурза назвав рішення надати противникам путінського уряду платформу для діалогу з правозахисним органом «історичним», заявивши, що «голос російської демократичної опозиції буде почутий у стінах Ради Європи».
Він вважає це «найважливішим майданчиком для вироблення дорожньої карти з реінтеграції майбутньої, постпутінської Росії до європейського правового простору та європейських інституцій».
Склад делегації російських опозиціонерів до ПАРЄ затверджуватиме бюро організації. Водночас до делегації мають увійти лише ті, хто визнає суверенітет і територіальну цілісність України, а також Грузії й Молдови, хто засуджує міжнародні злочини Росії та публічно виступає проти режиму Володимира Путіна.
Ще однією умовою участі у платформі ПАРЄ є підпис під «Берлінською декларацією», ухваленою російськими опозиціонерами та активістами у квітні 2023 року.
У пояснювальній записці ПАРЄ перелічено:
- структури Михайла Ходорковського,
- Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального,
- Free Russia Foundation Наталі Арно та Володимира Кара-Мурзи,
- «Форум Вільної Росії» Гаррі Каспарова,
- структури народів Росії.
Водночас ФБК не підписав «Берлінську декларацію». У пояснювальній записці ПАРЄ про ФБК зазначено, що фонд привернув увагу своїми діями, які «викликали критику та суперечки всередині російської опозиції», і на цей момент не підпадає під визначення російських демократичних сил, яке застосовує ПАРЄ.
Представник ФБК Леонід Волков у відповідь у соцмережах розкритикував ПАРЄ та «хамську й підлу доповідь спецдоповідача Кросса» щодо ФБК, написавши у соцмережах: «Кросс у своїй доповіді буквально зазначив, що російські демократичні сили – це ті мігрантські організації, які навесні 2023 року підписали «Берлінську декларацію» Михайла Ходорковського. А хто не підписав?» Також Волков додав: «Значення ПАРЄ вкрай незначне».
Володимир Кара-Мурза відкинув припущення, що Юлія Навальна та члени ФБК не будуть бажаними учасниками в ПАРЄ, назвавши це «абсурдним». Він зазначив, що меморандум є «попереднім документом» і що механізм формування делегації ще не розроблений. «Очевидно, що ФБК є однією з провідних організацій російської демократичної опозиції, – сказав він. – І моя особиста позиція полягає в тому, що їх безумовно варто запросити до участі в цьому процесі».
Володимир Кара-Мурза вважає, що ПАРЄ – це важливий загальноєвропейський політичний форум:
– На мою думку, найважливіші питання, якими має займатися майбутня платформа російської демократичної опозиції в ПАРЄ, – це, наприклад, підтримка та просування механізмів міжнародної відповідальності за ті воєнні злочини, які чинить путінський режим в Україні.
Однією з ключових тем має бути міжнародна підтримка російських політичних в’язнів, кількість яких зростає буквально з кожним днем. Ви знаєте, що буквально днями був заарештований і відправлений до СІЗО заступник голови партії «Яблоко», колишній керівник її фракції в Московській міській думі Максим Круглов – за антивоєнні пости, які він написав ще у квітні 2022 року.
Крім цього, російський опозиціонер вважає, що настав час готувати дорожню карту з реінтеграції постпутінської демократичної Росії до європейських інституцій і до Ради Європи зокрема.
– Як історик, я можу сказати, що всі масштабні політичні зміни в нашій країні, як правило, відбуваються раптово й несподівано – саме так, як сказано у відомій фразі: «Це було назавжди, поки не закінчилося». І царський режим у 1917 році, і радянський режим у 1991-му рухнули за три дні – у буквальному сенсі цього слова. Ніхто з нас не знає, коли відкриється нове вікно можливостей для демократичних змін у нашій країні. Але ми знаємо, що воно обов’язково відкриється. І ми знаємо, що воно за своєю природою буде дуже коротким і дуже вузьким – і діяти потрібно буде швидко. Саме тоді знадобляться ці плани, ця дорожня карта, усе те, що стосується роботи, яку потрібно буде провести всередині країни.
Цим зараз займаються багато організацій. «Меморіал» нещодавно опублікував доповідь «100 днів після Путіна», у якій йдеться про заходи з конституційної та виборчої реформ, люстрації тощо – про все те, що потрібно буде зробити після відходу нинішнього режиму.
Довідка: Володимир Кара-Мурза – російський опозиційний політик, журналіст і правозахисник. У 2015 і 2017 роках він пережив два отруєння, після яких тривалий час проходив реабілітацію. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну публічно засудив агресію. У квітні 2022 року політика заарештували, а в 2023 році російський суд засудив його до 25 років колонії за нібито «державну зраду». У 2024 році Кара-Мурзу звільнили під час масштабного обміну полоненими між Росією та Заходом. Тепер з родиною він живе у США.
- В Україні деякі заяви Володимира Кара-Мурзи та інших представників російської опозиції раніше викликали критику, зокрема через «намагання перекласти відповідальність за війну виключно на Путіна», без згадок про роль звичайних росіян, причетних до воєнних злочинів. Про це заявляла, зокрема, Олександра Матвійчук, правозахисниця і Нобелівська лауреатка. Філософ і президент ПЕН-Україна Володимир Єрмоленко вважає, що ключове питання – не обговорення Росії після Путіна, а як російська опозиція може допомогти Україні перемогти Росії у війні, бо є велика прірва між «підтримувати Україну» і «стати союзником України у війні».
Вибори, протести і перцевий газ. Нові масові виступи в Грузії
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив опозиційним активістам подальшими арештами. У країні зберігається висока напруга після масових протестів, що відбулися минулими вихідними в Тбілісі. Радіо Свобода підсумовує ці події.
«Спроба державного перевороту»
«Кількох людей вже заарештували. Насамперед – організаторів спроби державного перевороту», – заявив Іраклій Кобахідзе журналістам 5 жовтня, коли натовпи протестувальників знову зібралися в центрі грузинської столиці.
«Ніхто не залишиться безкарним... Багатьом доведеться очікувати вироків за насильство, яке вони вчинили проти держави та правоохоронних органів», – додав прем’єр.
Міністерство внутрішніх справ пообіцяло «вжити відповідних заходів для забезпечення громадського порядку та безпеки». Влада затримала щонайменше п’ятьох організаторів вуличних протестів у Тбілісі 4 жовтня, зокрема Паату Бурчуладзе та Муртазу Зоделаву.
Їм інкримінують заклики до насильницької зміни конституційного ладу або повалення влади, а також організацію, керівництво та участь в актах насильства. За ці злочини передбачено до дев’яти років позбавлення волі.
Перед затриманням 70-річний оперний співак Бурчуладзе закликав працівників МВС «почути голос народу» й заарештувати лідерів правлячої партії «Грузинська мрія».
4 жовтня у Грузії відбулися вибори до органів місцевого самоврядування.
Їх бойкотували низка великих опозиційних сил, зокрема партія колишнього президента Міхеїла Саакашвілі – «Єдиний національний рух».
Частина опозиції анонсувала мітинг у центрі Тбілісі з метою «мирного повалення влади». Ввечері учасники акції протесту спробували захопити президентський палац. Частині демонстрантів вдалося проникнути на територію – паркан був зруйнований. Спецпідрозділи застосували перцевий газ, сльозогінний газ і водомет для захисту палацу.
В умовах бойкоту з боку низки опозиційних партій на виборах впевнену перемогу здобула правляча партія «Грузинська мрія». По всій країні, за даними ЦВК, за «Грузинську мрію» проголосували 81,7% виборців. У Тбілісі підтримка партії склала 70%.
На виборах мерів у Тбілісі, Руставі, Кутаїсі, Батумі та Поті перемогли кандидати від «Грузинської мрії». У Тбілісі чинний мер Каха Каладзе набрав 71,5% голосів.
Пізно ввечері 5 жовтня Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила, що виявила великий запас зброї, боєприпасів і вибухівки в укритті за межами столиці. СДБ стверджувала, що ця зброя призначалася для «підривних дій» у день місцевих виборів, які міжнародні організації розкритикували як такі, що пройшли в атмосфері залякування.
5 жовтня глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас засудила перебіг виборів, заявивши, що вони відбулися «в атмосфері масштабних репресій проти інакодумства». «Місяці обшуків у незалежних ЗМІ, ухвалення законів, спрямованих проти громадянського суспільства, ув’язнення опонентів та активістів, а також поправки до виборчого кодексу, що сприяють правлячій партії, різко знизили можливість проведення конкурентних виборів. Більшість опозиції бойкотувала ці вибори, а явка була відносно низькою», – заявила Каллас.
ЄС звинувачують у втручанні
«Ми закликаємо до спокою та стриманості в післявиборчий період і закликаємо владу дотримуватися прав громадян на свободу зібрань і висловлення думок», – йдеться у спільній заяві Каллас та Марти Кос, яка курує питання розширення Європейського Союзу у Єврокомісії.
Прем’єр-міністр Кобахідзе, своєю чергою, звинуватив ЄС у втручанні у внутрішні справи Грузії: «Ви знаєте, що конкретні люди з-за кордону навіть висловили пряму підтримку всьому цьому – спробі повалити конституційний лад. У цьому контексті посол Європейського Союзу в Грузії несе особливу відповідальність. Він повинен виступити, дистанціюватися та суворо засудити все, що відбувається на вулицях Тбілісі».
Каллас і Кос заявили, що ЄС «відкидає та засуджує дезінформацію про роль ЄС у Грузії та особисті нападки на посла Європейського Союзу». Польський дипломат Павел Герчинський, який обіймає цю посаду, зокрема зазначав: «Ми готові. Ми відкриті. Ми ухвалили рішення прийняти Грузію до наших лав. Але для цього ми повинні побачити відданість, самовідданість і серйозні реформи. На жаль, поки що цього не відбувається».
Посол неодноразово висловлював протест проти дій грузинської влади, яка не раз розганяла демонстрації опозиції, називаючи це «кампанією залякування, насильства і жорстокості».
Нинішньою метою прозахідних протестувальників було відновлення щоденних демонстрацій, які почалися торік після ймовірних порушень на парламентських виборах і подальшого рішення уряду призупинити переговори про вступ до ЄС. Опозиція також критикує те, що називає зростаючою проросійською орієнтацією уряду партії «Грузинська мрія». Прихильники опозиції іронічно називають правлячу партію «Російською мрією».
Антиурядові виступи переважно стихли останніми місяцями після репресивних дій влади. Події 4 жовтня стали новим сплеском протестної активності.
«Російські пазурі»?
Дрейф «Грузинської мрії» у бік Росії, зокрема ухвалення низки законів у «кремлівському стилі» – зокрема законодавства про «іноземних агентів» – викликав негативну реакцію США та ЄС, що призвело до призупинення багатьох спільних проєктів.
Уряд Грузії, однак, відкидає звинувачення в репресіях проти інакодумців та жорстокому поводженні з протестувальниками. У правлячій партії традиційно говорять про зовнішній вплив, який, за їхніми словами, стоїть за виступами опозиціонерів.
«Це об’єднання людей, які лише прагнуть повернути собі владу в Грузії. І раптом у них з’явилася безліч прихильників за межами країни, готових надати їм фінансову та політичну підтримку. І в чому причина? Начебто у зміні зовнішнього курсу, мовляв, країною керує проросійський уряд. Хоча жодного прикладу, який би це підтверджував, із 2012 року так і не було», – заявив депутат парламенту від партії «Грузинська мрія» Георгій Вольський.
Колишня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступає проти партії «Грузинська мрія» і раніше очолювала мирні протести, заявила, що виступає проти будь-якого насильства та звинуватила уряд у «інсценуванні» нападу на президентський палац 4 жовтня з метою дискредитації опозиції.
5 жовтня вона знову закликала прихильників опозиції продовжувати тиснути на уряд. «Настане день виборів – справжніх, чесних парламентських виборів, коли ми справді зробимо свій вибір... Я закликаю всіх вийти разом і продовжувати, стільки, скільки буде потрібно, – до завершення цієї мирної акції протесту», – заявила колишня президентка.
6 жовтня Зурабішвілі наголосила в мережі X, що треба «не стандартні формальні заяви від інституцій ЄС, а бачення й стратегія, щоб утримати Грузію від потрапляння в російські пазурі».
Непродумані дії?
Політологи, яких опитала Грузинська служба Радіо Свобода, оцінили наслідки подій 4 жовтня.
Гія Годія, професор політології в університеті Іллі в Тбілісі:
– Перше, що сталося, – це, звичайно, дурість і безвідповідальність, необдумані дії, і це дуже погано, безумовно. Тобто результати в будь-якому разі будуть поганими. І це два наслідки: з одного боку – депресія на опозиційному фланзі, з іншого – нова хвиля репресій, для яких у «Грузинської мрії» зараз є ще більш легітимне підґрунтя. Ми не знаємо, наскільки масштабні, але нові репресії відбудуться.
Віктор Кіпіані, керівник грузинського аналітичного центру Geocase:
– Ми, швидше за все, стали свідками того, що грузинська опозиція сама себе підкосила й підвела не лише себе, а й опозиційний настрій значної частини грузинського населення та грузинського суспільства. Не кажучи вже про те, що своїм, м’яко кажучи, незграбним підходом і відсутністю системності у своїй політиці вона зробила дуже хороший подарунок пропагандистській машині влади.
Каха Гоголашвілі, директор Центру європейських досліджень у Грузинському фонді стратегічних та міжнародних досліджень:
– Це пахне якоюсь провокацією, бо неможливо, щоб організатори не розуміли, що революція так не робиться, і треба хоча б планувати два наступні кроки. А розрахувати лише один крок і після цього кинутися тікати – такого не буває. А якщо просто вважати, що всі ці люди – абсолютні невігласи, то чому люди їм так повірили? Без планомірного втручання з боку, найімовірніше, якихось спецслужб «Грузинської мрії» тут не обійшлося. Ситуація, звичайно, анекдотична, але водночас драматична, бо стосується долі людей. І взагалі я вважаю, що це дуже вдала спроба дискредитації руху опору та одночасно дискредитації політичних партій.
Вибори у Чехії: допомога Україні під загрозою?
Коли чеські виборці підуть на дільниці цього вікенду, багато хто побоюється, що країна може відійти від проєвропейського курсу, позбавивши Україну одного з найвідданіших союзників у її боротьбі проти російської повномасштабної агресії, яка триває вже майже чотири роки.
Більшість опитувань показують, що мільярдер Андрей Бабіш і його популістська партія ANO переможуть на парламентських виборах 3-4 жовтня, набравши близько 30% голосів.
Це означає, що Бабіш буде змушений сформувати коаліційний уряд з маргінальними партіями, що наблизить країну до Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо у їхньому ставленні до України, що може призвести до припинення допомоги Києву та зменшення ентузіазму щодо членства Чехії в західних інституціях.
Хоча Прага і не повністю погоджуватиметься з позицією Москви, вона може все голосніше заявляти про необхідність негайного припинення війни і досягнення миру – найімовірніше, на умовах Кремля.
Також можна очікувати менш жорсткої риторики щодо Китаю.
Політолог і виборчий аналітик Майкл Ешкрофт у своєму аналізі зазначив, що чехи можуть приєднатися до «тієї тенденції в Центральній і Східній Європі, яка, з точки зору Києва, є тривожною, з огляду на існуючу позицію урядів Угорщини та Словаччини, і нового президента Польщі, який набагато менш схильний захищати суверенітет України».
«Наслідки можуть включати ізоляцію України від західноєвропейських партнерів, перебої з постачанням військового спорядження та поглиблення розколу в альянсі», – додав він.
Так само, як і в Молдові, де під час виборів минулого вікенду була проведена масштабна російська дезінформаційна кампанія з метою відвернути виборців від проєвропейських партій, Кремль намагається скористатися зменшенням підтримки допомоги Україні, що сприяло поверненню Бабіша на велику політичну арену.
Чеська дослідницька група виявила майже 300 анонімних акаунтів у TikTok, метою яких було поширення проросійських наративів та підтримка радикальних партій в останні тижні передвиборчої кампанії.
Центр досліджень онлайн-ризиків у своїй заяві від 28 вересня зазначив, що чеські акаунти в TikTok, які мають мільйони підписників, «систематично поширюють проросійську пропаганду та підтримують антисистемні партії шляхом маніпулювання алгоритмами».
Центр додав, що акаунти не пов’язані з однією політичною структурою, а натомість «поєднують підтримку кількох антисистемних партій одночасно».
«Сукупне охоплення цих акаунтів становить від 5 до 9 мільйонів переглядів на тиждень, що більше, ніж сукупна кількість офіційних акаунтів лідерів найбільших чеських політичних партій у TikTok», – повідомив центр.
Варіанти коаліції
Аналітики кажуть, що зараз головне, на що слід звернути увагу – це те, які партії отримають достатньо голосів, щоб увійти до парламенту, оскільки Бабішу, ймовірно, знадобиться коаліція для утворення уряду.
Spolu («Разом»), альянс правоцентристських партій, до якого входять «громадянські демократи» чинного прем'єр-міністра Петера Фіали, має близько 20 відсотків голосів, тоді як інші партії нинішнього прозахідного коаліційного уряду Stan («Мери та незалежні») та «Пірати», за прогнозами, отримають по 10-12 відсотків кожна.
Всі ці партії заявили, що не зацікавлені в укладенні коаліції з ANO або навіть у підтримці її голосами для ухвалення законів як однопартійного уряду меншості.
Але це передвиборчі розмови, і після голосування ситуація може змінитися, особливо на тлі зростаючих побоювань, що більш радикальні альтернативні коаліції можуть зірвати прозахідний курс Чеської Республіки. Як молодші партнери по коаліції, вони можуть вимагати ключових посад у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві оборони.
По-друге, в нинішньому уряді, зокрема в «Громадянській демократичній партії», є фракції, які поділяють політичні позиції ANO – вони підтримують членство в НАТО, але слабше ставляться до членства в ЄС і виступають проти введення євро та політики Брюсселю, як-от обов'язкові квоти на прийом біженців і європейського зеленого курсу.
Але ця центральноєвропейська країна також може зазнати радикальних змін, якщо Бабіш об'єднається з будь-якою з нинішніх опозиційних партій, які є більш радикальними, ніж ANO.
Серед них – ультраправа партія SPD, яка набирає понад 10% голосів, а також менша ультраправа партія AUTO («Мотористи за себе») та ультраліва партія Stacilo («Досить»), які, як очікується, подолають 5-відсотковий бар'єр, необхідний для отримання місць у парламенті.
Коаліція з будь-якою із них, ймовірно, призведе до реального зближення з Орбаном і Фіцо, які критикували допомогу Україні і також є в авангарді країн Європи, що продовжують купувати російську нафту і природний газ, незважаючи на повномасштабне вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.
Ключовою фігурою в будь-якому розвитку подій після виборів є прозахідний президент Петр Павел, який відіграє важливу роль у формуванні уряду, а також у зовнішній політиці в цілому.
Павел, колишній високопоставлений генерал НАТО, чітко дав зрозуміти, що не допустить уряду, який надто відхилятиметься від західного курсу.
Постійна фігура
Бабіш був постійною фігурою в чеській політиці протягом останніх 15 років, спочатку обіймаючи посаду міністра фінансів і віцепрем'єр-міністра, а потім очолюючи країну з 2017-го до 2021 року, а також намагаючись стати президентом, але програв Павелу на виборах 2023 року.
Один з найбагатших людей країни, що володіє значними частками в агробізнесі та ЗМІ, його перебування в центрі уваги громадськості супроводжувалося судовими суперечками та звинуваченнями в конфлікті інтересів і шахрайстві з субсидіями ЄС.
Однак саме його бізнес-інтереси, на думку багатьох, можуть утримати його, а отже, і Чехію, на Заході, оскільки добрі відносини між Чехією та Францією, Німеччиною й Австрією, а також постійний приплив сільськогосподарського фінансування ЄС є важливішими за все, що можуть запропонувати Пекін і Москва.
В останні роки Бабіш обрав більш популістський курс і був одним із творців найбільшої популістської сили на континенті, «Патріотів Європи» – політичного об'єднання, до якого також входять партія Орбана «Фідес», «Національний фронт» Марін Ле Пен у Франції, іспанська партія Vox та австрійська «Партія свободи». Він також висловив підтримку партії Фіцо Smer, хоча вона офіційно не входить до альянсу «Патріоти Європи».
Виступаючи проти всього, що пов'язано з Брюсселем, екологічним рухом та імміграцією, вони також знайдуть співчутливих слухачів за межами Центральної Європи, де праві популісти різних відтінків набирають популярності або перебувають при владі в багатьох інших західних столицях.
Нова ідея використання російських заморожених активів Україною. У чому дилема ЄС?
На тлі натяків від США про можливу неготовність фінансувати оборонні потреби України впродовж тривалого часу ЄС розглядає різні способи покриття більшої частини витрат у 2026 та 2027 роках. У Брюсселі є усвідомлення, що війна триватиме.
Найбільш очевидний натяк, у який спосіб може бути організоване фінансування, пролунав на початку вересня від очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – під час її щорічного звернення до Європарламенту. Посадовиця розповіла про ідею «репараційного кредиту».
Більше інформації, як це працюватиме, з’явилося в односторінковому документі для обговорення, яким Єврокомісія поділилася з державами-членами. Документ, що потрапив у розпорядження Радіо Свобода, 26 вересня коротко обговорили посли блоку.
Фон дер Ляєн має презентувати цей документ лідерам ЄС 1 жовтня на неформальному саміті в Копенгагені у межах обговорення України. Її президент Володимир Зеленський, ймовірно, буде присутній. Міністри фінансів блоку також, як очікується, наступного тижня на зустрічі в Люксембурзі обговорять деталі.
Хоча ще не всі механізми кредитування узгоджені, деякі з них вже визначені чітко.
Не йдеться про конфіскацію активів – Україна повинна повернути кредит у випадку сплати репарацій РосієюУрсула фон дер Ляєн
Основою для позики Україні стануть російські активи в ЄС, заморожені на початку повномасштабного вторгнення Москви. Кредит нададуть без безпосереднього доступу до готівкових коштів, а Україна повинна буде повернути гроші лише після того, як Росія компенсує завдані її війною збитки.
«Кредит буде розподілений не однією виплатою, а траншами та з певними умовами. І ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель у Європі та з Європою. Важливо, що не йдеться про конфіскацію активів – Україна повинна повернути кредит у випадку сплати репарацій Росією», – пояснила 30 вересня Урсула фон дер Ляєн.
Якщо репараційну позику схвалять, вона може вирішити низку проблем.
Найголовніше – надасть Україні необхідне фінансове вливання, одночасно усунувши будь-яке потенційне вето з боку незговірливих держав-членів ЄС, як-от Угорщина та Словаччина.
Це також вирішило би питання того, як використати російські активи й одночасно зняло би тиск на бюджет ЄС.
Можливі перешкоди
Але це далеко не вирішена справа, і все ще є кілька нездоланих перешкод.
Вважається, що в блоці є близько 176 мільярдів євро (207 мільярдів доларів США) російських заморожених активів. Переважно – в Euroclear: бельгійській компанії з фінансових ринків, яка спеціалізується на центральних депозитаріях цінних паперів.
Деякі країни, зокрема країни Балтії, давно хочуть конфіскувати ці гроші й або передати їх Україні, або використати для розбудови недофінансованої оборони Європи. Аргумент простий: чому європейські платники податків повинні оплачувати війну Кремля?
Але чимало західноєвропейських країн проти прямої конфіскації.
Бельгія хвилюється, що Москва подасть обґрунтований судовий позов проти країни та Euroclear щодо цих активів.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) стурбований впливом конфіскації на євро, яке наразі є другою резервною валютою світу. Такий крок може спонукати треті країни заощаджувати деінде.
Великі європейські країни також вважають, що гроші повинні залишатися знерухомленими та натомість використовуватися для відбудови України у ймовірному сценарії, коли Москва відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни.
До того ж, заморожені активи вже використовуються для генерування коштів для України. Це непередбачені прибутки, отримані від готівки, – часто близько 1,5 мільярда євро (1,75 мільярда доларів США) щоквартально. Кошти негайно перераховуються постраждалій від війни країні.
«Коаліція охочих»
Єврокомісія зараз пропонує наступне: деякі або всі заморожені активи в Euroclear слід перевести до так званої компанії спеціального призначення (SPV – Special Purpose Vehicle – ред.) в обмін на облігації з нульовим купоном, випущені Єврокомісією. Ці кошти будуть підкріплені гарантіями «Коаліції охочих», що складається з держав-членів ЄС та, можливо, інших країн «Групи семи» – провідних індустріально розвинених демократій.
Кошти з SPV потім будуть перераховані Києву у вигляді позик протягом 2026 та 2027 років (і, можливо, навіть після цього), і Україна повинна буде повернути ці кошти лише після того, як Росія сплатить воєнні репарації.
Скільки грошей буде доступно – залежить від оцінки Міжнародного валютного фонду, але це може бути 140 мільярдів євро (164 мільярди доларів) за ці два роки. Ймовірно, більшу частину цієї суми повинна буде надати Європа, якщо Сполучені Штати відмовляться виділяти будь-які кошти в межах схеми.
Перевага цього кроку – можливість обійти потенційне національне вето.
Це була дилема на початку 2024 року, коли ЄС погодив кредит Спеціалізований механізм підтримки України Євросоюзом, який охоплює період з 2024-го до 2027 року і пропонує стабільну та передбачувану фінансову підтримку на суму до 50 мільярдів євро. Він являє собою зобов'язання ЄС щодо зміцнення стійкості України, сприяння її відновленню, полегшення її шляху до сталого розвитку та членства в ЄС у розмірі 50 мільярдів євро (59 мільярдів доларів) на 2024-2027 роки. Спочатку ініціативу блокувала Угорщина.
Ці кошти були взяті зі спільного бюджетного «запасу» ЄС – по суті, вільних потужностей у бюджеті на додачу до того, що було виділено вже. Всі 27 держав-членів мали погодити позику.
Близько 32 мільярдів євро (37 мільярдів доларів) з 50 мільярдів вже надано Києву, тому запасу залишилося небагато. Ймовірно, Будапешт заперечуватиме проти його поповнення силами ЄС.
І хоча Єврокомісія пропонує створити фонд у розмірі 100 мільярдів євро (118 мільярдів доларів) для України в багаторічному бюджеті ЄС на 2028-2034 роки, усі держави-члени також повинні це схвалити. Дедалі очевиднішим, утім, стає те, що Києву потрібні гроші негайно.
Перешкоди з боку Угорщини можливі й за умови використання знерухомлених російських активів.
Вони лишатимуться в замороженому стані лише доти, доки буде відповідне рішення ЄС. А саме – подовження санкцій, що свого часу іммобілізували ці активи. Брюссель робить це двічі на рік: у липні та січні. Процедура передбачає одностайне рішення.
Останнє подовження було два місяці тому, й жодна країна, включно з Угорщиною, не заперечувала. Це, втім, не значить, що проблеми неможливі в майбутньому.
Національні гарантії?
У дискусійному документі Єврокомісія пропонує, щоб рішення про продовження санкцій у майбутньому ухвалювалося кваліфікованою більшістю, але зазначає, що це «вимагатиме політичної згоди на високому рівні всіх або більшості глав держав чи урядів».
Дуже сумнівно, що такі лідери, як Віктор Орбан з Угорщини та Роберт Фіцо зі Словаччини, просто погодяться.
Може виникнути проблема і з національними гарантіями. Скільки країн дійсно бажатимуть вступити до «Коаліції охочих» з цього питання?
Чим більше країн це зроблять, тим менше грошей кожна країна матиме гарантувати. Але в багатьох державах-членах відповідне рішення мають схвалити її парламенти. А з огляду на те, що деякі з них борються зі зростаючим дефіцитом, багато політиків можуть побоюватися подібних зобов’язань.
Euroclear також, імовірно, наполягатиме на повних та надійних гарантіях. Можливо – навіть на участі в управлінні новою структурою позик.
І не можна виключати, що Euroclear може наполягати на тому, щоб інші фінансові установи, які зберігають заморожені російські активи, також долучилися до цієї схеми.
Молдова обрала Євросоюз, а не Москву. Що це означає для України
Партія «Дія та солідарність» (PAS) президентки Молдови Маї Санду здобуває перемогу на вирішальних виборах, попри заяви щодо спроб Кремля влаштувати узгоджену дезінформаційну кампанію. Привід святкувати є й у Брюсселі.
Прозахідна партія в одній з найбідніших країн Європи зіткнулася з жорстким викликом з боку свого найбільшого суперника – проросійського «Патріотичного блоку» на чолі з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном.
За прогнозами, PAS отримала щонайменше 54 зі 101 місця в парламенті. І це приголомшливий результат: опитування свідчили, що ці дві політсили йдуть пліч-о-пліч, а Кремль докладає значних зусиль, щоб схилити чашу терезів на свою користь.
Молдова розташована між Україною та Румунією – членом ЄС і НАТО, тож в останні тижні перед голосуванням 28 вересня в Брюсселі зберігалася напруга. Перемога проросійських сил вбила б значний клин у східний фланг у час, коли Москва, здається, випробовує рішучість Заходу, маючи також перемоги на полі бою в Україні.
Проєвропейська перемога Молдови – це урок для всієї Європи про те, як захищатися від російського втручанняЗігфрід Мурешан
Здається, тепер у ЄС можуть зітхнути з полегшенням, що Молдова залишиться поза межами досяжності Кремля. Принаймні поки що.
«Проєвропейська перемога Молдови – це урок для всієї Європи про те, як захищатися від російського втручання», – вважає Зігфрід Мурешан, член європейського парламенту та віцепрезидент Європейської народної партії.
«Молдова залишається міцно закріпленою на проєвропейському шляху. Гарні новини для народу Молдови! Гарні новини для Європи!»
Санду може похвалитися тепер видатним досягненням: її політсила перемогла на парламентських виборах менш ніж за рік після її повернення до президентського палацу та референдуму про членство в ЄС, виграного з невеликою перевагою.
Ставки справді були величезними на виборах, які значною мірою були вибором між Брюсселем та Москвою. Жодна зі сторін не приховувала, кого підтримує.
Напередодні Росія заявила, що НАТО готується до «окупації» Молдови, хоча не надала жодних доказів. Москва неодноразово звинувачувала уряд у Кишиневі в «антиросійській істерії».
Санду та інші звинувачували Кремль у «вливанні сотень мільйонів євро» в країну для поширення дезінформації.
Впродовж останніх тижнів молдовська влада розслідувала ці звинувачення. По всій країні тривали поліцейські рейди у межах того, що називали «підготовкою масових заворушень та дестабілізації, скоординованих з Російської Федерації через кримінальні елементи».
Двом проросійським партіям – «Серце Молдови» та «Велика Молдова» (Moldova Mare) – цими вихідними також заборонили брати участь у голосуванні після звинувачень у підкупі виборців, незаконному фінансуванні партій та відмиванні грошей. Остаточне рішення щодо «Великої Молдови» було ухвалене вдень у неділю – через кілька годин після початку голосування.
До ЄС без України?
Європейський Союз, який зазвичай зберігає сувору нейтральність щодо виборів у державах-членах та країнах-кандидатах, майже не приховував своєї прихильності до PAS, а речник Єврокомісії зазначив, що Росія «глибоко втручається у виборчий процес».
Ба більше: останнім часом європейські лідери масово відвідували Кишинів, де фотографувалися з Маєю Санду. За останні кілька років запровадили та розширили санкції проти проросійських політиків, а на початку 2025 року представили план зростання на суму 1,9 мільярда євро на наступні три роки для фінансування інфраструктурних та енергетичних проєктів у країні.
Можливо, переломний момент стався лише за три дні до голосування, коли Греція дозволила екстрадицію олігарха Володимира Плахотнюка.
Образ головного підозрюваного у тривалому розслідуванні зникнення близько мільярда доларів з банків ще 2014 року, в кайданках доставленого до Кишинева, можливо, був саме тим, чого потребувала Санду, яка побудувала всю свою політичну кар'єру на боротьбі з корупцією.
ЄС просто не міг дозволити собі програти це голосування. Після того, як минулої осені на парламентських виборах у Грузії до влади прийшла «Грузинська мрія», Тбілісі відійшов від переговорів про членство в блоці, попри збереження країною номінального статусу кандидата.
Ознак, що війна в Україні наближається до завершення, немає. Ситуація на полі бою сприятлива для Росії. З огляду на це Молдова – єдина країна на східному кордоні ЄС, що має реальний шанс стати його членом.
Мета стати ним у цьому десятилітті – досяжна. Кишинів і Брюссель готові розпочати переговори щодо всіх 33 відповідних розділів. Прогрес може бути швидким, оскільки ЄС має на меті приєднати до себе ще кілька держав-членів як із Західних Балкан, так і зі Сходу до наступних європейських виборів у 2029 році.
Поки процес застопорився, оскільки Молдова та Україна в ньому об'єднані, а Угорщина блокує шлях Києва до ЄС через проблеми з правами нацменшин. Цілком вірогідно, що Молдова тепер піде вперед без України. Прогрес можливий уже цього року.
Тим не менше, сьогоднішня перемога PAS є також перемогою охопленої війною України. Київ навряд чи може дозволити собі мати ще одного ворожого сусіда – тільки уже на Сході.
Тепер цілком можливо, що Молдова стане локомотивом, який тягне Україну за собою до ЄС. Саме це мали на увазі посадовці ЄС, коли три роки тому надали статус кандидата обом країнам. Проєвропейська перемога принаймні гарантує, що така можливість все ще реальна.
Польща знову відкриває кордон з Білоруссю. Вплинув Китай?
У перші кілька хвилин 25 вересня пасажирські автомобілі знову перетинали кордон у Тересполі-Бресті, а вантажівки – в Кукуриках-Козловичах.
Вантажні залізничні перевезення відновилися через Кузницю Білостоцьку-Гродно, Семянувку-Свіслоч та Тересполь-Брест. Цей крок був здійснений після розпорядження міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського, анонсованого прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Кордон був закритий з 12 вересня у зв’язку з безпековими ризиками та міграційним тиском.
Із 2021 року Польща й країни Балтії звинувачують Білорусь у використанні міграції як зброї. А саме – заманюванні людей з Близького Сходу, Африки та Південної Азії туристичними візами та підштовхуванні їх до кордонів ЄС.
Варшава назвала це гібридною операцією режиму Олександра Лукашенка в Білорусі, підтримуваного Москвою, метою якої була дестабілізація ЄС. Ця стратегія створила гуманітарну кризу, внаслідок якої мігранти на тижні застрягали в прикордонних лісах. Підтверджених смертей – десятки.
Дані показують, що кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася на початку вересня. Під час військових навчань «Захід 2025» вона зросла до 687, а минулого тижня знову зменшилася до 663. Між 20 і 23 вересня було зареєстровано 282 спроби.
Торговельний шлях Китаю до ЄС
Участь Китаю у відкритті кордону є ключовою. 16 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся зі своїм китайським колегою Ваном І у Варшаві. Сікорський сказав: Польща сподівається, що Пекін знову допоможе стримати «білоруські провокації».
Дипломат нагадав, як зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента Польщі Анджея Дуди у 2024 році збіглася з тимчасовим падінням кількості перетинів кордону.
Китай хоче уникнути звинувачень і забезпечити рух товарівТемур Умаров
Аналітики кажуть, що пріоритетом Китаю є не політична синхронізація, а захист торговельних потоків. Польсько-білоруський кордон є головною артерією ініціативи «Один пояс, один шлях», яка транспортує товари з Китаю до ЄС. Перебої в русі загрожують графікам поставок і підривають твердження Пекіна про те, що Євразійська залізниця є надійною альтернативою морським шляхам.
«Китай хоче уникнути звинувачень і забезпечити рух товарів, – сказав Радіо Свобода Темур Умаров, науковий співробітник Фонду Карнегі. – Його основна увага приділяється економічній стабільності та демонстрації того, що «Один пояс, один шлях» працює».
Чи спрацювала закулісна дипломатія Пекіна, буде перевірено найближчим часом. Лише стійке зниження кількості мігрантів підтвердить, чи послабив Мінськ тиск на кордоні під впливом Китаю.
Російські інструктори тренували молдован-провокаторів у Сербії? ЄС каже, що так
Європейська комісія знає про спроби Росії вплинути на парламентські вибори в Молдові 28 вересня та вивчає, «як стало можливим», що десятки молдован, за повідомленнями, пройшли навчання в Сербії з тактики дестабілізації, повідомила Радіо Свобода комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.
В інтерв'ю Балканській службі Радіо Свобода Марта Кос похвалила уряд Молдови за викриття ймовірного плану, заявивши, що «він довів свою стійкість і здатність протистояти силам, які хотіли б, щоб ця країна зійшла з європейського шляху або щоб Європейський Союз зазнав краху».
Її зауваження 23 вересня прозвучали через день після того, як молдовська поліція та прокуратура затримали 74 особи за підозрою у підготовці масових заворушень.
Європейський Союз вперше розгортає так звану гібридну групу швидкого реагуванняМарта Кос
Слідчі стверджують, що між червнем і вереснем групи молдован віком від 19 до 45 років вирушили до Сербії, де російські інструктори навчили їх проривати поліцейські кордони, чинити опір силам безпеки, а також використовувати гумові палиці, наручники та навіть вогнепальну зброю.
Повідомляється, що деякі з них в'їхали до Сербії під виглядом паломництва до православних церков, але їх завербували на навчання в обмін на 400 євро (470 доларів США) за поїздку.
Молдовські чиновники заявили, що багато затриманих співпрацювали зі слідчими і що прокурори домагатимуться ордерів на арешт щонайменше 12 підозрюваних, тоді як інших, як очікується, буде звільнено.
У рамках розслідування під час 250 обшуків вилучили паспорти, іноземні банківські картки, SIM-картки, готівку, зброю та намети.
Сербська влада ще не відповіла на запити Радіо Свобода прокоментувати результати молдовського розслідування.
Група швидкого реагування
Хоча Москва неодноразово заперечувала втручання в політику Молдови та відкидала звинувачення у дезінформації як необґрунтовані, президентка Молдови Мая Санду назвала вибори 28 вересня в колишній радянській республіці «найважливішими виборами» в історії країни, звинувативши Кремль у витратах «сотень мільйонів євро на купівлю сотень тисяч голосів».
Її звинувачення перегукуються з попередніми попередженнями.
Напередодні минулорічних президентських виборів та референдуму щодо закріплення заявки Молдови на вступ до ЄС у конституції розвідувальні служби країни повідомили, що понад 100 молодих людей пройшли навчання в Росії, Боснії і Герцеговині та Сербії з аналогічними цілями дестабілізації. На той час було виявлено одинадцять іноземних інструкторів.
Ми на рівні Європейської комісії приймемо спеціальний щит для демократіїМапрта Кос
Кос назвала майбутні парламентські вибори в Молдові «вирішальними» та вказала на розгортання ЄС своєї першої в історії гібридної групи швидкого реагування для підтримки Кишинева.
«Молдова та всі ми так багато навчилися минулого року, коли там відбулися президентські вибори та референдум щодо курсу на ЄС, який тепер закріплений у конституції», – сказав Кос.
«Я пишаюся тим, що Європейський Союз вперше розгортає так звану гібридну групу швидкого реагування. Це команда експертів з Брюсселя та країн-членів, які допомагають уряду Молдови», – додала вона.
«Ми також проаналізували російські наративи: яку брехню вони поширюють, які інструменти вони використовують. Ми точно знаємо, де вони купували голоси, скільки грошей вони внесли в країну, скільки грошей пройшло через банківські рахунки».
Кос також сказала, що як Єврокомісія, так і держави-члени ЄС зрозуміли, що в майбутньому їм потрібно бути «набагато краще» підготовленими до боротьби з дезінформацією.
«У цьому сенсі, знаєте, ми на рівні Європейської комісії приймемо спеціальний щит для демократії. У нас буде спеціальна програма, оголошена нашою президенткою (Урсулою фон дер Ляєн) у промові про стан ЄС – програма стійкості медіа», – сказала вона.
(За матеріалами Молдовської та Балканської служб Радіо Свобода)
Ексклюзив. Російський неонацист, що стоїть за тіньовою вербовкою ГРУ
Що спільного між російським ГРУ, неонацистським ветераном війни в Україні та колишніми ультраправими футбольними фанами? Вони пов'язані з кампанією з вербування диверсантів у США та Європі.
Ось які відповіді на ці запитання знайшов підрозділ розслідувань «Система» (Радіо Свобода).
Відео почало поширюватися на початку серпня, переважно в Telegram-каналах, відомих своїми російськими націоналістичними та провоєнними настроями.
Гучний жіночий голос розповідає, як піксельні, забарвлені в сепію зображення економічного хаосу Росії 1990-х років перетворюються на імперські та церковні символи, а також собор Василія Блаженного на Красній площі:
«Дорогі співвітчизники, які живуть за межами Росії, ми звертаємося до вас», – промовляє оповідач. «Настав ваш час стати героєм і увійти в історію! Напишіть нам, і ми допоможемо вам захистити ваше право на життя, свободу та майбутнє. Ми допоможемо вам захистити Батьківщину!»
«З повагою, Військова розвідка Збройних Сил Російської Федерації», – закінчується відео, а потім глядачів перенаправляє до бота для вербування – автоматизованої програми в Telegram.
Протягом місяців західні розвідувальні та правоохоронні органи попереджали про тривожну тенденцію: випадкових людей – «фрілансерів», «проксі», «одноразових агентів» – вербують, зазвичай через Telegram, зазвичай несвідомо, для виконання різних таємних, іноді руйнівних завдань: стеження, підпалів, саботажу, поширення дезінформації.
За словами правоохоронців, агентства, що здійснюють вербування, часто прямо чи опосередковано пов'язані з Росією. Це включає «Військову розвідку Збройних сил Російської Федерації», широко відому як ГРУ.
«Ми бачимо, як дедалі більше людей, яких ми б назвали «маріонетками», вербуються іноземними розвідувальними службами», – заявив 18 вересня керівник лондонської поліції Великої Британії Домінік Мерфі, оголосивши про арешт двох чоловіків, яких нібито завербували для підпалу складу, пов'язаного з Україною.
За словами поліції, чоловіків нібито завербувала група Вагнера, напівнеіснуюча російська найманська компанія, діяльність якої зараз значною мірою контролюється Міністерством оборони Росії.
За відео «Захистимо Батьківщину» та пов’язаним із ним вербувальним ботом стоїть підрозділ, пов’язаний з ГРУ, відомий як Розвідувальний центр «Мелодія».
Центр відповідав за аналогічного вербувального бота у 2024 році, який включав вигадане Око Саурона з фільмів «Володар перснів».
Нові висновки «Системи», розслідувального підрозділу Російської редакції Радіо Свобода, вперше безпосередньо пов’язують відео та вербувальних ботів з ГРУ Росії.
Людиною, яка стоїть за відео «Захистіть Батьківщину» та вербувальними ботами, є заступник керівника «Мелодії», який також є відомим російським неонацистським блогером та найманцем, який воював в Україні, святкував день народження Адольфа Гітлера, закликав до кастрації українців та описував війну як сексуальний досвід.
«Коли чоловік йде на війну, це сексуальне бажання», – сказав чоловік, Євген Рассказов, у відеоінтерв'ю, яке транслювалося у 2021 році, приблизно за шість місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
«Це приблизно так само хтиво, як хотіти жінку. Коли ти вбиваєш [ворога], ти насолоджуєшся тим, що його дружина залишається вдовою. Ти насолоджуєшся тим, як вони плачуть всією родиною, як він повертається додому в труні. І у тебе виникає ерекція!»
Із попелу Вагнера
У жовтні 2023 року генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, другий за ланкою офіцер ГРУ, вручив медалі бійцям, які брали участь у битві за захоплення українського міста Бахмут. Найманці – і звільнені в'язні – які воювали на боці групи Вагнера, відіграли ключову роль у захопленні міста приблизно п'ять місяців тому.
Серед тих, хто отримав нагороди, згідно з відео в Telegram, був Михайло Турканов, колишній боєць змішаних єдиноборств і затятий уболівальник футбольної команди «Зеніт» з Санкт-Петербурга.
Турканов також є ветераном пов'язаної з ГРУ організації під назвою «Еспаньйола», праворадикальної організації, створеної у 2022 році, яка виросла з екстремістських футбольних фан-клубів, відомих як «ультрас».
Члени «Еспаньйоли», багато з яких є колишніми футбольними ультрас, використовують нацистську символіку: номер бригади – 88, що означає нацистське вітання: восьма літера алфавіту, двічі HH, що означає «Хайль Гітлер».
Самого Турканова оштрафували у 2019 році за публічну демонстрацію татуювань зі свастикою та гасла «14/88» у нацистському стилі. Публічна демонстрація нацистської символіки є незаконною в Росії.
Деякі члени «Еспаньйоли» також загинули під час війни в Україні.
«Еспаньйола» номінально незалежна, але насправді є частиною Добровольчого корпусу, тіньової мережі неофіційних ополчень, добровольчих організацій та воєнізованих формувань, що мають взаємопов'язані зв'язки між собою – та з самим ГРУ.
Деякі з організацій включають частини групи Вагнера, яка була значною мірою розформована після смерті її засновника Євгена Пригожина, а її залишки були включені до складу Міністерства оборони або інших установ.
Значну частину вербування та координації для цих груп здійснює «Редут», секретна компанія, створена ГРУ за кілька місяців до смерті Пригожина у серпні 2023 року.
Генерал ГРУ Алексєєв називався одним із засновників «Вагнера». Йому також приписують розробку системи вербування «Редут».
На початку 2024 року чиновники в «Еспаньйолі» створили напівпідпільну групу під назвою «Мелодія», яка наймала фахівців зі зв'язку, офіцерів кіберрозвідки та інших. Її заступником керівника є Рассказов, який використовує військовий псевдонім «Топаз».
Інфлюенсери Telegram
Кампанія з вербування в Telegram стривожила західну та українську розвідку частково через те, як важко її відстежувати та виявляти, а також як важко перешкоджати потенційним змовам.
«Не ставайте одноразовим агентом», – йдеться у незвичайній заяві німецької поліції, опублікованій 2 вересня.
Створені пов’язаними з ГРУ підрозділами, такими як «Мелодія», кампанії поширюються частково завдяки союзникам або однодумцям та «інфлюенсерам».
Одним із прикладів є Олексій Живов, блогер у Telegram з понад 110 000 підписників, пов'язаний з «Еспаньйолою». 26 листопада 2024 року, після того, як фанати англійської футбольної команди другого дивізіону попросили Росію випустити ядерні ракети по їхніх суперниках, Живов розширив допис від X.
Він опублікував рекрутингове повідомлення англійською мовою, запрошуючи людей приєднатися до «Еспаньйоли», та додав посилання на бота Eye of Sauron із підписом: «[Посилання] для тих, хто хоче допомагати Росії на постійній основі».
Іншим прикладом є іспаномовний канал під назвою Los Sombreros Blancos — «Білі капелюхи» – з приблизно 33 000 підписників. Канал, який регулярно публікує антиглобалістські, проросійські повідомлення іспанською мовою, переопублікував пост «Око Саурона» у лютому 2025 року.
Los Sombreros Blancos є частиною мережі з приблизно 200 ідеологічно схожих веб-сайтів та каналів під назвою Portal Kombat – гра назви популярної кривавої відеогри.
Мережа публікує матеріали з російських державних ЗМІ та прокремлівських Telegram-каналів французькою, німецькою, англійською, іспанською та іншими мовами, включаючи румунську, яка домінує в Молдові.
Більшість вебсайтів стверджують, що отримують інформацію з так званої мережі «Правда», яка регулярно поширює антизахідні наративи.
Два Telegram-канали, чеською мовою «Selsky Rozum» та польською мовою «Олія в голові», були створені в один день – 13 березня 2022 року. Канали мають майже однакові аватари.
Обидва опублікували посилання на «Око Саурона» в один день, 25 квітня 2025 року, з різницею в кілька хвилин, о 14:10 за московським часом.
Ще один обліковий запис у Telegram, який швидко опублікував відео
«Захистимо Батьківщину», був обліковий запис Рассела Бентлі, американця, який воював на українському Донбасі пліч-о-пліч з російськими воєнізованими формуваннями ще у 2014 році, у перший рік війни там.
Відомий як «Донбаський ковбой», Бентлі здобув велику кількість підписників на YouTube та інших платформах. Він був убитий в Україні у квітні 2024 року.
Незрозуміло, хто посмертно опублікував відео в обліковому записі Бентлі.
Росія та її нацисти
Рассказов, який народився в Донецькій області, радикалізувався у 2014 році, приблизно в той час, коли Росія розпалювала війну на Донбасі – у Донецькій та Луганській областях України – проти урядових сил.
Він приєднався до відверто праворадикального воєнізованого формування під назвою «Русич», яке очолював Олексій Мільчаков, росіянин, який відкрито вихвалявся своїми нацистськими симпатіями та расистською ідеологією.
«Русича» та самого Мільчакова достовірно пов'язують зі злочинами в Україні та Сирії, а у 2022 році США визнали їх «глобальною терористичною» організацією.
Рассказов знову почав брати участь в бойових дій в Україні одразу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.
«Зараз я прийшов убивати українців. Ось, по суті, і все», – сказав він інтерв'юеру.
В останні роки Рассказов, здається, пом'якшує тон у своїх публічних виступах. Він брав участь у засіданнях російського парламенту, присвячених захисту сім'ї, повідомляє «Нова газета», що відповідає заяві президента Володимира Путіна про те, що Росія є захисницею того, що він називає традиційними цінностями.
У лютому цього року Рассказов та кілька членів «Еспаньоли» виступили перед учнями московської школи, де «ветерани обговорювали з дітьми важливість освіти, теми кохання та Батьківщини, а також ділилися своїм життєвим досвідом та світоглядом».
Номер школи, де відбулася промова, був 88 – числовий код нацистського вітання.
Незрозуміло, чи сам Рассказов продюсував, чи режисував ці відео.
Розмова з «ГРУ»
Натиснувши на посилання в дописі Telegram «Захистимо Батьківщину», ви потрапляєте до бота під назвою ГРУ. Натисніть на бота, і вам буде запропоновано вибрати бажану мову – російську або англійську, – а потім коротку анкету: ім'я; адреса; професія; причини бажання приєднатися.
Кореспондент Радіо Свобода, який назвався мешканцем Риги, надіслав анкету ввечері буднього дня. «Ваше повідомлення надіслано до ГРУ», – відповів бот, і відповідь надійшла протягом трьох хвилин від, здавалося б, людини.
«Добрий вечір. Ми раді, що ще залишилися російські патріоти. Чим ви можете нам допомогти?» – написала людина.
На запитання Радіо Свобода, що могло б бути цікавим, людина миттєво відповіла: «Українські бензовози. Чи знаєте ви, де їх знайти?»
Потім людина додала: «У порту [Риги]. Вони цивільні. Нам потрібно знати, де вони знаходяться, і зробити фото».
Коли кореспондент Радіо Свобода запитав про оплату, людина вилаялася та сердито відповіла.
«Відчепись!» – прийшла відповідь. «Гроші не потрібні. Любов до батьківщини має тебе гріти та годувати. Тобі гроші за фотографії, серйозно? Тільки в Ризі таких, як ти, десятки. Ніхто й не подумав просити грошей за фотографії. До побачення!»
На цьому розмова закінчилася.
Трамп розширює економічний вплив у Центральній Азії: угоди з Казахстаном та Узбекистаном на 12 мільярдів доларів
ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп уклав торговельні угоди з Узбекистаном і Казахстаном на понад 12 мільярдів доларів на тлі зусиль Білого дому з поглиблення економічних зв’язків зі стратегічним регіоном Центральної Азії.
Узбекистан погодився придбати до 22 літаків у американської компанії Boeing, повідомила компанія. За словами Boeing, державна авіакомпанія Uzbekistan Airways замовить 14 літаків із можливістю придбати ще вісім. Дональд Трамп оцінив загальну вартість угоди за всі 22 літаки у понад $8 мільярдів.
«Ми й надалі будемо співпрацювати в багатьох інших сферах!» – написав Трамп на платформі TruthSocial.
Тим часом Казахстан підписав угоду на $4,2 мільярда з американською компанією Wabtec Corporation про покупку 300 локомотивів та іншого залізничного обладнання. Міністерство торгівлі США назвало її найбільшою залізничною угодою в історії США.
Ця історична угода сприяє створенню робочих місць у виробничому секторі США та стимулює зростання, відкриває нові можливості й зміцнює зв’язки між Америкою та Центральною Азією», – заявив міністр торгівлі США Говард Латнік під час церемонії підписання в Нью-Йорку за участю президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.
Прагнення до рідкоземельних ресурсів
Раніше того ж дня Трамп провів телефонну розмову з Токаєвим, який перебуває в Нью-Йорку для участі в Генеральній асамблеї ООН. Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв також прибув до Нью-Йорка та взяв участь у церемонії підписання угоди з Boeing.
Трамп прагне посилити торговельно-інвестиційні зв’язки з Центральною Азією, багатою на природні ресурси, зокрема на критично важливі мінерали, серед яких – рідкоземельні елементи, що мають вирішальне значення для високих технологій, зокрема й у військовій сфері. Китай наразі домінує у світовому ланцюгу постачання рідкоземельних металів.
Під час візиту до США Токаєв проведе зустрічі з генеральними директорами провідних американських компаній. Захід організовує Торговельна палата США, яка на початку вересня очолила бізнес-делегацію з 25 компаній до Казахстану – найбільшу в історії відносин між країнами.
У жовтні Торговельна палата США проведе свою першу в історії бізнес-місію до сусіднього Узбекистану, найбільш густонаселеної країни Центральної Азії. Раніше цього місяця Трамп провів телефонну розмову з Мірзійоєвим щодо перспектив інвестицій. А наприкінці серпня він направив до Ташкента спеціального посланця з глобального партнерства Паоло Замполлі для зустрічі з узбецьким президентом.
Очевидно, що Узбекистан є важливим партнером США – і не лише в Центральній Азії – адміністрація Трампа робить пріоритетом співпрацю у політичній, економічній та безпековій сферах на найвищому рівніБріанна Тодд
«Очевидно, що Узбекистан є важливим партнером США – і не лише в Центральній Азії – адміністрація Трампа робить пріоритетом співпрацю у політичній, економічній та безпековій сферах на найвищому рівні», – написала Бріанна Тодд, яка у 2023–2025 роках обіймала посаду директора з питань Центральної Азії в Раді національної безпеки США.
Ресурси, геополітика та вплив
Казахстан і Узбекистан володіють значними запасами нафти, газу, урану та рідкоземельних елементів, а також інших корисних копалин. Американські нафтові гіганти ExxonMobil і Chevron вже вклали великі інвестиції в нафтогазовий сектор Казахстану. Водночас багато інших американських компаній досі з обережністю ставилися до цього регіону за більш ніж 30 років його незалежності.
Однак на тлі зростаючого попиту США на уран і рідкоземельні метали, а також намагань адміністрації Трампа зміцнити економічну присутність у Центральній Азії, на горизонті з’являються нові можливості для співпраці.
Інтерес Трампа до регіону посилюється на тлі активізації китайських інвестицій у гірничодобувну галузь Центральної Азії. За словами експертів, держави регіону зацікавлені в американських інвестиціях, щоб збалансувати вплив Китаю та Росії.
Адміністрація Трампа також активно використовує економічні інструменти підтримки, як-от Експортно-імпортний банк США (державна установа, що сприяє зовнішній торгівлі) та Корпорація розвитку та фінансування (DFC) – інвестиційне агентство США, що підтримує приватні ініціативи за кордоном.
Зокрема, Експортно-імпортний банк підтримав залізничну угоду Wabtec із Казахстаном, надавши кредит на суму 400 мільйонів доларів.
Премія Сахарова: хто претендує на найвищу правозахисну нагороду ЄС?
Цієї осені визначать лауреата найпрестижнішої правозахисної нагороди ЄС – Премії Сахарова. Серед номінантів – ув'язнений білоруський журналіст Анджей Почобут і палестинські гуманітарні працівники. Тим часом у Європарламенті вже розгортається політична боротьба.
Сезон нагород розпочатий – принаймні, коли йдеться про відзнаки з потужним політичним підтекстом.
Увага, звісно, буде прикута до Нобелівського комітету в Норвегії, який оголосить лауреата Нобелівської премії миру 10 жовтня – особливо з огляду на те, що деякі країни висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа.
Однак цієї осені також буде оголошено іще одну престижну нагороду – щорічну Премію Сахарова за свободу думки, яка є найвищою правозахисною відзнакою Європейського Союзу.
Хоча американського президента не було висунуто на цю премію в розмірі 50 000 євро (59 000 доларів), чимало кандидатів – це особи й організації з регіонів, що охоплює мовлення Радіо Свобода. Серед них – сербські студентські протестувальники, прайд у Будапешті, польсько-білоруський журналіст Анджей Почобут, а також грузинська журналістка Мзія Амаглобелі разом із демократичним рухом своєї країни.
Їхніми конкурентами є палестинські журналісти та працівники гуманітарної сфери, а також нещодавно вбитий американський консервативний політичний активіст Чарлі Кірк.
Політичні маневри
Премією повністю опікується Європейський парламент.
Створена у 1988 році на честь радянського науковця і дисидента Андрія Сахарова, вона стала одним із ключових інструментів публічної дипломатії Європарламенту. Репресивні режими нерідко критикують євродепутатів за вибір номінантів і лауреатів.
Нерідкість, коли лауреати Премії Сахарова згодом отримують і Нобелівську премію миру – прикладами є пакистанська правозахисниця Малала Юсафзай і конголезький лікар-гуманітарій Дені Муквеге.
Номінації – які цьогоріч офіційно буде представлено 23 вересня на спільному засіданні комітетів Європарламенту з закордонних справ, розвитку і прав людини – зазвичай висувають політичні групи або принаймні 40 депутатів Європарламенту.
Термін подачі вже минув, і політичні групи публічно оголосили про своїх кандидатів.
Тож захід 23 вересня – це радше публічна презентація свого кандидата. Адже політична боротьба за включення до шортлиста з трьох осіб – і за перемогу – починається просто зараз.
І це – справжнє політичне протистояння.
Гра чисел
Розмір має значення. Шортлист буде сформований 16 жовтня, коли члени комітетів Європарламенту із закордонних справ та розвитку шляхом таємного голосування оберуть трьох кандидатів із найбільшою підтримкою.
Один депутат – один голос. І троє, які наберуть найбільше голосів, проходять далі.
Оскільки голосування таємне, офіційних результатів зазвичай не оголошують. Але медіа часто отримують цифри, і зазвичай боротьба точиться буквально за кілька голосів.
Дисципліна політичних груп тут критично важлива. Депутатів часто підштовхують голосувати за кандидата, якого висунула їхня політична сила. А склад комітетів формується пропорційно до розміру політичних груп, тож усе зводиться до арифметики.
Додаткову складність становлять ті кандидати, яких підтримує не політична група, а група депутатів з різних фракцій. Це робить все досить непередбачуваним.
І така непередбачуваність може зберігатися аж до остаточного рішення, яке ухвалять 22 жовтня.
Але остаточне слово належить не комітету, а Конференції президентів Європарламенту – до неї входять президентка парламенту Роберта Мецола і лідери восьми політичних груп. Тут також таємне голосування, і обговорення можуть бути тривалими. Проте знову ж таки: розмір має значення. Чим більша політична група – тим більша вага її голосу.
Хто увійде до шортлиста і хто зрештою переможе?
Логіка підказує, що це може бути Анджей Почобут, адже його підтримує найбільша політична група – правоцентристська Європейська народна партія (EPP). «Вони зазвичай домагаються свого», – сказав один чиновник Європарламенту в коментарі Радіо Свобода щодо премії.
Також важливо, що Почобута номінувала і група європейських консерваторів і реформістів (ECR) – четверта за розміром.
У 2024 році саме ці дві групи разом успішно висунули на премію венесуельських опозиційних політиків Марію Коріну Мачадо і Едмундо Гонсалеса.
Представники цих груп повідомили Радіо Свобода, що перемога Почобута може сприяти його звільненню з в’язниці – особливо в умовах, коли авторитарний режим Олександра Лукашенка почав звільняти політичних в’язнів. Це відбувається після масштабних репресій проти громадянського суспільства та опозиції після спірних президентських виборів у Білорусі 2020 року, які широко засудили як сфальсифіковані.
Проте перемога Почобута – далеко не гарантована.
Друга за розміром група, соціал-демократична, висунула кандидатуру «журналістів і гуманітарних працівників у зонах конфлікту», яких представляють Асоціація палестинських журналістів, Червоний Півмісяць Палестини (PRCS) та Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA).
А ще лівіша група The Left висунула низку палестинських журналістів.
Якщо ці дві групи домовляться об'єднати свої номінації та обрати одного палестинського кандидата чи організацію – вони потенційно можуть мати чисельну перевагу.
Аутсайдери
Мало шансів у Будапештського прайду, висунутого зеленими – нині це не надто впливова політична сила. Те саме стосується сербських студентських протестувальників, яких підтримує ліберальна група Renew – п’ята за розміром у парламенті.
Чарлі Кірк теж не має шансів – його підтримує найменша фракція, крайня права «Європа суверенних націй» (Europe of Sovereign Nations), з якою ніхто не хоче співпрацювати.
Темна конячка
Потенційною компромісною фігурою може стати ув'язнена грузинська журналістка Мзія Амаглобелі. Її підтримав 61 депутат із різних політичних фракцій. Зазвичай цього недостатньо навіть для потрапляння до шортлиста. Але майже всі політичні групи – включно з Європейською народною партією і соціал-демократами – раніше розглядали її кандидатуру перед тим, як обрати інших.
Тож у парламенті її широко визнають і поважають. До того ж, жоден грузин ще не отримував премію, а в парламенті хотіли б надіслати чіткий сигнал Тбілісі.
Хоча це й малоймовірно, але така можливість існує. Адже цьогорічна гонка – як ніколи відкрита.
Вірмени обурилися через вилучення з паспортних штампів зображення гори Арарат
Рузана Степанян
Протягом століть гора Арарат була повсюдним символом для вірмен.
Її величні вершини зображені на офіційному гербі Вірменії. Вона є й на паспортних штампах.
Популярні вірменські алкогольні та тютюнові бренди, а також футбольна команда носять ім’я Арарат. Це також поширене чоловіче ім’я у країні Південного Кавказу.
Але є один момент – Арарат розташована не у Вірменії. А одразу за кордоном, у Туреччині.
Попри це, рішення уряду Вірменії 11 вересня прибрати зображення Арарату з паспортних штампів викликало обурення.
Крок відбувся через місяць після підписання Вірменією та Азербайджаном, близьким союзником Туреччини, угоди, спрямованої на припинення десятиліть конфлікту, включно з двома повномасштабними війнами.
Критики вважають цей крок ще однією поступкою прем’єр-міністра Нікола Пашиняна Туреччині та Азербайджану, оскільки він прагне нормалізувати відносини з історичними противниками країни.
Анкара і Баку давно заперечували проти використання Арарату на національній символіці Вірменії, вважаючи це територіальними претензіями.
Пашинян захистив рішення прибрати зображення Арарату з офіційних паспортних штампів. Воно набуде чинності з 1 листопада.
Наше завдання – ухвалювати рішення, які забезпечать безпеку країни не лише в межах наших законних кордонів сьогодні, але й упродовж наступного століттяНікол Пашинян
«Наше завдання – ухвалювати рішення, які забезпечать безпеку країни не лише в межах наших законних кордонів сьогодні, але й упродовж наступного століття», – заявив він 15 вересня.
Туреччина отримала контроль над Араратом та іншими переважно вірменськими територіями після підписання у 1921 році з Радянським Союзом Карської угоди.
Присутність вірмен у східній Туреччині завершилася після масових убивств часів Першої світової війни, коли Османська імперія знищила до 1,5 мільйона вірмен, що десятки країн визнають геноцидом.
Коментарі Пашиняна мало заспокоїли занепокоєння та гнів вірмен, багато з яких вважають Арарат міфічним місцем народження вірменського народу та символом трагедії їхньої історії ХХ століття.
«Я категорично проти цього, – сказала жінка у столиці Вірменії Єревані в коментарі Вірменській службі Радіо Свобода. – Гора Арарат – це символ Вірменії».
Сніжні вершини Арарату видно з Єревану, вони велично височіють над містом.
«Я надихаюся горою Арарат щодня, – сказала інша жінка. – Це символ, який завжди буде зі мною».
Опозиційний політик Сейран Оганян заявив, що крок із паспортними штампами покликаний умилостивити Анкару.
Туреччина тримає свій кордон із Вірменією закритим з 1990-х років. Це стримувало торгівлю та уповільнювало економічний розвиток країни.
«З одного боку, їх змушують, – сказав він. – З іншого – вони роблять це, щоб догодити туркам».
Історія ворожнечі
Суперечка довкола Арарату розгортається на тлі того, що Вірменія та Азербайджан, схоже, близькі до підписання історичного мирного договору, хоча кілька ключових питань залишаються невирішеними.
Минулого місяця Пашинян і президент Азербайджану Ільгам Алієв підписали угоду за посередництва США, спрямовану на фіналізацію мирного договору.
Багаторічна ворожнеча Вірменії та Азербайджану переросла у відкритий конфлікт після розпаду Радянського Союзу. На початку 1990-х сторони воювали через спірний гірський анклав Нагірний Карабах. У результаті бойових дій, що забрали близько 30 000 життів, регіон залишився під контролем етнічних вірмен.
Попри роки міжнародного посередництва, сторони залишалися відкрито ворожими.
Під час шеститижневої війни 2020 року, в якій загинули майже 7 000 солдатів з обох боків, Азербайджан повернув значну частину територій, контрольованих вірменами.
Через три роки Азербайджан розпочав військовий наступ і встановив повний контроль над Н+агірним Карабахом, змусивши понад 100 000 вірменів утекти.
Відтоді Вірменія принципово погодилася також змінити конституцію, щоб вилучити непряме посилання на Нагірний Карабах, що потребуватиме проведення референдуму. Сторони також почали демаркацію спільного кордону.
Вірменська опозиція засудила спірну демаркацію кордону та подальші дипломатичні кроки Єревана як «капітуляцію», вимагаючи відставки Пашиняна.
Втім, тривалі протестні акції та мітинги, що минулого року збирали тисячі людей, зрештою згасли, а Пашинян заявив, що прагнення його уряду до сталого миру має широку суспільну підтримку.
«Східний вартовий». Деталі стратегії НАТО після дронової атаки Росії
Через два дні після безпрецедентного вторгнення російських дронів на територію Польщі 10 вересня НАТО оголосило про відповідь – операцію «Східний вартовий» (Eastern Sentry). Місія стартувала негайно, 12 вересня, і вже за тиждень її випробували, коли російські літаки увійшли в повітряний простір Естонії.
НАТО заявляє, що операція «Східний вартовий» спрямована на посилення оборонної позиції, взаємозв’язку та гнучкості вздовж усього східного флангу.
Хоча початковий акцент робили на російських дронах і географічно на Польщі, операція має багатодоменний характер – тобто залучає сухопутні, морські та повітряні сили – і покликана закрити прогалини від Північного до Чорного моря.
У НАТО чітко зазначили, що вона діятиме лише на території країн НАТО, а отже, планів заходити у західну Україну для захисту повітряного простору немає.
Хоча Київ був би дуже радий такому кроку, і є аргументи на користь того, щоб збивати російські дрони раніше, багато союзників по НАТО побоюються, що це може наблизити їх до прямого конфлікту з Кремлем.
Інтегрована система
Ключова мета зараз – перехід до інтегрованої системи.
Раніше окремі союзники НАТО здійснювали повітряне патрулювання в різних районах, а НАТО додавало підтримку в індивідуальному порядку, залежно від оцінки загроз.
Тепер ідея полягає в тому, щоб пов’язати більше ресурсів між собою уздовж усього східного флангу – чи то ракети, чи антидронові технології.
Натхненням стала подібна операція «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry), яку було розпочато на початку цього року у відповідь на низку підозрюваних диверсій Москви під водою в Балтійському морі.
Посадовці НАТО, з якими спілкувалося Радіо Свобода на умовах анонімності, вважають цю операцію успішною, наголошуючи, що останнім часом не було спроб пошкодити кабелі чи іншу інфраструктуру в регіоні.
І хоча повністю запобігти проникненню дронів у повітряний простір НАТО буде складніше, логіка тут така: посилена присутність змусить «Росію двічі подумати, перш ніж знову випробовувати межі».
Союзники нарощують участь
Вісім країн уже приєдналися до «Східний вартовий» і надали ресурси у розпорядження Верховного головнокомандувача об’єднаними силами НАТО (SACEUR) Алексуса Гринкевича. Очікується, що долучаться й інші.
Франція виступила першою – надавши три літаки-винищувачі Rafale, які будуть розміщені в Польщі, а також військово-транспортний літак Airbus A400M.
Британія відправила свої винищувачі Typhoon для виконання оборонних місій у небі Польщі, а Німеччина передислокувала чотири Eurofighter ближче до східного кордону, готові до вильотів у будь-який момент.
Італія також сигналізувала про готовність надати літаки, як і Данія. Крім того, Копенгаген розгорнув військовий корабель у східній частині Балтійського моря.
Іспанія та Швеція теж зроблять свій внесок, тоді як Чехія направляє спецпризначенців до Польщі та три гелікоптери.
І тут впадають в око дві речі.
По-перше, відсутність будь-яких нових американських ресурсів, наданих для операції «Східний вартовий».
На пресбрифінгу Гринкевич напівжартома сказав: «Що стосується американських військових ресурсів… я ось тут, і я залучений», додавши: «Відданість Сполучених Штатів інтегрованій військовій структурі Альянсу залишається незмінною».
Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів 21 вересня, чи допоможе він захистити Польщу та країни Балтії у разі подальшої ескалації Москви, сказав: «Так, я б допоміг. Допоміг би».
Факт у тому, що у Польщі розміщено понад 10 000 американських військових, і ця цифра може зрости.
Попри численні повідомлення про перекидання Вашингтоном військового персоналу з Європи до Азії, посадовці НАТО, з якими говорило Радіо Свобода, наполягають, що жодних сигналів про скорочення чисельності військ на східному фланзі наразі не було.
Питання вартості
Друге питання полягає в тому, що зобов’язання щодо «Східного вартового» наразі дуже зосереджені на дорогих винищувачах та іншому коштовному обладнанні.
Це було однією з критик на адресу польської та натівської відповіді на вторгнення 10 вересня – що для захисту від дешевих дронів були використані багатомільйонні винищувачі.
Хоча деякі європейські посадовці визнають, що Варшава хоче «демонстрації сили», інші зауважують, що це економічно не є стійким у довгостроковій перспективі. Або ж, як висловився один високопоставлений представник НАТО: «Ми, звісно, розуміємо, що найкращий спосіб знищувати дрони – це не дуже дорогі ракети, випущені з дуже, дуже дорогого літака».
Тому «Східний вартовий» радше є терміновим заходом, доки потенційна «стіна дронів» не стане реальністю та не доповнить уже наявні системи.
НАТО відіграватиме центральну роль у створенні такої системи, і, з огляду на готовність ЄС її профінансувати, проект цілком імовірний, але в найкращому випадку його реалізують за два-три роки.
Тим часом Альянс вивчає новаторську роботу Латвії з акустичними сенсорами, які швидше виявляють дрони, а також нові боєприпаси, що дозволяють літакам використовувати дешевшу зброю – обидва рішення можуть бути впроваджені досить швидко.
Ще одна модель, яку НАТО може запозичити з досвіду України, – це мобільні вогневі групи. Київ дедалі успішніше застосовує ці невеликі, швидкі підрозділи, озброєні кулеметами або переносними зенітно-ракетними комплексами, на полі бою.
Як підсумував Гринкевич після оголошення про «Східний вартовий», відповідаючи на запитання ЗМІ: «Настав час подивитися на це по-новому. Ми завжди вчимося. НАТО – це організація, що навчається».
Репресії проти уйгурів у Китаї: примусові стерилізації, тортури і пропаганда (свідчення)
Меліха Кесмер
Кальбінур Сідік працювала в одному з сумнозвісних таборів масового утримання уйгурів та інших мусульманських меншин, розташованих у західній провінції Китаю Сіньцзян.
Вчителька китайської мови каже, що її примусили викладати в двох таборах, де, за її словами, ув'язнені піддавалися тортурам, приниженням і примусовій стерилізації.
Після дев'яти місяців роботи в таборах у 2017 році Сідік також була примусово стерилізована. Ця жахлива подія змусила її переїхати до Нідерландів у 2019 році.
Я сказала їм, що не хочу і не можу мати більше дітей. Але мене все одно стерилізували
«Я благала, щоб мене не брали на операцію, – розповіла 55-річна жінка балканській службі Радіо Свобода. – Я сказала їм, що не хочу і не можу мати більше дітей. Але мене все одно стерилізували».
Вважається, що за останні вісім років понад 1 мільйон мусульман – уйгурів та етнічних казахів, киргизів, таджиків та узбеків – зникли у величезній мережі китайських в'язниць суворого режиму в Сіньцзяні.
Пекін стверджує, що ці об'єкти є центрами професійного перевиховання для боротьби з релігійним екстремізмом. Але активісти, правозахисні групи та колишні ув'язнені розповідають про зґвалтування, небажані аборти та примусову працю в цих таборах.
Деякі правозахисні організації та західні парламенти звинувачують Китай у вчиненні геноциду в цьому регіоні, що Пекін категорично заперечує.
«Я чула крики»
Сідік, етнічна узбечка, викладала в початковій школі в Урумчі, столиці Сіньцзяну, коли в лютому 2017 року її викликали до органів влади.
Потім її змусили погодитися на нову роботу: викладати китайську мову в інтернаті для чоловіків. Сідік присягнулася зберігати таємницю, а поліцейський возив її на нове місце роботи і назад.
Людей зв'язували і змушували повзти, щоб потрапити до «класів». Іноді я чула крики і благання про допомогу
«Людей зв'язували і змушували повзти, щоб потрапити до «класів», – розповіла вона балканській службі Радіо Свобода під час заходу в Сараєві. – Вони всіляко страждали. Іноді я чула крики і благання про допомогу з інших кімнат».
Сідік розповіла, що всі затримані були уйгурами, тюркомовною етнічною меншиною на північному заході Китаю. Сіньцзян був ареною сепаратистського повстання, яке було жорстоко придушене державою.
Затримані «були не тільки тими, хто вивчав релігію, а й людьми з різних верств суспільства: академіками, бізнесменами, філантропами, лікарями і навіть тими, хто навчався за кордоном», – каже Сідік, заперечуючи твердження влади про те, що табори були призначені для навчання «неписьменних».
Їхнім єдиним «злочином» було те, що вони були уйгурами
«Ці люди не потребували подальшої освіти – більшість з них були високоосвіченими. Їхнім єдиним «злочином» було те, що вони були уйгурами».
У таборах ув'язнених інтенсивно навчають китайської мови, змушують співати патріотичні китайські пісні та показують пропагандистські відео про політику Комуністичної партії Китаю. Більшість з них живуть у камерах.
«Всіх їх примусово стерилізували»
Через шість місяців Сідік перевели до табору, де утримували виключно жінок, де вона стала свідком примусового контролю народжуваності.
Навіть незаміжні дівчата були примусово стерилізовані
«Всіх їх примусово стерилізували, – сказала вона. – Їм давали невідомі таблетки, які зупиняли менструацію. Навіть незаміжні дівчата були примусово стерилізовані».
Сідік згадує, що одну молоду жінку винесли на ношах, і вона пізніше померла.
«Їй було не більше 19 років, – сказала вона. – Я думаю, це сталося через всі ті таблетки, які вони мусили приймати. Її організм просто не витримав».
Самій Сідік встановили внутрішньоматкову спіраль, щоб запобігти вагітності, незважаючи на те, що їй було 47 років.
Мене не змушували приймати таблетки, як інших, але мені зробили операцію
Внутрішньоматкова спіраль спричинила сильну кровотечу, і вона постійно відчувала біль. Коли Сідік захворіла, її змусили достроково вийти на пенсію і зробити стерилізацію.
«Врешті-решт вони мене стерилізували, – сказала вона. – Мене не змушували приймати таблетки, як інших, але мені зробили операцію».
Виїзд з Китаю
Китайська влада зробила майже неможливим для уйгурів та представників інших мусульманських меншин виїзд з країни.
Але Сідік вдалося переїхати до Європи, подолавши бюрократичні перепони.
Я – узбечка. Якби я була уйгуркою, я б ніколи не виїхала
Дочка Сідік, яка живе в Нідерландах, надіслала своїй матері запрошення приїхати до Європи. Сідік вдалося отримати паспорт, що зайняло близько дев'яти місяців. Її чоловікові, уйгуру, заборонили виїжджати з країни.
«Найважливішим було те, що я – [етнічна] узбечка, – сказала вона. – Якби я була уйгуркою, я б ніколи не виїхала».
Сідік отримала притулок після прибуття до Нідерландів у 2019 році. Вона виступила проти репресій щодо уйгурів та інших мусульманських меншин у Китаї, що зробило її мішенню для Пекіна.
Китайська поліція зв'язалася з Сідік і погрожувала її чоловікові.
Я не буду мовчати
«Вони сказали мені: «Не роби цього. Якщо ти послухаєш нас, ми допоможемо твоєму чоловікові виїхати з країни, або ти зможеш повернутися, і ви знову будете разом».
Але вона відмовилася. «Робіть, що хочете. Я не буду мовчати. Ось що я сказала».
Сідік сказала, що її чоловік був змушений розлучитися з нею, і що зараз вона не має з ним жодного контакту.
Написав Фруд Бежан на основі матеріалу Меліхи Кесмер з Балканської служби Радіо Свобода
«Інтербачення» vs «Євробачення»: геополітичний приціл пісенного конкурсу Кремля?
Мерхат Шаріпжан
Російські музиканти не є бажаними на сцені пісенного конкурсу «Євробачення» з того часу, як Москва розпочала повномасштабну війну проти України в 2022 році. Але Росія вирішила відновити ефективний ще за часів СРСР геополітичний інструмент впливу через пісню, а саме конкурс «Інтербачення». Там усе просякнуте ностальгією за часами Холодної війни і домінування Кремля в європейських країнах Варшавського договору.
Організатори «Інтербачення» заявляють, що в конкурсі, який, за їхніми словами, стане «святом культури і духовних цінностей», візьмуть участь щонайменше 22 країни.
«Інтербачення» спочатку проводилося у Чехословаччині в 1965-1968 роках як культурний проєкт Міжнародної організації радіо і телебачення (ОРТ) – східноєвропейської мережі радіо- і телевізійних мовників. Цей захід рекламували як соціалістичну альтернативу «Євробаченню», але головною його метою була демонстарція солідарності між країнами Варшавського договору. Потім конкурс відновили знову у 1977 році, але місцем проведення вже обрали Польщу. Однак у 1980 році на тлі економічної кризи в Польщі та підйому руху «Солідарність» все закінчилося.
Коли австрійська драґ-квін Кончіта Вурст виграла Євробачення в 2014 році, російська влада оголосила про плани відродити конкурс як «альтернативу бородатому Євробаченню», але тоді нічого з цього не вийшло.
І от у лютому 2025 року очільник Росії Путіна видав указ про відновлення пісенного конкурсу «Інтербачення».
«Поділяти духовні цінності»
Про серйозність намірів Росії свідчить те, що організаційний комітет «Інтербачення» очолює віцепрем'єрміністр Росії Дмитро Чернишенко, а Сергій Кирієнко, перший заступник глави адміністрації президента Росії, контролює процес.
Фінал відбудеться 20 вересня у залі «Live Arena» в Новоіванівському, що неподалік від Москви.
Чернишенко раніше заявляв, що «головна умова для країн-учасниць – поділяти наші духовні цінності».
головна умова для країн-учасниць – поділяти наші духовні цінностіЧернишенко
Однак Михайло Швидкой, представник Путіна з питань міжнародного культурного співробітництва, пізніше заявив, що «Інтербачення» відкрито і для учасників з «недружніх країн».
Проте більшість країн, що беруть участь у фіналі, відображають геополітичну орієнтацію Москви.
Крім Росії, це Білорусь, Бразилія, Китай, Колумбія, Куба, Єгипет, Ефіопія, Індія, Казахстан, Кенія, Киргизстан, Мадагаскар, Катар, Саудівська Аравія, Сербія, Південна Африка, Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан, Венесуела та В'єтнам.
Для Кремля участь американського виконавця Брендона Говарда з Лос-Анджелеса була очевидним пропагандистським трюком, що дозволило Москві стверджувати, що «Інтербачення» є більш інклюзивним, ніж «Євробачення». Однак Говард відмовився від участі в останній момент, посилаючись на невизначені сімейні обставини.
Втім, 17 вересня «Інтербачення» повідомило, що США на конкурсі представить австралійська співачка Vassy.
Журналісти такод помітили, що з її сторінки у Wikipedia одразу зникли згадки про адвокацію ЛГБТ, очевидно для того, щоб не конфліктувати із «традиційними цінностями» фестивалю.
«Сучасні реалії»
16 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у супроводі Чернишенка, Кирієнка та генерального директора російського державного телеканалу «Перший канал» Костянтина Ернста провів прес-конференцію в Москві, на якій назвав «Інтербачення» «платформою для зміцнення взаєморозуміння та культурних зв'язків».
Для багатьох, хто виріс у Радянському Союзі та Східній Європі під час Холодної війни, деякі заяви, які прозвучали на цьому заході, нагадували висловлювання лідерів комуністичної епохи, коли чиновники критикували західні цінності.
«Ми відроджуємо радянське «Інтербачення», але мусимо враховувати сучасні реалії», – сказав Лавров.
Учасники «Інтербачення» будуть представляти свої країни саме так, як їх виховали батьки і як створив їх БогЛавров
Пізніше він говорив про важливість того, що він назвав «платформами, вільними від дискримінації або нав'язування сучасних переосмислень», прямо посилаючись на церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі, яка включала переосмислення «Таємної вечері» Леонардо да Вінчі з участю драґ-квін, що викликало критику з боку консервативних і релігійних груп.
«Ми раді, що учасники «Інтербачення» будуть представляти свої країни саме так, як їх виховали батьки і як створив їх Бог», – додав Лавров.
Кірієнко заявив, що «Інтербачення» було «відкрите для всіх», стверджуючи, що багато артистів з інших країн, які хотіли взяти участь, не змогли цього зробити через «політичні обмеження».
«Їхній вибір не збігався з думкою лідерів відповідних країн», – сказав Кірієнко, не вдаючись у подробиці.
«Геополітична логіка»
Музичний блогер Андрій Литвинов, який народився в Казахстані, але проживає в США, сказав Радіо Свобода, що «геополітична логіка «Інтербачення» виглядає зрозумілою».
«Як і Радянський Союз у минулому, сьогоднішня Росія знову перебуває у конфлікті із Заходом, цього разу через агресію проти України. Після виключення з «Євробачення» у 2022 році через війну, Росія втратила одну з найпомітніших платформ своєї культурної присутності в Європі», – сказав він.
За словами Литвинова, відродження «Інтербачення» як інструменту м'якої сили «дозволяє Москві позиціонувати себе як культурного лідера альтернативного блоку, що представляє деякі колишні радянські республіки та країни Глобального Півдня».
Відомий російський культурний критик і музичний експерт Артемій Троїцький, який зараз живе в екзилі в Естонії, сказав у коментарі створеному Радіо Свобода телеканалу «Настоящее время», що ідея відновлення музичного конкурсу часів Холодної війни «є лише черговим нагадуванням про те, що сучасна Росія Путіна знову впала в «совок».
Троїцький додав, що в країні, яка страждає від корупції, проведення «Інтербачення» може створити можливості для нецільового використання або зловживання мільйонами доларів державних коштів, виділених на цю подію.
Трамп вимагає від країн НАТО відмовитися від російської нафти. «Новий цікавий розвиток» для Ердогана?
Наразі лише три країни НАТО імпортують російську сиру нафту: Угорщина, Словаччина та Туреччина. І серед них саме Туреччина купує найбільше.
«Згідно з нашими даними, (Туреччина) є третім найбільшим імпортером російської нафти у світі», – сказав Радіо Свобода 15 вересня Петрас Канітас, аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
«Туреччина купує російську нафту переважно тому, що вона має значні знижки, – додав він. – Вони також отримують вигоду від переробки російської сирої нафти та продажу паливних продуктів до Європи».
Президент США Дональд Трамп вже деякий час говорить про вторинні тарифи проти країн, які імпортують російську нафту, і вже оголосив їх щодо Індії. У публікації в соцмережі Truth Social від 13 вересня він закликав «всі країни НАТО» припинити такий імпорт.
«Погрози Трампа досі були здебільшого спрямовані проти Індії та певною мірою проти Китаю. Туреччина ніколи не фігурувала в цьому питанні. Тож це цікавий новий розвиток подій», – сказав старший економіст київського аналітичного центру KSE Institute Бенджамін Гільгеншток.
Ідея полягає в тому, щоб вдарити по російській економіці, припинивши потік одного з її ключових експортних товарів і тим самим змусивши Кремль до суттєвих переговорів про припинення повномасштабної війни, розпочатої ним проти України у 2022 році.
Гільгеншток, який також є членом Німецької ради з міжнародних відносин, сказав, що втрата турецького експорту стане великою проблемою для Москви.
«Це, ймовірно, означатиме, що їм доведеться надавати більші знижки іншим покупцям, щоб перенаправити цей обсяг», – сказав він Радіо Свобода.
Але апетит Туреччини до російської нафти ґрунтується на потужних економічних силах, які Анкара нелегко ігноруватиме. Деякі з її нафтопереробних заводів закуповують 90 відсотків сирої нафти в Росії, й цього не змінити за одну умовну ніч. Туреччина також, на відміну від Індії та Китаю, є великим імпортером російських нафтопродуктів.
«Звичайно, для Туреччини [припинення імпорту] буде певним викликом, як і для Угорщини та Словацької Республіки, які не вжили жодних кроків для диверсифікації своїх поставок», – сказав Гільгеншток.
Окрім економіки, в спроби змусити Туреччину скоротити кількість російської сировини на своєму ринку втрутиться і політика. Оскільки Туреччина – не член ЄС, на неї не пошириться той самий тиск, як на Угорщину чи Словаччину.
Угорщина і Словаччина
І Будапешт, і Братислава неодноразово заявляли про свою залежність від російської нафти, що постачається через нафтопровід «Дружба».
У серпні, коли українські авіаудари неодноразово виводили його з ладу, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив: «Якщо поставки нафтопроводом «Дружба» стануть неможливими на тривалий час, то постачання нафти до Угорщини та Словаччини також стане неможливим».
Однак ЄС поставив собі за мету позбутися імпорту російських енергоносіїв до 2027 року, використовуючи правила внутрішнього ринку Євросоюзу. Це означає, що Угорщина чи Словаччина не можуть накласти вето на це рішення.
Аналітики кажуть, що обидві країни можуть імпортувати нафту через трубопровід Adria через Хорватію.
«Диверсифікація – це не нерозв’язна технічна проблема, а питання політичної та економічної волі», – заявив угорській службі Радіо Свобода на початку цього місяця Томаш Плетцер, аналітик з нафти та газу Erste Bank.
«Це зробило би паливо дорожчим, але поки існує вільний ринок, дефіциту немає», – додав він.
Енергетичний аналітик CREA Канітас зазначив, що на початку цього року Чеській Республіці вдалося повністю позбутися постачань російської нафти – крок, який вона зобов’язалася зробити невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
«Вони дотрималися своєї обіцянки», – сказав він, але додав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан «має добрі стосунки з президентом Трампом. Я б сказав, що може бути якийсь відступ чи щось таке».
Вторинні тарифи
У своєму пості Трамп також закликав країни НАТО розглянути питання про запровадження 50-100-відсоткових тарифів на Китай, щоб покарати його за підтримку російської військової машини.
Цей заклик пролунав на тлі напруженого торговельного протистояння Вашингтона з Китаєм. Трамп неодноразово відкладав власний дедлайн для Китаю, коли він мав прийняти нові торговельні умови або зіткнутися з величезними новими тарифами, оскільки Китай не виявляв жодної готовності відступити.
Заяву Трампа підтримав сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який просував законодавство про величезні вторинні тарифи, щоб «задушити» торговельних партнерів Росії.
«Зараз європейцям час наслідувати приклад президента Трампа й переслідувати Китай та Індію, – сказав він у програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC. – Китай та Індія змінять свою поведінку щодо Путіна. Ця війна закінчиться».
Але оскільки Європа погодилася на різке підвищення тарифів на свій імпорт Сполученими Штатами – як ціну за ведення бізнесу з Вашингтоном, – її потреба підтримувати торгівлю з Китаєм тільки посилилася.
15 вересня Міністерство закордонних справ у Пекіні попередило про «рішучі контрзаходи», якщо країни НАТО «вдарять по Китаю тарифами».
Жоден європейський лідер не натякнув на можливість підвищення тарифів. Також не було жодних негайних ознак руху щодо скорочення імпорту нафти. 15 вересня, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, в Єврокомісії заявили, що слідуватимуть наміченому раніше плану.
Гільгеншток сказав, що для того, щоб це сталося, Трампу, можливо, доведеться особисто втрутитися у справи лідерів Угорщини, Словаччини та Туреччини.
«Це справді розмова, яку пан Трамп має провести зі своїми друзями (Віктором) Орбаном, (Робертом) Фіцо та (Реджепом Таїпом) Ердоганом».
Форум