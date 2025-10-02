ПАРЄ створить платформу для діалогу з росіянами, які визнають суверенітет України та працюють над «зміною режиму» в Росії

Парламентська асамблея Ради Європи вирішила створити платформу для діалогу з «російськими демократичними силами у вигнанні».

Як повідомляє пресслужба ПАРЄ, одноголосно схваливши резолюцію на основі звіту Ееріка-Нійлеса Кросса (Естонія, ALDE), Асамблея заявила, що учасниками платформи будуть «особи найвищих моральних якостей», які, серед інших умов, поділяють цінності Ради Європи, беззастережно визнають суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України та працюють над «зміною режиму» в Росії.



Зазначається, що учасники платформи – склад якої ще визначитимуть на основі низки критеріїв – зможуть проводити двосторонній обмін з Асамблеєю з питань, що становлять спільний інтерес. Вони також зможуть відвідувати засідання окремих комітетів під час сесій.

Парламентарі заявили, що нова платформа, серед іншого, допоможе зміцнити потенціал російських демократичних сил «досягти сталих демократичних змін у Росії та допомогти досягти міцного та справедливого миру в Україні, а також забезпечити відповідальність російських суб'єктів за скоєні міжнародні злочини».



У ПАРЄ заявили, що шанують відданість «тих російських правозахисників, демократичних сил, вільних ЗМІ та незалежного громадянського суспільства, які протистоять тоталітарному та неоімперіалістичному російському режиму, борються за демократію, права людини та верховенство права, а також підтримують Україну, іноді ризикуючи своїм життям та свободою».



Однак, як зазначила асамблея, на відміну від білоруських демократичних сил, «російські демократичні сили не мають єдиної, об’єднаної політичної структури». ПАРЄ закликала російські групи та ініціативи у вигнанні об’єднати зусилля для «відстоювання демократичних змін у Росії, викриття злочинів російського режиму та підтримки українців».





