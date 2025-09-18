Кара-Мурза: отруєння Навального приховують через «домовленості спецслужб»

Західні лабораторії не публікують дані про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в колонії через «домовленості» між спецслужбами.

Таку думку в ефірі російського емігрантського телеканалу «Дождь» висловив російський політемігрант Володимир Кара-Мурза. Він послався на власний досвід: у 2020 році міністерство юстиції США передало йому пакет документів із результатами розслідування ФБР про його отруєння у Росії у 2015 та 2017 роках. «Вони провели ці аналізи і потім засекретили їхні результати», – сказав Кара-Мурза.

«У межах судового процесу вдалося отримати кілька сотень сторінок документів, які стосуються моїх отруєнь. З них очевидно випливає, що це було навмисне отруєння. Ніхто в цьому не сумнівався, вони це підтвердили. Але назву самої отрути, якою я був отруєний, вони відмовилися публікувати навіть у межах судового процесу», – зазначив Кара-Мурза. За його словами, у ФБР послалися на федеральний закон США про національну безпеку від 1947 року, який забороняє публікувати документи, що можуть виявити джерела або методи спецслужб.

«Війна – війною, політика – політикою, санкції – санкціями, а у спецслужб зберігаються свої канали комунікації, свої домовленості. Якщо західні лабораторії опублікують результати обстеження біоматеріалу Навального, так само, як це було в моєму випадку, це буде офіційне підтвердження того, що Російська Федерація під керівництвом Путіна всупереч міжнародній конвенції про заборону хімічної зброї продовжує виробляти та використовувати заборонену хімічну зброю. Тоді довелося б діяти, якось реагувати. Вони, мабуть, цього робити не хочуть», – сказав Кара-Мурза.

17 вересня вдова Олексія Навального Юлія заявила, що дві розташовані за межами Росії лабораторії незалежно одна від одної підтвердили, що Навальний помер у колонії в лютому 2024 року внаслідок отруєння. Вона закликала лабораторії, які дійшли цього висновку, опублікувати результати досліджень. Юлія Навальна припускає, що це досі не зроблено з «політичних міркувань». Де перебувають і кому належать лабораторії, які досліджували біологічний матеріал Олексія Навального, вона не сказала.