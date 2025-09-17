Навальна заявила, що дві лабораторії підтвердили отруєння її чоловіка в колонії РФ

Вдова загиблого в російській колонії опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна заявила, що дві іноземні лабораторії двох країн незалежно одна від одної підтвердили, що у лютому минулого року він помер через отруєння.

За словами Юлії Навальної, після смерті її чоловіка 16 лютого 2024 року в колонії в Харпі вдалося «отримати і надійним способом переправити за кордон зразки біологічних матеріалів Олексія».

«Лабораторії двох різних країн дійшли висновку: Олексія було вбито. А саме – отруєно», – написала Навальна у телеграмі.

Вона закликала лабораторії, які дійшли висновку про те, що Навального отруїли, опублікувати результати досліджень і вказати, яку саме отруту було використано.

При цьому вона не назвала цих лабораторій і не написала про те, в яких країнах вони розташовані.

Навальна натякає на те, що результати можуть не публікувати з «політичних міркувань», а хто саме забороняє їх публікувати, Навальна не вказує.

«Громадянина Росії вбито. Вбито на території Росії. Вся доказова база – також там. Жодних юридичних підстав порушувати і вести кримінальну справу у західних країн немає. А ще є політичні міркування. Завжди є купа причин, чому не опублікувати цю інформацію. Не хочеться, щоб незручна правда вилізла у невідповідний момент. Тому офіційних результатів, де написано, якою отрутою він був отруєний, ми отримати не можемо», – написала вона.

В отруєнні чоловіка Навальна звинувачує російську владу.

«Я стверджую, що Володимир Путін винен у вбивстві мого чоловіка, Олексія Навального. Я звинувачую російські спецслужби у розробці забороненої хімічної й біологічної зброї», – заявила Навальна.

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року. Соратники політика заявляють, що його вбили за прямим наказом Володимира Путіна. Слідчий комітет РФ відмовився порушувати кримінальну справу за фактом загибелі Навального. Причиною його смерті в Слідчому комітеті назвали «комбіноване захворювання».