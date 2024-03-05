Голова Служби зовнішньої розвідки РФ пояснив смерть Навального «особливістю людей»

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю. Про це він сказав 5 березня в інтервʼю «Соловйов Live».

Наришкіна запитали, чи були причетні до смерті Навального «сили на Заході».

«Я не думаю, що це якийсь спеціальний задум, але, на жаль, люди мають особливість: рано чи пізно життя закінчується, помирають. Помер Навальний своєю смертю, так», – сказав Наришкін.

Федеральна служба виконання покарань оголосила 16 лютого, що Олексій Навальний помер після того, як йому стало зле після прогулянки в колонії в Харпі на півночі Росії. Офіційно російська влада не називала причину смерті. Соратники політика вважають, що Навального вбили, а тіло не видавали кілька днів, щоб приховати «сліди вбивства».

Дружина Навального Юлія заявила, що політика вбив президент Росії Володимир Путін. У Кремлі називали ці звинувачення «голослівними та хамськими».

1 березня Олексія Навального поховали на Борисівському цвинтарі у Москві.