Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ пояснив смерть Навального «особливістю людей»

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін
Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю. Про це він сказав 5 березня в інтервʼю «Соловйов Live».

Наришкіна запитали, чи були причетні до смерті Навального «сили на Заході».

«Я не думаю, що це якийсь спеціальний задум, але, на жаль, люди мають особливість: рано чи пізно життя закінчується, помирають. Помер Навальний своєю смертю, так», – сказав Наришкін.

Федеральна служба виконання покарань оголосила 16 лютого, що Олексій Навальний помер після того, як йому стало зле після прогулянки в колонії в Харпі на півночі Росії. Офіційно російська влада не називала причину смерті. Соратники політика вважають, що Навального вбили, а тіло не видавали кілька днів, щоб приховати «сліди вбивства».

Дружина Навального Юлія заявила, що політика вбив президент Росії Володимир Путін. У Кремлі називали ці звинувачення «голослівними та хамськими».

1 березня Олексія Навального поховали на Борисівському цвинтарі у Москві.

Тисячі людей зібралися в Москві на похорон Навального
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Тисячі людей зібралися в Москві на похорон Навального

Родичі та тисячі прихильників Олексія Навального попрощалися з російським опозиціонером у Москві 1 березня.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG