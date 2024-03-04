Посли ЄС у Москві не захотіли слухати Лаврова

Посли країн Євросоюзу в Москві відмовилися від запропонованої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомив сам очільник зовнішньополітичного відомства РФ. У представництві Євросоюзу виданню РБК заявили, що відмова була викликана низьким рівнем довіри до російського МЗС.

Лавров розповів, що зустріч із європейськими дипломатами мала бути присвячена майбутнім президентським виборам у Росії. Проте, за словами Лаврова, за два дні до заходу в МЗС отримали повідомлення, що посли на зустріч не прийдуть.

«Можете собі уявити відносини з державами на дипломатичному рівні, чиї посли бояться прийти на зустріч з міністром країни, в якій вони акредитовані? Де таке взагалі бачили?» – сказав Лавров на дискусії під час Всесвітнього фестивалю молоді у Сочі.

Міністр також сказав, що на зустрічі хотів обговорити з послами інформацію про те, що посольства країн Євросоюзу в Москві нібито мають намір підтримувати російську «несистемну опозицію» і використовувати якісь «механізми втручання». Лавров заявив, що збирався застерегти іноземних дипломатів від таких дій.

У постійному представництві Євросоюзу в Росії виданню РБК підтвердили, що російське МЗС запрошувало європейських послів на захід, але відмова була викликана «вкрай низьким рівнем довіри» та відсутністю в запрошенні пропозицій щодо порядку денного.

«Нас запросили обговорити відносини між ЄС та Росією, але тепер міністр Лавров каже, що йшлося про те, щоб прочитати нам нотації. Це доводить, що ми мали рацію, відхиливши запрошення», – додали в представництві ЄС.

Європейські дипломати вказали, що на негативну відповідь вплинула і загибель у колонії 16 лютого російського опозиційного політика Олексія Навального, і те, що заклики Євросоюзу до незалежного міжнародного розслідування причин його смерті залишилися поза увагою.