Розвідка Британії проаналізувала, як війна проти України позначилася на впливі Росії на її сусідів

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загальний російський вплив на її найближчих сусідів знизився, заявляє розвідка Великої Британії.

«Війна проти України сприяла значному зсуву у відносинах Росії з країнами колишнього Радянського Союзу. Росія майже напевно продовжує розглядати збереження свого впливу в цих країнах як пріоритет зовнішньої політики, вирішальний для внутрішньої безпеки й економічного процвітання. З лютого 2022 року … загальний вплив Росії на її найближчих сусідів знизився», – йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерство оборони Британії 28 лютого.

У британській розвідці зауважили, що ресурси, які Росія виділила для ведення війни проти України, та її неспроможність досягти військового прориву поставили під сумнів традиційну позицію Росії як гаранта регіональної безпеки, а порушення Росією суверенітету України підняло питання про перспективу загрози безпеці з боку самої Росії.

«Спад російської економіки і ризик вторинних санкцій посилили занепокоєння щодо економічної залежності від Росії. У відповідь на ці тенденції країни колишнього Радянського Союзу активізували зусилля щодо диверсифікації своїх економічних, політичних і безпекових відносин, щоб зменшити свою залежність від Росії. Хоча Росія зберігає значну присутність, як відкриту, так і приховану, в регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей і завдань майже напевно значно знизилася за останні два роки», – йдеться в повідомленні.

Цього місяця прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю агентству France 24 заявив, що Вірменія заморозила участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), у якому провідною силою є Росія.

Серед іншого, Пашинян сказав, що кілька місяців тому Москва «відкрито закликала вірменське населення повалити владу». Він додав, що «пропаганда із Москви проти нього не припиняється».

Раніше Пашинян критикував Москву за бездіяльність під час збройного конфлікту в Нагірному Карабаху, що, на його думку, показало неефективність блоку ОДКБ. Прем’єр Вірменії заявляв, що Єреван був змушений переглянути відносини з іншими країнами і шукати нових партнерів у сфері безпеки через дії Росії.

У середині лютого американський Інститут вивчення війни припустив (ISW), що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови, ймовірно, намагаючись запобігти інтеграції країни в ЄС.