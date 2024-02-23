ЗМІ: Пашинян заявив про замороження участі Вірменії в ОДКБ

Вірменія заморозила участь у Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), у якому провідною силою є Росія. Про це повідомив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю агентству France 24.

Серед іншого, Пашинян сказав, що кілька місяців тому Москва «відкрито закликала вірменське населення повалити владу». Він додав, що «пропаганда із Москви проти нього не припиняється».

Також президент Вірменії висловив стурбованість затриманням у грудні 2023 року російського мобілізованого Дмитра Сетракова, який втік із РФ до цієї країни.

Правозахисники казали, що Сетракова затримали російські поліцейські, що незаконно. Тоді влада Вірменії це не коментувала, але тепер Пашинян назвав це викраденням.

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«Ми не можемо зазнавати незаконних дій на нашій території», – сказав Пашинян і попередив про «наслідки», «якщо вимоги Єревана залишаться без відповіді».

Крім того, Пашинян заявив, що Баку вважає Вірменію «Західним Азербайджаном» та планує захоплення нових вірменських територій.

Раніше Пашинян критикував Москву за бездіяльність під час збройного конфлікту в Нагірному Карабаху, що, на його думку, показало неефективність блоку ОДКБ. При цьому, за словами Пашиняна France 24, питання про закриття російської військової бази у Вірменії «не стоїть на порядку денному».

Водночас російське державне агентство «РИА Новости» заявляє з посиланням на секретаріат ОДКБ, що Єреван не подавав заяви про припинення членства і, очевидно, йдеться про неучасть Вірменії у заходах організації.

У листопаді 2023 року Пашинян відмовився брати участь у саміті ОДКБ у Мінську. Тоді він казав, що Вірменія збирається «диверсифікувати відносини» у сфері безпеки, тому що «нинішні партнери» Єревана не можуть постачати йому зброю та боєприпаси.