Азербайджан і Вірменія обмінялися звинуваченнями в обстрілах

Міністерство оборони Вірменії заявило, що вранці 13 лютого азербайджанські збройні сили застрелили двох вірменських військових і ще кількох поранили на одній із південних ділянок кордону між двома країнами.

У двох окремих заявах, опублікованих 13 лютого, міністерство стверджує, що азербайджанські збройні сили рано-вранці цього дня відкрили вогонь по позиціях вірменських військ у напрямку села Неркін Ханд у Сюнікській області.

«Підрозділи збройних сил Азербайджану вели вогонь зі стрілецької зброї по вірменських бойових позиціях у районі села Неркін Ханд», – йдеться в повідомленні.

Іншої інформації вірменська влада поки не оприлюднювала, але Хачатур Багдасарян, мер Неркін Ханда повідомив вірменській службі Радіо Свобода, що ситуація в селі напружена.

У відповідь Державна прикордонна служба Азербайджану заявила, що азербайджанські сили «повністю знищили» вірменський прикордонний пост у Неркін Ханді. Там додали, що це була операція у відповідь на вогонь вірменських військових, внаслідок якого був поранений азербайджанський прикордонник.

Вірменія відкинула звинувачення як «дезінформацію».

Інцидент стався після різкого зменшення випадків стрілянини між двома країнами від минулої осені, коли Азербайджан відновив повний контроль над сепаратистським регіоном Нагірний Карабах, що змусило понад 100 тисяч етнічних вірмен залишили регіон.

Більше ніж два місяці жодна зі сторін не повідомляла про стрілянину на кордоні.

Наприкінці минулого місяця високопоставлені вірменські й азербайджанські чиновники провели прямі переговори щодо делімітації вірменсько-азербайджанського кордону, що є ключовим для всеосяжної мирної угоди між двома країнами.

І Вірменія, і Азербайджан заявили, що готові підписати мирну угоду, яка покладе край їхній ворожнечі, що триває десятиліттями, але обидві країни звинуватили одна одну у зволіканні.